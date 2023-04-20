WEMIX3.0, Mblock'u Bağlantı Noktası Konseyi Ortağı 'WONDER 15' Olarak Karşılıyor

Mblock'un düğüm doğrulama, NFT işi ve kullanılacak dijital varlık bilgilerini sağlama konusundaki deneyimi

WEMIX3.0 mega ekosisteminin güvenliğine katkıda bulunmak ve NFT işinde sinerji yaratmak

SEUL, Güney Kore, 20 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX bugün, blockchain tabanlı bir hizmet sağlayıcı olan Mblock'u en yeni üye olarak ve WEMIX3.0 ana ağının NCP'leri olan 40 HARİKA'nın 15'i HARİKA olarak karşıladı.

WEMIX3.0 welcomes Mblock as a Node Council Partner ‘WONDER 15’

Mblock, 2022'deki kuruluşundan bu yana doğrulama düğümleri işletiyor ve dijital varlık yatırımcılarına bilgi ve kılavuzlar sağlıyor. Aynı zamanda IP tabanlı NFT işinde de uzmanlaşmıştır ve ekosistem genişletme çabaları arasında 'NFT Digital Art Fair'na ev sahipliği yapmak yer alır. Mblock, benzersiz doğrulayıcı deneyimi ve blockchain teknolojileri ile WEMIX3.0 mega ekosisteminin güvenliğine katkıda bulunacaktır. NFT işindeki sinerjik etkileri en üst düzeye çıkarmak için her iki tarafın uzmanlığı ve altyapısı tam olarak kullanılacaktır.

Mblock CEO'su Jungwook Kim, "WEMIX3.0, ilerici hedefleri ve teknolojileri bütünleştiren öncü bir blockchain projesidir" dedi. "Bir NCP olmaktan ve WEMIX liderliğindeki Web3 yolculuğuna katılmaktan mutluluk duyuyoruz."

WEMIX3.0 WONDERS ve NCP hakkında daha fazla bilgi resmi web sitesinde bulunabilir. https://40wonders.wemix.com.

- biter -

Wemade ve WEMIX hakkında

20 yılı aşkın deneyimiyle oyun geliştirmede ünlü bir endüstri lideri olan Kore merkezli Wemade, oyun endüstrisi blockchain teknolojisine dönerken nesilde bir kez görülen bir değişime öncülük ediyor. Wemade, bağlı kuruluş WEMIX aracılığıyla, geniş bir sezgisel, kullanışlı ve kullanımı kolay Web3 hizmetleri yelpazesi sunan deneyime dayalı, platform odaklı ve hizmet odaklı bir mega ekosistem oluşturarak blockchain teknolojisinin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor. herkes.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2059084/3_0__________40WONDERS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd