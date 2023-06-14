为品牌营销人员进行的新研究揭示了美国拉丁裔令人惊讶的趋势

美国西班牙裔商会和Chemistry Cultura

合作进行媒体、营销和文化趋势专项问卷调查

纽约2023年6月14日 /美通社/ -- 美国领先的小企业倡导组织美国西班牙裔商会（U.S. Hispanic Chamber of Commerce，缩写USHCC）和拥有多家财富500强客户的获得少数族裔认证的营销机构Chemistry Cultura公布了一项名为 "拉丁裔拼图"(THE LATINO MOSAIC) 的联合委托研究报告。这项具有重大统计意义的问卷调查对1427名美国西班牙裔成年人进行了调查，他们来自不同的原籍国、年龄、文化适应水平和语言偏好。同时，该研究还包括来自一般市场人群的同等规模"对比测试"。综合结果提供了拉丁裔人口统计的最新概况，拉丁裔目前代表着五分之一的美国人。

Chemistry首席运营官兼多元文化部门Chemistry Cultura总裁Mike Valdes-Fauli表示："21 世纪的营销人员渴望得到能帮助他们做出明智决策的数据，为增长领域能带来投资回报率的活动提供信息。鉴于西班牙裔占美国人口净增长的50%，能够把握这一关键人群的脉搏令人激动。我们经常谈论洞察力，而不是刻板印象，这项研究体现了这种态度，为品牌提供了可操作的建议，在拉丁裔中大获成功。"

该问卷调查揭示了许多令人信服的观点，包括令人惊讶的Z世代社交媒体偏好、西班牙式英语的指数级增长、尊重传统的品牌建立的忠诚度，以及确保广告具有微妙文化差异的可行技巧。在惠特尼美国艺术博物馆(Whitney Museum of American Art)举办的鸡尾酒会和小组讨论会上公布了调查结果，该文化机构加强了与新兴拉丁裔社区的联系和接触。

USHCC总裁兼首席执行官Ramiro Cavazos表示："我们USHCC的重点是赋予西班牙裔商业成功的能力，并以此点燃更广泛的美国繁荣。要在这个快速增长的细分市场取得成功，品牌必须做好功课，展示真正的承诺，而不是采取居高临下的态度。考虑到这一点，我们很高兴能成为这项具有里程碑意义的研究的合作伙伴，为美国大大小小的公司助一臂之力。"

以下是该研究中几个引人注目的数据点：

媒体

拉丁裔是TikTok的重度用户，每天有48%的人使用该平台，而普通市场的这一比例仅为36%；20%的人表示他们在TikTok上"发现新品牌"，而普通市场的这一比例仅为11%。



尽管拉丁裔迅速采用社交媒体，但仍然是电视的狂热观众，其中高达42%的人仍然每天收看广播电视。

语言

65%的拉丁裔仍然更喜欢在他们的广告中 至少有一些 西班牙语。

西班牙语。

每一代人中英语作为家庭的首选语言都呈指数级增长。50%的第一代人更愿意说西班牙语，到了第三代时，这一比例下降到4%。



然而，与直觉相反的是，西班牙式英语的趋势相反。 20%的Z世代不仅使用英语，而且更喜欢西班牙式英语，其喜好程度高于英语或西班牙语；而千禧一代和X世代喜好西班牙式英语的比例分别为14%和10%。



绝大多数受访者根据原籍国和/或更喜欢包罗万象的术语"拉丁裔 "来称呼自己。 "Latinx"一词的使用可以忽略不计，并被强烈驳斥为"美国企业不真实的创造"。

品牌营销

音乐在年轻一代中越来越受欢迎，38%的拉丁裔Z世代表示这是他们的第一大爱好，而婴儿潮一代的比例仅为17%（他们中喜欢运动的比例高得多）。



被问及他们最喜欢广告中的什么元素时，受访者非常偏好由西班牙裔出演的广告(34%)，而不是对产品的兴趣(19%)等元素。



拉丁裔对品牌的忠诚度仍然高于普通市场，57%的人将这种忠诚度归因于"表现出对我的拉丁裔传统的尊重"。



根据受访者的说法，品牌在拉丁裔广告中犯的三大错误是：1) 使用刻板印象，2) 滥用语言，3) 没有反映美国西班牙裔社区的巨大多样性。

媒体垂询请联系Jasmin Hartmeier，电子邮箱： [email protected] 。

完整问卷调查结果请见 [email protected] 。

关于CHEMISTRY CULTURA

Chemistry Cultura是一家获得少数族裔认证的全方位服务机构，帮助全球品牌吸引拉丁裔受众。目前的客户包括嘉年华邮轮公司(Carnival Cruise Line)、可口可乐、康卡斯特(Comcast)、喜力、微软、职业橄榄球大联盟(NFL)、一加手机(OnePlus)、红带啤酒(Red Stripe)和西联汇款(Western Union)。通过我们在迈阿密、纽约和凤凰城的全资办公室，我们提供广泛的服务，包括战略、创意、媒体购买、数字、社交、影响力营销和公关。我们是Chemistry的骄傲合作伙伴，Chemistry是一家拥有160名员工的《广告时代》(Ad Age) 一线公司。如需了解更多信息，请访问 www.ChemistryCultura.com 。

关于美国西班牙裔商会

美国西班裔商会（U.S. HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE，缩写USHCC）积极促进500万拉美裔企业的经济增长、发展和利益，这些企业每年为美国经济贡献超过8000亿美元。USHCC是美国最大的小企业倡导团体，代表全国260多个地方商会和商业协会，并与数百家美国大公司建立了合作伙伴关系。 如需了解更多信息，请访问 www.ushcc.com 。在Twitter上关注我们@USHCC。

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