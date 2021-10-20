Warwick Investment Group завершает сделку в Белгравии

ЛОНДОН, 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В рамках своей жилищной стратегии, направленной на консолидацию объектов жилой недвижимости в Великобритании, компания Warwick Investment Group приобрела закрытый жилой комплекс из девяти оформленных в собственность домов в лондонском районе Белгравия.

Жилой комплекс St Barnabas Mews является сильным дополнением к стратегии повышения ценности компании Warwick, ориентированной на создание помещений, пригодных для долгосрочной аренды, и адаптацию объектов недвижимости к проживанию после пандемии с организацией дополнительных открытых пространств для круглогодичного использования жителями. Эти объекты имеют высшие экологические рейтинги, и компания Warwick намерена добиться того, чтобы ее будущие капитальные затраты вышли на достижимый максимум энергоэффективности к концу 2022 года.

St Barnabas Mews является одним из трех недавних приобретений компании Warwick, включающих 50 объектов в Мейфэре и Белгравии. Компания считает себя одним из крупнейших частных домовладельцев в Белгравии на текущий момент.

Приобретаемый жилой комплекс включает в себя девять построенных в 2008 году и оформленных в собственность домов с подземной автостоянкой, расположенных в закрытом тупике в самом центре Белгравии.

Компания Warwick будет самостоятельно управлять этими домами под своим собственным арендным брендом и планирует полноценно использовать возможности текущего капремонта.

Эндрю Крисостому (Andrew Chrysostomou), старший управляющий директор по Великобритании:

Преимуществом комплекса St Barnabas Mews является наличие открытого пространства и охраняемой подземной автостоянки в условиях закрытого тупика. Мы убеждены, что в сочетании с удобным расположением на территории Белгравии и пешей доступностью Elizabeth Street и King's Road эти объекты хорошо подходят для удовлетворения растущего спроса на аренду после смягчения ограничений на передвижение и постепенного возврата учреждений к нормальной работе.

Кейт Ричард (Kate Richard), учредитель и глава компании:

St Barnabas Mews является идеальным дополнением к нашему ассортименту с точки зрения своего размера, расположения и возможностей модернизации. Данный объект в точности соответствует нашему стремлению закрепиться на своей жилищной платформе в Великобритании. Мы с радостью вносим этот комплекс, не являвшийся объектом торговых сделок уже более 300 лет, на нашу многосемейную платформу в процессе консолидации недвижимости в центре Лондона под нашим брендом аренды жилья.

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