WEBTOON 推出 WEBTOON Studios

洛杉磯2020年11月10日 /美通社/ -- WEBTOON™ 世界最大的數碼漫畫出版商宣佈推出 WEBTOON Studios，這個跨平台的製作部門從而擴展到娛樂領域，它將 WEBTOON 龐大的標題及創作者圖書庫與眾多的娛樂平台連接起來，包括：電影、電視、互動娛樂、牌照許可及銷售。

在成立 WEBTOON Studios 之前，WEBTOON 已經與 Jim Henson Company 及 Crunchyroll 建立了合作夥伴關係。今天，WEBTOON Studios 透露了三個新的合作夥伴關係，未來幾個月還將宣佈更多合作夥伴關係。

Vertigo Entertainment 是資訊科技特許經營及《LEGO英雄傳》(The Lego Movie) 背後的製片公司。

Bound Entertainment 是由《末世列車》(Snowpiercer) 及 《玉子》(Okja) 製片人 Samuel Ha 領導的全球工作室，正在合作製作真人科幻電視連續劇。

而以最先進的 3D 與 2D 動畫工作室而聞名的 Rooster Teeth Studios 將同時成為動畫工作室及超自然主題動作系列的聯合製作人。

擁有數千個漫畫系列並每月有超過 6,700 万讀者瀏覽的 WEBTOON Studios 將與我們幾位才華橫溢的藝術家與作家合作，在所有媒體平台上建立特許經營權。

WEBTOON 行政總裁 Ken Kim 表示：「今天標誌著 WEBTOON 邁出了重要的一步。在過去十五年來，網絡漫畫已發展成為一種文化現象，尤其是對年輕一代而言。這是從創作者的 WEBTOON 作品到電影、電視以及其他作品之間建設更大橋樑的一個重要步驟。」

知識產權開發高級副總裁 Taylor Grant 表示：「WEBTOON IP 在其他媒體上取得了莫大的成功， 最近的全球熱門歌曲「Tower of God」、「Noblesse」以及「The God of High School」均於 2020 年發行，展示了我們的系列在世界各地的受歡迎程度。

WEBTOON Studios 代表著我們發展成為真正的多平台公司的重要下一階段。這是 WEBTOON 在我們令人難以置信的網絡漫畫創作者社區以及我們的合作夥伴的一項大膽投資。 目前正與主要工作室、製片人及製作公司有多項交易，在接下來的幾個月中，我們將分享更多令人振奮的消息。」

作為啟動活動的一部分，WebtoonStudios.com 也於本週啟動，它是一個入口網站，可提供正在開發有關 WEBTOON IP 的最新資訊、讀者統計、即將開展的項目以及可瀏覽的產品組合。 當前網上的投資組合是一個可用的或正在開發中的項目之小樣本，並將每月更新。

WEBTOON Studios 最近與 Verve Talent & Literary Agency 及 Lit Entertainment Group 簽署了代表權。

關於 WEBTOON

WEBTOON™ 開創了建基於網絡的漫畫發行與消費，並已成為一種文化及全球性現象。 每月平均有 6,700 萬以上的活躍用戶，其中 1,650 萬以上是每天都在瀏覽閱讀，與大多數電視節目相比，花費收看 WEBTOON 系列節目的人更多。 WEBTOON 擁有來自世界各地廣泛且多元化的目錄內容，包括：浪漫、驚慄、科幻、喜劇等。 WEBTOON 於2014年在美國本土推出，擁有成千上萬個由創作者擁有的系列，並且每天都會更新劇集。 此外， WEBTOON 還與 Legendary、POW！、Top Cow/Image 等公司建立了合作夥伴關係，從而使劇情發展的水平進一步提升。 而創作者已獲得多個艾斯納漫畫業獎 (Eisner Awards) 提名，並贏得了多個 Ringo Awards 的獎項。 WEBTOON 應用程式可在 Android 和 iOS 裝置上免費下載。

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