WeLab Bank 與 Solace 合作實現數碼銀行雄心

香港2020年9月17日 /美通社/ -- 本地虛擬銀行 WeLab Bank 選擇了 Solace 作為其技術架構的核心組件，以建立多雲端供應商通訊。WeLab Bank 會使用 Solace PubSub+ 將公司整個基礎架構在多個雲端上運行，以確保客戶資料獲得妥善保護。透過與 Solace 合作，WeLab Bank 將可繼續為所有客戶提供創新，以及前所未有的金融服務產品。

Solace 的技術可幫助 WeLab Bank 連接其主要的後端系統，包括 Temenos Cloud Core Banking 及轉數快 (Faster Payment)，以啟用對實時數據流至關重要的事件驅動型微服務。這有助 WeLab Bank 能以敏捷高效的方式回應關鍵業務事件，為客戶提供無縫的虛擬銀行體驗。此外，藉著在雲端上擁有整個虛擬銀行基礎架構的堅實基礎，公司將可支援高擴展性，為客戶提供 24/7 全天候的新一代數碼服務。

「Solace 為我們提供必要的可擴展性，以支持我們成為區內領先的虛擬銀行的願景。透過微服務架構，WeLab Bank 可以創作和部署創新產品，例如 GoSave 及 WeLab 扣賬卡，也是亞洲最早的無數扣賬卡之一。Solace 安全而可擴展的傳訊骨幹在幫助 WeLab Bank 縮短我們現在和將來各項數碼銀行產品的上市時間方面，具有無可估計的價值。」WeLab Bank 技術總監 Kenneth Chau 說。

Solace 技術解決方案總監 Sumeet Puri 則說：「透過與 WeLab Bank 合作實現下一代的銀行業務經驗，Solace 對於成為香港數碼銀行革命的一部分感到十分驕傲。希望在迅速發展的金融服務行業中脫穎而出並蓬勃發展的金融機構，必須尋求嶄新方法來利用實時數據並提供創新的產品，否則可能變得落後。」

關於 WeLab Bank

WeLab Bank Limited（「WeLab Bank」或「本行」），是經香港金融管理局（「金管局」）許可的本地虛擬銀行。WeLab Bank 由幾位金融和技術專家創立，其使命是了解客戶的需求並設計個人化的全方位服務銀行業務體驗，協助客戶管理及增加資金。

WeLab Bank 代表 100％ 的數碼銀行體驗，不但簡單、直覺，而且圍繞客戶而設計。WeLab Bank 專注於功能強大的流動應用程式及無數扣賬卡，兩者都著重客戶體驗及數據安全性。

WeLab Bank 是領先的金融科技公司 WeLab Holdings Limited（「WeLab」）在亞洲的全資子公司。

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關於 Solace

Solace 協助大型企業邁向現代化及實時化，為他們提供將業務營運和客戶互動變為由事件驅動所需的一切。借助市場上第一個及唯一的事件管理平台 PubSub+，公司提供一個全面的方法來建立、記錄、發掘及串流事件，從生產到需要消費的地方，過程安全、可靠、快速且有保證。Solace 技術的背後是多位全球領先的數據流動專家，他們近 20 年的經驗可幫助全球企業解決從資本市場、零售及太空遊戲、航空以及汽車等各個行業中最嚴峻的挑戰。SAP、巴克莱银行（Barclays）及加拿大皇家銀行等知名企業、雷諾汽車（Renault）及標緻雪鐵龍集團（Groupe PSA）等跨國汽車製造商以及行業顛覆者（如 Jio）都使用 Solace 的事件代理技術來將舊版應用程式現代化、部署現代微服務並構建事件網格，藉此支援他們的混合雲端、多雲端及物聯網架構。

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