Выручка компании Changhong Europe выросла втрое в 2020 году

Европа является ключевым рынком для развития компании Changhong за пределами Китая. «Сокращение срока транспортировки бытовой электроники, произведенной в провинции Сычуань и предназначенной для стран Европы, поможет нам лучше развиваться на этом рынке», — заявил генеральный директор компании Changhong Europe Electric Тайгер Ву (Tiger Wu). В прошлом продукция компании Changhong поставлялась из провинции Гуандун в Прагу в Чешской Республике по морю, что занимало более 45 дней. Теперь срок транспортировки составляет всего 13 дней за счет транзита из Чэнду в Прагу по CRE. Это позволяет лучше удовлетворять потребности рынка и производства, повышая эффективность реагирования на изменения ситуации.

Поезд компании Changhong, перевозивший 41 контейнер с бытовой электроникой, произведенной в провинции Сычуань, покинул Чэнду 6 января и прибыл в Дуйсбург в Германии 24 января. Это первая поставка товаров после подписания соглашения с CRE в Чэнду и Чунцине.

«В настоящее время с помощью CRE компания Changhong поставляет в Европу холодильники и другое полностью собранное оборудование, а также электроплаты, IoT-модули и иную продукцию, удовлетворяя растущий спрос на европейском рынке, в том числе среди местных производителей, и обеспечивая дальнейшее развитие на этом рынке. Одновременно компания Changhong задействует европейские ресурсы, работая над созданием платформы логистических услуг и поставляя европейские автомобильные запчасти в Чэнду с помощью CRE для обслуживания автомобилей и других производителей в Китае», — отметил г-н Ву.

Компания Changhong Europe Electric в Нимбурке, Чешская Республика, является крупнейшим производственным предприятием с китайским капиталом в стране. Телевизоры с плоским экраном, которые здесь производятся, уже доступны на многих европейских рынках, сумев занять значительную их долю. Из-за трудностей, возникших с использованием традиционных маршрутов во время пандемии COVID-19, CRE превратилась в важный канал снабжения.

Инновации в логистике и хранении, интегрированные CRE, относятся и к бизнес-моделям. Ян Цзинь (Yang Jin), заместитель генерального директора компании Sichuan Changhong Electric и глава развития бизнеса на иностранных рынках, сказал: «China Railway Express (Чэнду-Чунцин) обеспечивает стабильность региональной производственной цепочки и цепочки поставок, открывая доступ к мировым центрам промышленности и стимулируя местное производство и торговлю. CRE играет ключевую роль в преобразовании Чэнду и Чунцина из второстепенных регионов в экономике Китая в настоящие хабы, от которых зависит экономическое будущее страны. Как ожидается, логистический канал China Railway Express (Чэнду-Чунцин) укрепит глобальную систему поставок компании Changhong. В будущем компания Changhong планирует пользоваться цепочкой поставок Чэнду-Чунцин для расширения своего присутствия на европейском рынке и обслуживания европейского производственного сектора».

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