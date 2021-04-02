Выручка компании Changhong Europe выросла втрое в 2020 году
Apr 02, 2021, 03:00 ET
– рост обусловлен стремительным переходом к онлайн-продажам на фоне COVID-19, а также успешным сотрудничеством в сфере логистики с China Railway Express.
БЕРЛИН, 2 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- В 2020 году компания Changhong, один из ключевых игроков на мировом рынке бытовой электроники, утроила размер своей выручки в Европе. С началом эпидемии COVID-19 компания переключилась на развитие своего подразделения электронной коммерции, увеличила число каналов продаж и запустила интернет-магазины на многих ключевых европейских маркетплейсах. В результате объем онлайн-продаж увеличился в четыре раза по сравнению с годом ранее. Недавний запуск первого грузового поезда Changhong с помощью China Railway Express (CRE) лишний раз подтверждает, что способность компании реагировать на рыночные изменения будет только улучшаться.
Европа является ключевым рынком для развития компании Changhong за пределами Китая. «Сокращение срока транспортировки бытовой электроники, произведенной в провинции Сычуань и предназначенной для стран Европы, поможет нам лучше развиваться на этом рынке», — заявил генеральный директор компании Changhong Europe Electric Тайгер Ву (Tiger Wu). В прошлом продукция компании Changhong поставлялась из провинции Гуандун в Прагу в Чешской Республике по морю, что занимало более 45 дней. Теперь срок транспортировки составляет всего 13 дней за счет транзита из Чэнду в Прагу по CRE. Это позволяет лучше удовлетворять потребности рынка и производства, повышая эффективность реагирования на изменения ситуации.
Поезд компании Changhong, перевозивший 41 контейнер с бытовой электроникой, произведенной в провинции Сычуань, покинул Чэнду 6 января и прибыл в Дуйсбург в Германии 24 января. Это первая поставка товаров после подписания соглашения с CRE в Чэнду и Чунцине.
«В настоящее время с помощью CRE компания Changhong поставляет в Европу холодильники и другое полностью собранное оборудование, а также электроплаты, IoT-модули и иную продукцию, удовлетворяя растущий спрос на европейском рынке, в том числе среди местных производителей, и обеспечивая дальнейшее развитие на этом рынке. Одновременно компания Changhong задействует европейские ресурсы, работая над созданием платформы логистических услуг и поставляя европейские автомобильные запчасти в Чэнду с помощью CRE для обслуживания автомобилей и других производителей в Китае», — отметил г-н Ву.
Компания Changhong Europe Electric в Нимбурке, Чешская Республика, является крупнейшим производственным предприятием с китайским капиталом в стране. Телевизоры с плоским экраном, которые здесь производятся, уже доступны на многих европейских рынках, сумев занять значительную их долю. Из-за трудностей, возникших с использованием традиционных маршрутов во время пандемии COVID-19, CRE превратилась в важный канал снабжения.
Инновации в логистике и хранении, интегрированные CRE, относятся и к бизнес-моделям. Ян Цзинь (Yang Jin), заместитель генерального директора компании Sichuan Changhong Electric и глава развития бизнеса на иностранных рынках, сказал: «China Railway Express (Чэнду-Чунцин) обеспечивает стабильность региональной производственной цепочки и цепочки поставок, открывая доступ к мировым центрам промышленности и стимулируя местное производство и торговлю. CRE играет ключевую роль в преобразовании Чэнду и Чунцина из второстепенных регионов в экономике Китая в настоящие хабы, от которых зависит экономическое будущее страны. Как ожидается, логистический канал China Railway Express (Чэнду-Чунцин) укрепит глобальную систему поставок компании Changhong. В будущем компания Changhong планирует пользоваться цепочкой поставок Чэнду-Чунцин для расширения своего присутствия на европейском рынке и обслуживания европейского производственного сектора».
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SOURCE Changhong Europe
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