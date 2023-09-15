瓦列霍市议会批准瓦列霍警察局徽章弯曲检举人案的90万美元和解金

加州奥克兰2023年9月15日 /美通社/ -- 加利福尼亚州瓦列霍市议会于2023年9月12日星期二晚间举行闭门会议，批准了警察局警监John Whitney案件的90万美元审前和解。该警监因揭发瓦列霍警察局部分警员的徽章弯曲行为而被解雇。

2019年，瓦列霍警察局警监John Whitney得知，一名警员弯曲自己的徽章，以纪念其向平民开枪的次数。 鉴于这并非Whitney第一次获悉警员有此种做法，他告诉警局指挥官，警队需要开展全部门调查。 他希望警员能够合理依法执行开枪之责。 警局指挥官拒绝其请求后，Whitney警监向市长和城市执行官报告了徽章弯曲相关事宜。 几周之内，他因泄露机密信息而被行政休假，后又因删除手机数据而被瓦列霍解雇。 瓦列霍市长后来在一封支持信中表示，他相信Whitney被解雇的原因是"揭露了瓦列霍不能对外宣扬的丑行"。 Whitney以检举人遭遇报复之由，向加利福尼亚州瓦列霍市提出申索。 本周，就在民事审判即将开庭的一个月前，瓦列霍同意以90万美元和解此案。

代表Whitney先生的首席律师暨Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer律师事务所合伙人Jayme Walker表示： "John Whitney举报其他警员的行为失当，要求警员依法合理使用武力，并摒弃美化警察枪击事件的弯曲徽章陋习。 瓦列霍市非但未表彰他为正直的英雄，反而终止了其职务。 现在，他的案件终获平反，这一和解有望向所有公正执法、纪律严明的警员传递一项积极的信息。"

当获悉这项和解协议时，Whitney警监表示："瓦列霍市和警局某些官员试图通过摧毁我的职业生涯来让我保持缄默。 我曾庄严宣誓，要秉承职业道德操守，维持公众信任，对此我审慎如斯。 这座城市对我和家人以及社区造成了伤害。 这项和解的达成佐证了我的清白，我希望这座城市现在能够尽全力修复徽章弯曲丑行为社区造成的不利影响。"

The Law Firm of Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer

SOURCE The Law Firm of Gwilliam Ivary Chiosso Cavalli & Brewer