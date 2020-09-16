WeLab Bank 与 Solace 合作实现数字银行宏图

香港2020年9月17日 /美通社/ -- 本地虚拟银行 WeLab Bank 选择 Solace 作为其技术架构的核心组成部分，以建立多云供应商通信。通过使用 Solace PubSub+，WeLab Bank 将在多个云端上运行其整个基础架构，以确保客户信息得到妥善保护。通过与 Solace 的合作，WeLab Bank 还将继续向所有客户提供创新性、变革性的金融服务产品。

Solace 的技术帮助 WeLab Bank 连接其关键后端系统（包括 Temenos Cloud Core Banking 和 Fast Payment），以实现对实时数据流至关重要的事件驱动型微服务。这使得 WeLab Bank 能够敏捷高效地响应关键业务事件，从而为客户提供无缝的虚拟银行体验。此外，位于云端的整个虚拟银行基础架构具有坚实的基础且高度可扩展，使其能够为客户提供全天候的新一代数字服务。

“Solace 为我们提供了必要的可扩展性，从而助力我们实现公司愿景，成为本地区领先的虚拟银行。借助微服务架构，WeLab Bank 得以创建和部署 GoSave 和 WeLab 借记卡等创新产品，WeLab 借记卡是亚洲最早的无号码借记卡之一。在帮助 WeLab Bank 将我们当前和未来的数字银行产品加快推向市场方面，Solace 安全且可扩展的消息传递构架具有不可估量的价值，”WeLab Bank 首席技术官 Kenneth Chau 说道。

“对于能够与 WeLab Bank 合作，参与香港的数字银行革命，为人们带来新一代的银行体验，Solace 深感自豪，”Solace 首席技术解决方案官 Sumeet Puri 说道，“金融机构如果希望在快速发展的金融服务业中脱颖而出并蓬勃发展，就必须寻求新的方法来利用实时数据并提供创新产品，否则就有可能被甩在后面。”

关于 WeLab Bank

WeLab Bank Limited（“WeLab Bank” 或“Bank”）是由香港金融管理局（“HKMA”）发放牌照的本地虚拟银行。WeLab Bank 由一支金融和技术专家团队创立，其使命是了解客户需求，设计出个性化且全方位的银行服务体验，帮助客户管理资金并使资金增值。

WeLab Bank 代表了一种 100% 的数字银行体验，简单、直观且以客户为中心。WeLab Bank 专注于功能强大的移动应用和无号码借记卡，两者的设计都非常注重客户体验和数据安全。

WeLab Bank 是亚洲领先的金融科技公司 WeLab Holdings Limited（“WeLab”）的全资子公司。

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关于 Solace

Solace 通过为大型企业提供使其业务运营和客户互动实现事件驱动所需的一切，从而帮助他们实现现代化和实时性。借助市场首创也是唯一的事件管理平台 PubSub+，该公司提供了一种全面的方法来创建、记录、发现和流式传输事件，从事件发生地到它需要被消费的地方，安全、可靠、快速且有保证。Solace 技术的背后是全球领先的数据移动专家组，他们拥有近 20 年的经验，帮助全球企业解决从资本市场、零售、游戏到航天、航空和汽车等各个行业中最严峻的挑战。SAP、Barclays 和加拿大皇家银行等成熟企业，雷诺和 PSA 集团等跨国汽车制造商以及 Jio 等行业颠覆者都在使用 Solace 的 event broker 技术对传统应用程序进行现代化改造，部署现代微服务并构建活动网格以支持其混合云、多云和物联网架构。

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