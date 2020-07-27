WEBTOON在美国已成功运营六年

WEBTOON Entertainment Inc.今天宣布，该公司在美国已成功运营六年。为庆祝周年纪念，该平台计划在8月开展一系列读者和社区活动以及“硬币”赠送活动。 Tweet this

WEBTOON的CANVAS（非专属）平台能让所有人分享自己的故事，目前已经达到了10万个漫画系列。仅在WEBTOON提供的WEBTOON ORIGINALS聚集了网络漫画行业中高人气作品，包括《Lore Olympus》。Rachel Smythe获得艾斯纳奖(Eisner Award)提名的漫画系列在全球拥有400万订阅读者，第二季将于8月回归。

WEBTOON Entertainment Inc首席执行官Ken Kim表示：“我们迄今取得的所有成绩都得益于我们忠实的读者和充满热情的创作者。随着《Tower of God》和《The God of High School》等高人气作品改编成动画系列，我们在成为更深层次的娱乐服务供应商道路上才刚刚起步。我们希望在2020年晚些时候能有更多令人兴奋的消息与大家分享，敬请期待。”

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致传媒

以下是一份简要图表，标明了WEBTOON在美国市场和全球市场的重要数据。

WEBTOON简介

WEBTOON™已经成为一种全球文化现象，引领了网络漫画的发行和消费。WEBTOON拥有6400多万的月均活跃用户，其中1650多万用户每天阅读作品，观看WEBTOON系列作品的人多于观看大多数电视节目的人。WEBTOON拥有来自全球各地的广泛、多样化内容，包括浪漫、惊悚、幻想、喜剧等类型作品。WEBTOON于2014年在全美推出，目前拥有数千个每天更新的原创剧集。凭借与Legendary、POW!和Top Cow/Image等达成的合作关系，WEBTOON还将故事叙述提升到新的层次。该平台上的创作者已经多次获得艾斯纳奖提名，也荣获了多项Ringo奖项。WEBTOON应用可以在安卓和iOS设备上免费下载。

传媒咨询

Justin Kranzl ([email protected])

重要数据：

WEBTOON服务的每月美国用户：1000多万

WEBTOON全球服务的每月用户：6400多万

迄今为止创作者来自WEBTOON的收入*，12000多位CANVAS创作者：500多万美元

（*包括广告收入；WEBTOON暂时将创作者的净广告收入份额提高到100%，直至2020年底）

2020年5月*《Lore Olympus》的全球页面浏览量：3400多万

（*注：《Lore Olympus》自6月开始停播，8月回归）

WEBTOON ORIGINALS美国创作者：260人

WEBTOON ORIGINALS全球创作者：2000人

2020年6月ORIGINALS系列英语服务的页面浏览量为6.8亿以上

2020年6月WEBTOON全球（不含韩国）的应用浏览量：15亿以上

图标 - https://mma.prnewswire.com/media/1219436/WEBTOON_Logo.jpg

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