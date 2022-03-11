蔚迈聘请两位专注于客户体验和运营效率的执行人

纽约2022年3月11日 /美通社/ -- 《媒体邮报》（MediaPost）“年度媒体代理机构”蔚迈（Wavemaker）欣然宣布，公司已聘请两位新员工Seow Leng Porter和Mathew Madampil来扩大其美国代理业务运营团队，此项任命立即生效。

这两项新设立的职位将通过实施最佳实践和运营效率来减少冗余及重复性工作，助力支持公司实现增长和转型议程，并改善蔚迈员工的日常工作体验。Seow Leng Porter加入蔚迈担任客户解决方案执行董事，而Mathew Madampil则担任代理业务运营执行董事。

Seow Leng Porter加入蔚迈之前曾供职群邑（GroupM）姐妹机构竞立媒体（Mediacom），她为竞立媒体拓展洛杉矶业务付出了10年心力。凭借30余年的机构与客户服务经验，Porter将加入蔚迈客户领导团队，并与蔚迈的众多客户团队合作，支持雄心勃勃的增长计划。

Porter表示：“蔚迈充满活力的领导团队及其秉持的创业精神使我深受鼓舞。我期待着在关键增长阶段加入蔚迈，成为其团队的一员，推动蔚迈业务更上一层楼。”

在加入蔚迈担任代理业务运营执行董事之前，Mathew Madampil曾在数字领域勤奋工作了20余载。履新之后，Madampil将负责了解如何改进蔚迈的工作方式和实现卓越运营。在加入蔚迈之前，Madampil曾领导主持电通北美（Dentsu North America）的媒体技术和运营实践。

Madampil表示：“吸引我加入蔚迈的两大关键主题是其秉持的‘积极挑战’精神和卓越运营承诺。‘积极挑战’是我们行业中使用的一个独特口号，向蔚迈工作的个人和我们与之合作的客户发出号召，应该相信本组织将始终挑战各种现状并竭力为他们做得更好。

“我很高兴能够成为这个社区的一员，在这里，成功建立在连通、协作和创新的坚实基础之上。”

Seow Leng Porter将向首席客户官Nancy Tortorella汇报工作，而Mathew Madampil则向首席运营官Sharb Farjami汇报工作。

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