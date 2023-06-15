為品牌營銷人員進行的最新研究揭示了美國拉丁裔的驚人趨勢

美國西班牙裔商會與 Chemistry Cultura 合作進行媒體、營銷和文化趨勢的專項問卷調查

紐約2023年6月15日 /美通社/ -- 美國最大的小企業倡議組織美國西班牙裔商會（USHCC）和擁有多家財富 500 強客戶的少數族裔認證營銷機構 Chemistry Cultura 共同公佈了一項名為「拉丁裔拼圖」(THE LATINO MOSAIC) 的聯合委託研究報告。這項具有重大統計意義的調查對 1,427 名美國西班牙裔成年人進行了調查，這些人來自不同的原籍國、年齡、文化適應水平和語言偏好。同時，該研究還包括來自一般市場人口的同等規模「對照測試」。綜合結果提供了拉丁裔人口統計的最新概況，拉丁裔目前代表著五分之一的美國人。

Chemistry 公司的首席營運官兼 Chemistry Cultura 的多元文化部門總裁 Mike Valdes-Fauli 表示：「21 世紀的營銷人員渴望得到能協助他們做出明智決策的數據，為增長領域能帶來投資回報率（ROI）的活動提供資訊。鑒於西班牙裔美國人佔美國人口淨增長的 50%，能夠掌握這個關鍵人群的脈搏真是令人振奮的一件事。我們經常談論見解，而不是刻板印象，這項研究體現了這種態度，為品牌提供更實際的建議，以在拉丁裔中大獲成功。」

該調查揭示了許多令人信服的觀點，包括令人驚訝的 Z 世代社交媒體偏好、西班牙語式英語的指數級增長、尊重傳統的品牌建立的忠誠度，以及確保廣告保有微妙文化差異的可行技巧。調查結果在惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）主辦的雞尾酒會和小組討論會上揭曉，該文化機構加強了與新興拉丁裔社區的外展工作和接觸。

美國西班牙裔商會的總裁兼行政總裁 Ramiro Cavazos 表示：「我們美國西班牙裔商會的工作重點是促進西班牙裔企業的成功，從而點燃更廣泛的美國繁榮。要想在這個快速成長的細分市場中取得成功，品牌必須做好功課，展現真正的承諾，而不是高高在上的態度。考慮到這一點，我們很高興能成為這項具有里程碑意義的研究的合作夥伴，協助美國大大小小的公司一臂之力。」

以下是該研究中的幾個引人注目的數據點：

媒體

與整體市場相比，拉丁裔是 TikTok 平台的主要用戶，有 48% 的人每天都在使用 TikTok ，而非拉丁裔的市場只有 36% 的人每天使用 TikTok，而且有 20% 的人表示他們在 TikTok 上「發現新品牌」，而非拉丁裔的市場只有11% 的人這樣做。



儘管拉丁裔是社交媒體的快速接受者，但他們仍然是電視的狂熱觀眾，其中有高達 42% 的人仍然每天觀看廣播電視。

語言

65% 的拉丁裔仍然希望他們的廣告中 至少包含一些 西班牙語。

西班牙語。

在家裡使用英語的人數正在逐代增長。第一代移民有 50% 的人偏好說西班牙語，而到了第三代這個比例下降到 4%。



然而，與直覺相反的是，西班牙式英語的趨勢恰恰相反。相比於僅僅使用英語，Z 世代有 20% 的人更喜歡使用西班牙式英語，而千禧一代和 X 世代的比例僅為 14% 和 10%。



受訪者主要是根據他們自稱的原籍國，或者更偏好使用「拉丁裔」這個總括性的自稱。「Latinx」這個詞幾乎無人使用，並且強烈地反稱這是「美國企業強加他們頭上的詞語」。

品牌營銷

音樂在年輕一代中越來越受歡迎，38% 的拉丁裔 Z 世代表示這是他們的第一大愛好，而嬰兒潮一代的比例僅為 17%（他們更喜歡做運動）。



當被問及他們在廣告中最喜歡的元素是什麼時，受訪者們強烈偏好以西班牙裔人物出演的廣告（34%），而不是出於對產品本身的興趣（19%）。



拉丁裔人比非拉丁裔人市場更忠於品牌，且有 57% 的人將忠誠歸因於「尊重我的拉丁裔傳統」。



根據受訪者的說法，品牌在拉丁裔廣告中常犯的三大錯誤是：1) 使用刻板印象，2) 使用不當語言，以及 3) 沒有反映出美國西班牙裔社區的巨大多元性。

媒體查詢，請聯絡 Jasmin Hartmeier，電子郵箱：[email protected]。

完整問卷調查結果可向 [email protected] 索取。

關於CHEMISTRY CULTURA Chemistry Cultura 是一家獲得少數族裔認證的全方位服務機構，協助全球品牌吸引拉丁裔受眾。目前的客戶包括 Carnival Cruise Line、Coca-Cola、Comcast、Heineken、Microsoft、NFL、OnePlus、Red Stripe 和 Western Union。透過我們在邁阿密、紐約和鳳凰城的全資辦事處提供一系列的服務，包括策略、創意、媒體購買、數碼服務、社交、影響力營銷和公關。我們是 Chemistry 自豪的合作夥伴，這是一家在 Ad Age A-LIST 上有 160 名員工的公司。如需了解更多資訊，請瀏覽www.ChemistryCultura.com。

關於美國西班牙裔商會 美國西班牙裔商會（U.S. HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE，縮寫 USHCC）積極促進 500 萬拉美裔企業的經濟增長、發展和利益，這些企業每年為美國經濟貢獻超過 8000 億美元。美國西班牙裔商會是美國最大的小企業倡導團體，代表全國 260 多個地方商會和商業協會，並與數百家美國大公司建立了合作夥伴關係。如需了解更多資訊，請瀏覽www.ushcc.com。在 Twitter 上追蹤我們 @USHCC。

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