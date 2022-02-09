Выручка GWM в 2021 году превысила 136,3 млрд юаней

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GWM

Feb 09, 2022, 07:12 ET

БАОДИН (Китай), 9 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания GWM объявила о том, что общая выручка в 2021 году превысила 136,3 млрд юаней при 31,95% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее чистая прибыль достигла 6,781 млрд юаней при 26,45% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что знаменует собой дальнейшее расширение рыночной доли компании GWM.

The Revenue of GWM in 2021 Exceeding CNY 136.3 Billion
The Revenue of GWM in 2021 Exceeding CNY 136.3 Billion

В 2021 году компания GWM продала 1,28 млн новых автомобилей по всему миру, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние шесть лет общемировой объем продаж превысил один миллион и достиг нового рекордного уровня. В 2021 году компания GWM представила целый ряд продуктов по всему миру, включая GWM POER, HAVAL H6 3-го поколения и HAVAL JOLION, для удовлетворения различных потребностей всех типов клиентов и дальнейшего увеличения доходов.

Непрерывное расширение структуры глобального рынка является одной из важных причин роста доходов компании GWM. В январе 2022 года компания GWM официально завершила передачу прав собственности на завод в Ирасемаполисе в Бразилии, начав интеллектуально-цифровую трансформацию и модернизацию завода. Она представляет стратегический план развития Бразилии как центра всего южноамериканского рынка. В целях ускорения осуществления своей стратегии в Европе компания GWM открыла филиал в Мюнхене (Германия) и головной офис в Европе. Благодаря активному развитию рынков Южной Азии, Южной Америки, Европы и Северной Африки компания GWM вступила в новую фазу глобализации.

Огромные инвестиции в технологические исследования и разработки являются еще одним ключевым фактором, способствующим росту доходов компании GWM. Компания инвестировала 20 млрд юаней в интеллектуальные платформы, включая L.E.M.O.N., TANK и Coffee Intelligence, которые принесли клиентам большое число новых автомобилей, таких как HAVAL Shenshou (для китайского рынка), WEY Latte DHT (для китайского рынка) и HAVAL DARGO для запуска нового цикла продукции по всему миру. Согласно «Стратегии 2025», в ближайшие пять лет общий объем инвестиций в исследования и разработки достигнет 100 млрд юаней в целях повышения уровня электрификации и интеллектуализации.

В настоящее время компания GWM создала зарубежные научно-исследовательские центры в Японии, США, Германии, Индии, Австрии и Южной Корее и активно привлекает специалистов со всего мира для формирования глобальной научно-исследовательской и опытно-конструкторской системы в целях ускорения процесса преобразования в глобальную компанию, специализирующуюся на интеллектуальных технологиях.

Превосходные показатели прибыли компании GWM еще более повысили ценность бренда. Недавно бренд HAVAL компании GWM был впервые включен в список "Brand Finance Global 500 2022", выпущенный авторитетным Международным агентством по оценке ценности бренда Brand Finance. Это свидетельствует о том, что бренд китайских автомобилей завоевал международное признание.

Опираясь на такие высокие показатели по годовому доходу, в 2022 году компания GWM продолжит фокусировать свое внимание на электрификации и интеллектуализации. Компания планирует запустить WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV и модели марки TANK на зарубежных рынках в целях стимулирования развития глобализированной продукции и ускорения реализации стратегических целей на период до 2025 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1742309/GWM_Image1.jpg  

SOURCE GWM

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