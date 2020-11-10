WEBTOON宣布推出WEBTOON Studios

新的制作部门将引领这家网络漫画领域的全球领先公司向电影、电视等领域扩张

洛杉矶2020年11月10日 /美通社/ -- 全球最大的数字漫画出版商WEBTOON™已宣布扩张娱乐版图，推出WEBTOON Studios。这是一个多平台制作部门，将WEBTOON庞大的作品库和创作者与众多娱乐平台连接起来，包括：电影、电视、互动娱乐、授权以及衍生产品销售。

在创建WEBTOON Studios之前，WEBTOON已经与The Jim Henson Company和Crunchyroll建立了合作关系。今天，WEBTOON Studios透露了公司的三个新合作伙伴，未来几个月还将宣布更多的合作关系。

Vertigo Entertainment - IT特许经营权和《乐高大电影》(The Lego Movie) 背后的制作公司。

Bound Entertainment - 这家由《雪国列车》(Snowpiercer) 和《玉子》(Okja) 制作人Samuel Ha领导的全球制片公司正与WEBTOON合作制作一部真人科幻电视连续剧。

Rooster Teeth Studios，以其最先进的3D和2D动画工作室而闻名，它将同时作为动画工作室和超自然主题动作连续剧的联合制片公司。

通过对每月拥有6700多万读者的数以千计的系列漫画的访问权限，WEBTOON工作室将与我们的优秀艺术家和作家团队合作，在所有媒体平台上建立特许经营权。

“今天标志着WEBTOON迈出了一大步，”WEBTOON首席执行官Ken Kim说道，“在过去的15年里，网络漫画已经成为一种文化现象，尤其是对年轻一代而言。这是为我们的创作者在WEBTOON上的作品搭建通往电影、电视和其他领域的一座更大桥梁的又一重要步骤。”

“WEBTOON知识产权(IP) 在其他媒介领域有非常成功的记录，”公司知识产权开发高级副总裁Taylor Grant说道，“最近全球热播的《神之塔》(Tower of God)、《大贵族》(Noblesse) 和《高校之神》(The God of High School) 都是在2020年发行的，它们反映了我们的系列剧在全世界的受欢迎程度。”

“WEBTOON Studios代表了我们作为一个真正的多平台公司，在发展历程中迈入下一个重要阶段。这是WEBTOON对我们优秀的网络漫画创作者群体和合作伙伴的大胆投资。目前，我们正在与各大制片厂、制片人和制作公司进行多项交易，我们将在未来几个月内分享更多令人振奋的消息。”

作为启动活动的一部分，WebtoonStudios.com网站本周还推出了一个在线门户，提供关于开发中的WEBTOON IP的最新信息、读者统计、即将开展的项目，以及一个供浏览的影视作品组合。目前的在线影视作品组合是一个较小的项目样本，有的目前即可观看，有的正在积极开发，并将每月更新。

最近，WEBTOON Studios与Verve Talent和Literary Agency以及Lit Entertainment Group就代理事宜签约。

关于 WEBTOON

WEBTOON™已经成为一种文化和全球现象，开创了网络漫画的发行和消费风潮。 平均每月有6700多万活跃用户，其中1650多万人每天阅读，消费WEBTOON系列漫画的人数超过了观看电视节目的人数。WEBTOON汇集了来自世界各地的漫画作品，内容广泛，体裁多样，包括浪漫、惊悚、奇幻、喜剧等类别。WEBTOON于2014年在全美推出后，每天都有数千位创作者更新其漫画剧集。WEBTOON也与Legendary、POW!、Top Cow/Image等建立了合作关系，力图进一步提升故事创作的水平。创作者已获多项艾斯纳奖(Eisner Awards) 提名，并已赢得多项林戈奖(Ringo Awards)。WEBTOON手机应用程序供安卓和苹果iOS设备免费下载。

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