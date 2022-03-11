Wavemaker 聘任兩名專注客戶體驗和營運效率的行政人員

紐約2022年3月11日 /美通社/ -- MediaPost 的年度媒體代理機構 Wavemaker 欣然宣佈，已擴大其美國代理機構營運團隊，增聘 Seow Leng Porter 和 Mathew Madampil 兩名人員，即時生效。

新建立的職責有助支援該代理機構的增長和轉型議程，並透過實施減少冗餘和重複工作的最佳實踐和營運效率來改善 Wavemaker 員工的日常工作體驗。Seow Leng Porter 加盟 Wavemaker 擔任客戶解決方案執行董事，Mathew Madampil 擔任代理機構營運執行董事。

Seow Leng Porter 從 GroupM 姊妹機構 Mediacom 加盟 Wavemaker，她在該公司任職 10 年，專責發展該代理機構的洛杉磯業務。憑藉 30 多年的代理機構和客戶經驗，Porter 將加入代理機構的客戶領導團隊，並與代理機構的客戶團隊合作，支援雄心勃勃的增長計劃。

Porter 表示：「Wavemaker 充滿活力的領導團隊和該代理機構的創業精神令我深受啟發。我期待在 Wavemaker 的關鍵成長時期加盟，成為推動 Wavemaker 更上一層樓的團隊一員。」

在加盟 Wavemaker 擔任代理機構營運執行董事前，Mathew Madampil 在數碼領域工作了 20 多年。在這個新職位中，Madampil 將負責了解如何改進該代理機構的工作方式和卓越營運。在加盟 Wavemaker 前，Madampil 領導了 Dentsu 北美的媒體技術和營運實踐。

Madampil 表示：「吸引我加盟 Wavemaker 是兩個重要主題，即『積極的挑釁』和對卓越營運的承諾。積極挑釁是我們行業中使用的一個獨特短語，呼籲在 Wavemaker 工作的個人和與我們合作的客戶都應該相信，一個機構將總是要挑戰現狀以便為他們提供更佳的服務。」

「我很高興能成為這個社群的一員，成功的基礎在於互通、協作和創新。」

Seow Leng Porter 將向客戶總監 Nancy Tortorella 匯報，Mathew Madampil 將向營運總監 Sharb Farjami 匯報。

關於 Wavemaker

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