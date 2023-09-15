瓦列霍市議會批准 90 萬美元和解金解決瓦列霍警察局折彎警徽舉報案

美國加州屋崙 2023年9月15日 /美通社/ -- 瓦列霍市議會於 2023 年 9 月 12 日（星期二）晚上進行的不對外公開會議中，針對 John Whitney 警監因揭發瓦列霍警察局部分警員的折彎警徽儀式而被解僱一案，批准了一筆 90 萬美元的預審和解金額。

在 2019 年，瓦列霍市警監 John Whitney 得知一名警員折彎了自己的警徽，以紀念他向平民開槍的次數。鑑於這不是 Whitney 第一次得知這樣的做法，因此他向警察總監表示他們需要對整個警局進行調查。他希望若有警員美化警察開槍事件，能夠向那些警員追究責任。警察總監拒絕他的要求後，Whitney 警監向主長和市經理舉報了折彎警徽事件。在幾星期後，他因為泄露機密資訊而被停職，並且在之後被解僱，宣稱他從手機中刪除了資料。市長後來在一封支持函中表示，他認為 Whitney 被解僱的原因是「公開揭露瓦列霍市的骯髒內幕」。Whitney 對加州瓦列霍市提出吹哨者報復的訴訟。在本星期，瓦列霍市在民事審判開始前的一個月前同意支付 $900,000.00 美元和解金。

代表 Whitney 先生的首席律師，Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer 律師事務所的合夥人 Jayme Walker 表示：「John Whitney 跨越讚美警察的細藍線，追究警察濫用職權和美化警察開槍事件的折彎警徽行為。瓦列霍市沒有把他當作英雄，反而解僱了他。現在他終於得到平反，這次和解將有望向所有有勇氣站出來做正確事情的警察發出正面訊息。」

聽到和解消息時，Whitney 警監表示：「瓦列霍市和部分警員試圖透過毀掉我的職業生涯來讓我保持沉默。我發過誓要堅守道德和公眾信任，我是認真的。瓦列霍市的所作所為傷害了我、我的家人和社區。這項和解證明了我是無辜的，我希望現時市政府能夠採取行動，以修復折彎警徽事件為社區帶來的傷害。」

The Law Firm of Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer

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