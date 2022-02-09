Выручка GWM в 2021 году превысила 136,3 млрд юаней

В 2021 году компания GWM продала 1,28 млн новых автомобилей по всему миру, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние шесть лет общемировой объем продаж превысил один миллион и достиг нового рекордного уровня. В 2021 году компания GWM представила целый ряд продуктов по всему миру, включая GWM POER, HAVAL H6 3-го поколения и HAVAL JOLION, для удовлетворения различных потребностей всех типов клиентов и дальнейшего увеличения доходов.

Непрерывное расширение структуры глобального рынка является одной из важных причин роста доходов компании GWM. В январе 2022 года компания GWM официально завершила передачу прав собственности на завод в Ирасемаполисе в Бразилии, начав интеллектуально-цифровую трансформацию и модернизацию завода. Она представляет стратегический план развития Бразилии как центра всего южноамериканского рынка. В целях ускорения осуществления своей стратегии в Европе компания GWM открыла филиал в Мюнхене (Германия) и головной офис в Европе. Благодаря активному развитию рынков Южной Азии, Южной Америки, Европы и Северной Африки компания GWM вступила в новую фазу глобализации.

Огромные инвестиции в технологические исследования и разработки являются еще одним ключевым фактором, способствующим росту доходов компании GWM. Компания инвестировала 20 млрд юаней в интеллектуальные платформы, включая L.E.M.O.N., TANK и Coffee Intelligence, которые принесли клиентам большое число новых автомобилей, таких как HAVAL Shenshou (для китайского рынка), WEY Latte DHT (для китайского рынка) и HAVAL DARGO для запуска нового цикла продукции по всему миру. Согласно «Стратегии 2025», в ближайшие пять лет общий объем инвестиций в исследования и разработки достигнет 100 млрд юаней в целях повышения уровня электрификации и интеллектуализации.

В настоящее время компания GWM создала зарубежные научно-исследовательские центры в Японии, США, Германии, Индии, Австрии и Южной Корее и активно привлекает специалистов со всего мира для формирования глобальной научно-исследовательской и опытно-конструкторской системы в целях ускорения процесса преобразования в глобальную компанию, специализирующуюся на интеллектуальных технологиях.

Превосходные показатели прибыли компании GWM еще более повысили ценность бренда. Недавно бренд HAVAL компании GWM был впервые включен в список "Brand Finance Global 500 2022", выпущенный авторитетным Международным агентством по оценке ценности бренда Brand Finance. Это свидетельствует о том, что бренд китайских автомобилей завоевал международное признание.

Опираясь на такие высокие показатели по годовому доходу, в 2022 году компания GWM продолжит фокусировать свое внимание на электрификации и интеллектуализации. Компания планирует запустить WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV и модели марки TANK на зарубежных рынках в целях стимулирования развития глобализированной продукции и ускорения реализации стратегических целей на период до 2025 года.

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