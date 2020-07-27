WEBTOON在美國已成功營運六年

洛杉磯2020年7月27日 /美通社/ -- WEBTOON Entertainment Inc.今天宣佈，該公司在美國已成功營運六年。最新里程碑成就表明，這個全球最大的網絡漫畫平台又實現一年的強勁增長，不僅體現在讀者人數上，還體現在創作者的參與度和收入上。為慶祝週年紀念，該平台計劃在8月開展一系列讀者和社區活動以及「硬幣」贈送活動。

WEBTOON於六年前推出了英語服務，因此讀者人數不斷快速增長。2020年6月，ORIGINALS（專屬）英語服務的頁面瀏覽量超過了6.8億，比2019年6月增長了52%。2020年6月，全球頁面瀏覽量（不包括韓國）自公司創辦以來首次突破15億，同比增長40%。

WEBTOON的CANVAS（非專屬）平台能讓所有人分享自己的故事，目前已經達到了10萬個漫畫系列。僅在WEBTOON提供的WEBTOON ORIGINALS聚集了網絡漫畫行業中高人氣作品，包括《Lore Olympus》。Rachel Smythe獲得艾斯納獎(Eisner Award)提名的漫畫系列在全球擁有400萬訂閱讀者，第二季將於8月回歸。

WEBTOON Entertainment Inc行政總裁Ken Kim表示：「我們迄今取得的所有成績都得益於我們忠實的讀者和充滿熱情的創作者。隨著《Tower of God》和《The God of High School》等高人氣作品改編成動畫系列，我們在成為更深層次的娛樂服務供應商道路上才剛剛起步。我們希望在2020年稍後時間能有更多令人興奮的消息與大家分享，敬請期待。」

致傳媒

以下是一份簡要圖表，標明瞭WEBTOON在美國市場和全球市場的重要數據。

WEBTOON簡介

WEBTOON™已經成為一種全球文化現象，引領了網絡漫畫的發行和消費。WEBTOON擁有6400多萬的月均活躍用戶，其中1650多萬用戶每天閱讀作品，觀看WEBTOON系列作品的人多於觀看大多數電視節目的人。WEBTOON擁有來自全球各地的廣泛、多樣化內容，包括浪漫、驚悚、幻想、喜劇等類型作品。WEBTOON於2014年在全美推出，目前擁有數千個每天更新的原創劇集。憑借與Legendary、POW!和Top Cow/Image等達成的合作關係，WEBTOON還將故事敘述提升到新的層次。該平台上的創作者已經多次獲得艾斯納獎提名，也榮獲了多項Ringo獎項。WEBTOON應用可以在安卓和iOS設備上免費下載。

傳媒咨詢

Justin Kranzl ([email protected])

重要數據：

WEBTOON服務的每月美國用戶：1000多萬

WEBTOON全球服務的每月用戶：6400多萬

迄今為止創作者來自WEBTOON的收入*，12000多位CANVAS創作者：500多萬美元

（*包括廣告收入；WEBTOON暫時將創作者的淨廣告收入份額提高到100%，直至2020年底）

2020年5月*《Lore Olympus》的全球頁面瀏覽量：3400多萬

(*注：《Lore Olympus》自6月開始停播，8月回歸)

WEBTOON ORIGINALS美國創作者：260人

WEBTOON ORIGINALS全球創作者：2000人

2020年6月ORIGINALS系列英語服務的頁面瀏覽量為6.8億以上

2020年6月WEBTOON全球（不含韓國）的應用瀏覽量：15億以上

圖標- https://mma.prnewswire.com/media/1219436/WEBTOON_Logo.jpg

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