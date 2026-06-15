Un traitement des brûlures inédit au monde, aux résultats « tout à fait remarquables » a été réalisé dans un grand hôpital canadien

HAMILTON, ON, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les experts en brûlures de Hamilton Health Sciences (HHS) sont les premiers au monde à avoir utilisé un nouveau traitement biologique pour sauver le visage d'une jeune femme gravement brûlée lors d'un incendie domestique survenu à London, en Ontario, en décembre dernier.

Kaitlin Jeffrey received exosome therapy at Hamilton Health Sciences to treat severe burns to her face – a global first.

Ce traitement faisait appel à des exosomes, de minuscules particules libérées par les cellules qui transmettent des signaux d'une cellule à l'autre afin de faciliter la cicatrisation rapide et la réparation des tissus, et de réduire l'inflammation. Ces particules, généralement issues de cellules cultivées en laboratoire, sont prélevées puis injectées dans les zones lésées afin d'accélérer la cicatrisation – bien plus efficacement que la greffe de peau, qui constitue actuellement la norme et qui peut laisser des cicatrices et donner un aspect irrégulier à la peau.

Les exosomes font l'objet d'études depuis des années dans le cadre de la recherche sur les brûlures, mais pas encore chez l'homme. Des essais cliniques menés sur des humains ont utilisé des exosomes pour d'autres types de cicatrisation, avec des résultats prometteurs.

Kaitlin Jeffrey, une étudiante de 18 ans originaire de Toronto et inscrite à l'Université Western, a bénéficié de ce traitement novateur et s'est rétablie plus rapidement, avec de meilleurs résultats, qu'une autre jeune étudiante qui avait subi des brûlures lors du même incendie, certes graves, mais moins étendues. L'autre étudiant ne pouvait pas bénéficier d'un traitement par exosomes, car ses blessures ne nécessitaient pas de greffe de peau.

« Mon objectif pour Kaitlin était d'éviter à tout prix une greffe de peau au niveau du visage et du cou », explique le Dr Marc Jeschke, vice-président chargé de la recherche et de l'innovation au HHS, chirurgien spécialisé dans les brûlures et chercheur, ainsi qu'une référence mondiale en matière de brûlures, qui a opéré Jeffrey. Le Dr Jeschke est également professeur de chirurgie à l'Université McMaster, le principal partenaire universitaire de HHS.

Le Dr Jeschke est également directeur médical du programme régional de traitement des grands brûlés de l'Hôpital général Hamilton du HHS – l'un des deux centres régionaux de traitement des grands brûlés de l'Ontario, où sont pris en charge les patients les plus gravement atteints de la province. Le Centre de recherche sur les brûlures de HHS, situé sur le campus de l'Hôpital général de Hamilton, abrite des équipes à la pointe des avancées médicales et de la recherche dans le domaine du traitement des brûlures, notamment en matière de thérapie par exosomes.

Après avoir obtenu l'accord de Jeffrey et de ses parents, Jeschke a adressé une demande urgente à Santé Canada afin de pouvoir tester la thérapie par exosomes à titre compassionnel. En l'absence d'objection, Jeschke et son équipe du HHS ont été les premiers au monde à appliquer ce traitement à un patient brûlé. Les deux traitements de Jeffrey, effectués à quelques jours d'intervalle, ont utilisé un billion d'exosomes provenant des États-Unis.

« Vous pouvez réaliser la meilleure greffe qui soit, mais vous ne parviendrez pas à rétablir la peau dans son état normal. Et pour un jeune, une greffe de peau au niveau du visage et du cou peut être absolument dévastatrice », ajoute-t-il.

« C'est vraiment un miracle », déclare Jeffrey à propos des résultats obtenus sur son visage. « Le fait d'avoir été blessé lors de l'incendie a également eu de graves répercussions sur ma santé mentale, et c'est quelque chose que je continue à gérer. Mais le fait d'obtenir d'aussi bons résultats, surtout au niveau de mon visage, m'aide à aller de l'avant. »

Jeffrey et sa famille sont extrêmement reconnaissants envers le Dr Jeschke et toute l'équipe du centre de traitement des brûlés. Grâce à la poursuite de ses recherches, Jeschke espère que ce traitement, une première mondiale, deviendra la nouvelle norme de soins pour les patients brûlés au Canada et ailleurs.

« Tout comme le Dr Jeschke, ma famille et moi-même aimerions beaucoup que la thérapie par exosomes devienne la norme de soins pour les patients comme moi au Canada, afin que, lorsque des événements terribles surviennent, cela ne bouleverse pas la vie des gens à jamais », déclare Jeffrey.

Ressources multimédias :

Vidéo d'information - https://hhsc.box.com/s/ob6jn5iaid05c6a6vbx6mylmfit2j7ua

Vidéo sur le processus de guérison et les progrès réalisés - https://hhsc.box.com/s/0fy9db4n4o39endip8o91g2uk760prw8

Vidéo d'illustration – https://hhsc.box.com/s/tjsextk12u9zjn0vr3e39jgie5h1y5di

Imprimer des photos – https://hhsc.box.com/s/47brahsddb4qm2guv6zh9cqpildco766

Photos sur le Web – https://hhsc.box.com/s/4xg8lorzg43vb3q4hwh6g5vc4fyqklgh

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Wendy Stewart, [email protected] ; Lillian Badzioch, ; [email protected]