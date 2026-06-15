Weltweit erste Verbrennungsbehandlung mit „absolut bemerkenswerten" Ergebnissen in einer führenden kanadischen Klinik durchgeführt

HAMILTON, ON, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Verbrennungsexperten von Hamilton Health Sciences (HHS) haben als Erste weltweit eine neuartige biologische Behandlungsmethode eingesetzt, um das Gesicht einer jungen Frau zu retten, die im vergangenen Dezember bei einem Hausbrand in London, Ontario, schwere Verbrennungen erlitten hatte.

Kaitlin Jeffrey received exosome therapy at Hamilton Health Sciences to treat severe burns to her face – a global first.

Bei der Behandlung kamen Exosomen zum Einsatz – winzige Partikel, die von Zellen freigesetzt werden und Signale von einer Zelle zur anderen transportieren, um eine schnelle Heilung und Gewebereparatur zu fördern und Entzündungen zu lindern. Die Partikel werden – in der Regel aus im Labor gezüchteten Zellen – gewonnen und in die verletzten Bereiche injiziert, um die Heilung zu beschleunigen – und zwar weitaus wirksamer als bei der derzeit üblichen Hauttransplantation, die Narben und ein fleckiges Erscheinungsbild hinterlassen kann.

Exosomen werden seit Jahren im Rahmen der Verbrennungsforschung untersucht, jedoch bislang noch nicht am Menschen. In klinischen Studien am Menschen wurden Exosomen bereits für andere Arten der Wundheilung eingesetzt, wobei vielversprechende Ergebnisse erzielt wurden.

Die 18-jährige Kaitlin Jeffrey aus Toronto, Studentin an der Western University, wurde mit dieser innovativen Behandlungsmethode behandelt und genas schneller und mit besseren Ergebnissen als eine andere junge Studentin, deren Verbrennungen durch denselben Brand zwar schwerwiegend, aber nicht so schwer waren. Der andere Student kam für eine Exosomenbehandlung nicht in Frage, da seine Verletzungen keine Hauttransplantation erforderten.

„Mein Ziel bei Kaitlin war es, eine Hauttransplantation im Gesicht und am Hals um jeden Preis zu vermeiden", sagt Dr. Marc Jeschke, Vizepräsident für Forschung und Innovation am HHS, Verbrennungschirurg und Forscher sowie weltweit anerkannter Experte für Verbrennungen, der Jeffreys Operation durchgeführt hat. Dr. Jeschke ist zudem Professor für Chirurgie an der McMaster University, dem wichtigsten akademischen Partner des HHS.

Dr. Jeschke ist zudem medizinischer Leiter des regionalen Verbrennungsprogramms am Hamilton General Hospital des HHS – einem der beiden regionalen Verbrennungszentren Ontarios, in denen die schwersten Fälle der Provinz behandelt werden. Auf dem Gelände des Hamilton General Hospital befindet sich das Zentrum für Verbrennungsforschung des HHS, wo Teams wegweisende medizinische Fortschritte und Forschungsarbeiten zur Behandlung von Verbrennungen vorantreiben, darunter auch die Exosom-Therapie.

Nachdem sie von Jeffrey und ihren Eltern grünes Licht erhalten hatte, reichte Jeschke bei Health Canada einen Eilantrag ein, um die Exosom-Therapie aus humanitären Gründen auszuprobieren. Da keine Einwände erhoben wurden, führten Jeschke und sein HHS-Team als Erste weltweit diese Behandlung bei einem Verbrennungspatienten durch. Bei Jeffreys beiden Behandlungen, die im Abstand von mehreren Tagen stattfanden, wurden eine Billion Exosomen aus den Vereinigten Staaten verwendet.

„Man kann die beste Transplantation der Welt durchführen, aber die Haut wird nie wieder ganz normal sein. Und für einen jungen Menschen kann eine Hauttransplantation im Gesicht und am Hals absolut niederschmetternd sein", sagt er.

„Es ist ehrlich gesagt ein Wunder", sagt Jeffrey über die Ergebnisse in Bezug auf ihr Gesicht. „Die bei dem Brand erlittenen Verletzungen haben auch meine psychische Gesundheit stark beeinträchtigt, und damit habe ich nach wie vor zu kämpfen. Aber diese guten Ergebnisse, vor allem im Hinblick auf mein Gesicht, helfen mir dabei, weiterzumachen."

Jeffrey und ihre Familie sind Dr. Jeschke und dem gesamten Team der Verbrennungsklinik sehr dankbar. Jeschke hofft, dass sich diese weltweit einzigartige Behandlungsmethode nach weiteren Forschungsarbeiten zum neuen Standard für die Versorgung von Verbrennungspatienten in Kanada und darüber hinaus entwickeln wird.

„Genau wie Dr. Jeschke würden meine Familie und ich uns sehr wünschen, dass die Exosom-Therapie in Kanada zum Standard für Patienten wie mich wird, damit schreckliche Ereignisse das Leben der Menschen nicht für immer verändern", sagt Jeffrey.

Multimedia-Ressourcen:

Informationsvideo – https://hhsc.box.com/s/ob6jn5iaid05c6a6vbx6mylmfit2j7ua

Video zum Heilungsprozess und den Fortschritten – https://hhsc.box.com/s/0fy9db4n4o39endip8o91g2uk760prw8

B-Material – https://hhsc.box.com/s/tjsextk12u9zjn0vr3e39jgie5h1y5di

Fotos drucken – https://hhsc.box.com/s/47brahsddb4qm2guv6zh9cqpildco766

Fotos aus dem Internet – https://hhsc.box.com/s/4xg8lorzg43vb3q4hwh6g5vc4fyqklgh

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Wendy Stewart, [email protected]; Lillian Badzioch, [email protected]