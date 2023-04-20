Wemade, Nine66'nın Üniversite Gamedev Ligi'nin Özel Blok Zinciri Oyun Ortağı Oldu

Wemade , bir Savvy Games Group şirketi olan Nine66'nın özel blok zinciri oyun ortağı olarak Üniversite Gamedev Ligi'nin açılışında bulunacak.

, Katılımcıların arasında dünyanın dört bir yanından oyun geliştirme üniversite öğrencileri var

Ortaklık, iki tarafın da Suudi Arabistan'daki oyun ekosistemini geliştirme misyonlarıyla uyuşuyor

ABU DABI BAE, 20 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Güney Kore'nin önde gelen oyun geliştiricisi Wemade, Üniversite Gamedev Ligi'nin ilk sürümüne bir Savvy Games Group şirketi olan Nine66'in özel blok zinciri oyun ortağı olarak katılacağını duyurdu.

Üniversite Gamedev Ligi, dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencisi oyun geliştiricileri için bir yarışmadır. Beş aylık yarışmaya katılmak üzere 30 üniversite ve 10 ülkeden 50'den fazla ekip kaydoldu. Bu etkinlik, hevesli oyun geliştiricilerine yeteneklerini sergilemeleri, başkalarıyla iş birliği yapmaları, çevre edinmeleri ve dünya çapında tanınmış oyun uzmanlarından rehberlik almaları için benzersiz bir fırsat sunuyor.

En iyi iki takım, 8 hafta süren ve daha önce 2022'de 1,5 milyondan fazla ziyaretçi toplayan bir e-spor turnuvası ve oyun festivali olan Gamers8 sırasında gerçekleşecek finalde yarışmak için Riyad'a uçacak.

Bu ortaklık, Wemade ve Nine66 arasında daha önce imzalanan Mutabakat Anlaşması (MA) üzerine kurulu ve her iki tarafın da Suudi Arabistan'daki oyun endüstrisine yönelik emelleriyle uyumlu. Niko Partners'daki analistlere göre, orta doğu oyun pazarının 2026'ya kadar, Suudi Arabistan'daki henüz ulaşılmamış 21 milyonluk oyuncuyla birlikte %56 büyüyerek 2,79 milyar dolara ulaşması bekleniyor



Oyun endüstrisindeki yeni küresel merkez olma çabasıyla, Savvy Games Group oyun sektörüne $38 milyar yatırıyor. Wemade, bu etkinliğe katılarak Suudi Arabistan'da patlayan oyun ekosistemini geliştirme ve yerel varlığını artırma çabalarını yoğunlaştırıyor. Aynı zamanda yarışmaya sponsor olan ilk Koreli şirket. Rolü sayesinde Wemade, Suudi Arabistan oyun ekosisteminde blok zincir teknolojisini birleştiren yeni nesil oyun geliştiricileri için bilgi aktarımını ve beceri geliştirmeyi kolaylaştıracak.

Bu ortaklığın bu etkinliğin kapsamının ötesine geçen bir etkiye sahip olması bekleniyor. Gelecekte bölgede kurulacak birçok iş birliğinin başlangıcı belirlenmeye çalışılacak. Etkinlik, Wemade'e ortaklarının temel operasyonlarını destekleyerek ve kolaylaştırarak oyun endüstrisinin büyümesini yönlendirmeye kendini adamış Güney Koreli oyun geliştiricisiyle bir Savvy Games Group şirketi olan Nine66 ile ilişkisini derinleştirmesi için geniş bir platform sağlıyor.

Wemade Hakkında

2000 yılında kurulan Güney Koreli oyun geliştiricisi Wemade, oyun endüstrisinde bir öncüdür. Odak noktaları, oyun deneyimini kişiselleştirmeye özel bir vurgu yaparak metaverse ve blockchain (NFT, DeFi) teknolojisine doğru sürekli kayıyor. Wemade, gündelik oyunları blok zinciri teknolojisiyle dönüştürmeye ve kendi WEMIX token'ını oyun endüstrisinde kilit bir para birimi haline getirmeye çalışıyor.

Nine66 Hakkında

Savvy Games Group'un bir parçası olan Nine66, oyun geliştiricileri için entegre bir destek sistemidir. Hem Suudi Arabistan hem de uluslararası alanda, umut vaat eden oyun stüdyolarına ve geliştiricilerine altyapı, beceri geliştirme, ağ kurma, sermaye, yayınlama ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Çalışmaları sayesinde Nine66, oyun sektöründeki girişimcilere ve yenilikçilere çalışmalarını hızlandırmak, işletmelerini öne çıkarmak ve tüm oyun topluluğuna faydalı olacak gerçek bir etki yaratmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor.

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SOURCE Wemade