Weltmeisterin und Olympiamedaillengewinnerin Marion Clignet, technologische Mitbegründerin von Jelenew, startet das „Sprinters Jersey Lab"

WILMINGTON, Delaware, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- „Als ich 22 Jahre alt war, wachte ich auf dem Boden eines Geschäfts auf, umgeben von Menschen, die mich nach meinem Namen und meinem Wohnort fragten. Ich kannte die Antworten, aber ich konnte sie nicht sagen." Dieser Anfall und die darauffolgende Epilepsiediagnose kosteten Marion Clignet den Führerschein, und sie begann, mit dem Fahrrad zu pendeln. So begann die Reise einer Epilepsiepatientin. Seit 1990 hat sie bei sechs Weltmeisterschaften den ersten Platz belegt und bei den Olympischen Spielen zwei Silbermedaillen für Frankreich gewonnen. Außerdem brach sie 1996 den damaligen Weltrekord und wurde mehrfach französische Meisterin in der Einzelverfolgung und im Straßenrennen. In ihrer Karriere hat sie mehr als 350 Siege errungen, darunter Etappensiege und Siegertrikots bei der Tour de France der Frauen und dem Giro Women's Tour.

image

Neben dem Radsport war Clignet auch eine erfolgreiche Bergläuferin, die die französische Meisterschaft im Duathlon auf der Langstrecke und auf der Radstrecke sowie sechs Triathlons auf der Mitteldistanz gewann. Sie trat in der Bretagne mehrfach gegen Männer an, gewann viele Fans und brachte dem Frauenradsport mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Nach ihrem Rücktritt vom Radsport engagierte sie sich weiterhin für die Ausbildung im Radsport und die Rechte von Radfahrerinnen und setzte sich für die Förderung des Frauenradsports ein.

Während ihrer 30-jährigen Radsportkarriere überwand sie die Härten des Trainings und die ungerechte Behandlung von Frauen im Wettkampf, fand aber nie eine Radsportbekleidung, die wirklich für Frauen entwickelt wurde und ihrer anatomischen Struktur, ihren physiologischen Bedürfnissen und ihren ästhetischen Ansprüchen entspricht. In ihrer beruflichen Laufbahn probierte Clignet verschiedene Radhosen und -trikots aus, um dann festzustellen, dass die meisten schlecht sitzenden Kleidungsstücke schwere Hautschäden verursachten, die Schweißbildung die Temperaturregulierung behinderte und die Scheuerstellen durch den Sattel zu Verletzungen führten.

Ob im Training oder im Wettkampf, sie suchte nach Radsportbekleidung, die Muskelschutz, Komfort und Ästhetik perfekt vereint. Sie war der Meinung, dass die Lösung dieser Probleme dazu führen könnte, dass sich mehr Frauen für den Radsport begeistern. Die meiste Radbekleidung für Frauen auf dem Markt war jedoch nur eine verkleinerte Version der Männerbekleidung mit einem anderen Aufdruck, bis sie auf Jelenew stieß, eine Sportmarke für Frauen, die sich wirklich für diese Probleme einsetzt. Sie entschied sich, bei Jelenew einzusteigen und ihr neues Projekt zu starten - die Herstellung von Fahrradbekleidung, die den Bedürfnissen von Frauen entspricht und die Entwicklung des Frauenradsports fördert.

So wie sie die Hindernisse ihrer Krankheit überwand und immer wieder neue Rekorde aufstellte, wurde die Herstellung von leistungsstarker und ästhetisch ansprechender Radbekleidung zu ihrer neuen Herausforderung. Jelenew setzte Haute-Couture-Drapierungstechniken ein, um die Probleme von Radsportlerinnen zu lösen, wie z. B. Druck auf die Brust, schwache Unterstützung der Taille und der Bauchmuskulatur sowie unzureichende Passform und Flexibilität im Bereich der Schultern und Achselhöhlen. Nach ihrem Wechsel zu Jelenew gründete Clignet zusammen mit dem Jelenew-Designteam das „Sprinters Jersey Lab" — ein Labor, das eine Revolution in der Sportbekleidung einleiten könnte. Das Sprinters Jersey hat für Clignet eine besondere Bedeutung, denn es war das Trikot, in dem sie beim längsten Etappenrennen der Frauen in Idaho gewann.

Im Labor verwandelte Clignet die Probleme der Vergangenheit in Forschungsthemen. Sie arbeitet mit dem Jelenew-Designteam zusammen, um Lösungen aus der Haute Couture abzuleiten, die Passformprobleme mit der CurveTec™-Technologie zu lösen, die Reibung zu reduzieren, die Muskeln zu schützen und die Energieerzeugung zu unterstützen. Das Sprinters Jersey Lab hat ein internes Klimatisierungssystem mit einer auf die verschiedenen Körperzonen zugeschnittenen Stofftechnologie entwickelt. Das Sprinters Jersey Lab hat außerdem eine hochmoderne nahtlose Passformtechnologie, eine reibungsfreie Nahttechnologie und wissenschaftliche Nahtpositionen entwickelt, um Abnutzung und Schäden an empfindlichen Stellen zu vermeiden. Nach jeder Entwicklung nahm Clignet persönlich an Tests und Verfeinerungen mit professionellen Radfahrern teil, um sicherzustellen, dass das Produkt sowohl der sportlichen Leistung als auch den Bedürfnissen der Frauen entspricht.

Als sie beim Epilepsie-Benefiz-Radrennen „Le Marion Clignet" die Radsportbekleidung von Jelenew trug, wurde sie zum ersten Mal für das Design ihrer Radsportbekleidung gelobt, was sie in ihrer Überzeugung bestärkte, dass Mode ein unverzichtbarer Bestandteil des Frauensports ist. In Anlehnung an die Haute Couture suchten Clignet und das Designteam immer wieder nach herausragenden Partnern in der Branche, um mit Hilfe von Spitzentechnologien die Leistung der Sportbekleidung zu verbessern und ihr gleichzeitig einen modischen Touch zu verleihen.

Die Verbindung von Leistung und Ästhetik, um die sportliche Leistung von Frauen zu verbessern und den Sport angenehmer zu machen. Das ist das Versprechen, das Clignet über das „Sprinters Jersey Lab" von Jelenew abgegeben hat. Dieses Projekt ist ihre neue Reise, um ihre Mission zu erfüllen, Radfahrerinnen auf der ganzen Welt zu stärken.

Jelenew wurde 2021 gegründet und ist vom Radsport inspiriert. Das Unternehmen bietet Sportbekleidung für Frauen, die Leistung und Ästhetik perfekt miteinander verbindet, und erweitert diese um eine Lifestyle-Kollektion, die auf Speed- und Power-Sportarten basiert, um noch vielfältigere Bedürfnisse zu erfüllen. Jelenew gründete zusammen mit der Weltmeisterin im Frauenradsport, Marion Clignet, das „Sprinters Jersey Lab", das auf der von Jelenew entwickelten Technologie CurveTec™ und 30 Jahren Erfahrung im Radsport basiert, um die Branche mit Innovationen anzuführen.

