Wanda Hotels & Resorts открывает в Турции свой первый отель с международным управлением

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Wanda Hotels & Resorts

Oct 03, 2021, 23:37 ET

Ведущий китайский конгломерат гостиничного бизнеса Wanda Hotels & Resorts открывает в Турции свой первый отель с международным управлением — Wanda Vista Istanbul 

ПЕКИН, 4 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 1 октября группа компаний Wanda Hotels & Resorts открывает в Турции свой первый отель с международным управлением — Wanda Vista Istanbul, что является одним из ключевых событий в истории ее зарубежной деятельности.

Hotel exterior and outdoor swimming pool
Hotel exterior and outdoor swimming pool
Living room of Wanda Vista Residence
Living room of Wanda Vista Residence
Guest room of Wanda Vista Residence
Guest room of Wanda Vista Residence
Hotel lobby of Wanda Vista Istanbul
Hotel lobby of Wanda Vista Istanbul
Hotel exterior and outdoor swimming pool Living room of Wanda Vista Residence Guest room of Wanda Vista Residence Hotel lobby of Wanda Vista Istanbul

Расположенный рядом с аэропортом Стамбула отель Wanda Vista Istanbul, предлагающий гостям 127 номеров высшей категории и 320 апартаментов со всеми удобствами, спроектированных совместно с дизайнерской фирмой Филиппа Старка (Philippe Starck) и проектным институтом Wanda Hotel, представляет собой первый зарубежный гостиничный объект, реализующий концепцию Pure Oriental Delight («Подлинное восточное наслаждение») на международном уровне.

Городской курорт в развивающемся деловом районе 

Отель Wanda Vista Istanbul, построенный в Багджиларе — одной из быстроразвивающихся территорий в Европе, располагается в пределах транспортного узла рядом с автомагистралью, ведущей в аэропорт, и всего в 35 километрах от аэропорта Стамбула.  Благодаря его выгодному расположению гостям легко добираться до известных достопримечательностей, включая пролив Босфор, Собор Святой Софии и Голубую мечеть.

В отеле Wanda Vista Istanbul создано уникальное жилое пространство на территории развивающегося делового района с его многочисленными ресторанами и объектами для отдыха.  Наполненный светом и стильно оформленный вестибюль гостиницы украшен колоритным ретро-автомобилем и тщательно отобранными произведениями живописи.  В четырех ресторанах и барах гостям будут подавать незабываемые деликатесы из Турции, Китая и со всего мира.

Гармония эпохи в исполнении мэтров двух стран 

Проект Wanda Vista Istanbul and Wanda Vista Residence, официально подписанный в 2017 году, разрабатывался совместно компаниями Mar Yapi Turizm A. S., одним из ведущих застройщиков в Турции, и Wanda Hotels & Resorts, одним из крупнейших управляющих активами в Китае. 

Восточная элегантность на стыке Европы и Азии 

Отель Wanda Vista Istanbul спроектирован всемирно известной дизайнерской фирмой Филиппа Старка, а компания Wanda Hotels & Resorts отвечала за оформление интерьеров и управление работами.

Здание отеля имеет уникальную башенную конструкцию треугольной формы с максимально возможным использованием естественного освещения, нацеленную на достижение гармонии и единства культуры и природы.  Проектный институт Wanda Hotel объединил традиционные китайские принципы «следования правилам природы», продолжив простые линии фасада здания в его интерьере.  Пространство рационально разделено изящными металлическими экранами, что создает ощущение целостности, превращая дизайн интерьера в гармоничное продолжение фасада и обеспечивая теплую и комфортабельную атмосферу, передающую силу гармонии, открытости и всеобъемлемости.

320 фешенебельных апартаментов оснащены полностью оборудованными кухнями и обставлены элегантной мебелью. На всей территории отеля предоставляется высокоскоростной доступ в Интернет. В большом банкетном зале площадью 450 квадратных метров предусмотрено помещение для религиозных обрядов.  Кроме того, имеются три функциональных помещения разных типов, отвечающие различным требованиям гостей банкетов.

На территории спа и фитнес-зоны отеля Wanda Vista Istanbul площадью 2600 квадратных метров располагаются полностью оборудованный фитнес-центр, зал для занятий йогой, спа-центр, открытый бассейн и крытый бассейн с подогревом.  В спа-центре имеется турецкая баня, где гости могут пройти банные процедуры в соответствии с местными обычаями.  Детский центр также пользуется популярностью у гостей, путешествующих семьями.

Для получения более подробной информации или оформления брони посетите сайт компании по адресу: http://www.wandahotels.com.

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http://www.wandahotels.com/
www.wandahotels.com

SOURCE Wanda Hotels & Resorts

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