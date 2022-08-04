文化遗产委员会纪念洛杉矶独特文化保护60周年

洛杉矶2022年8月4日 /美通社/ -- 美国最大的城市规划部门"洛杉矶城市规划部"庆祝该市《文化遗产条例》诞生60周年。该条例是主要城市中心最早采用的历史保护法规之一。

《文化遗产条例》设立了一个由五名成员组成的"文化遗产委员会理事会"（现名"文化遗产委员会"）并授予其责任，理事会可将任何对洛杉矶历史发展和保护具有重要意义的建筑物、结构或地点命名为"历史文化古迹"（HCM）。该1962年条例开创了美国所有大城市的先例，掀起了持续至今的历史保护工作。

现有1264个"历史文化古迹"标志地，它们代表了塑造洛杉矶的丰富历史、重要事件和重大建筑成就，以及与市民相关的地点，他们为市政和文化生活作出了贡献。这份古迹清单展示了丰富的资源，彰显了洛杉矶社区的文化风貌。

规划总监Vince Bertoni表示："受到海外移民、国内移民和原住民社区的影响，洛杉矶成为一座文化极其丰富的城市。因为我们坚定地致力于了解铸就这座伟大城市的激情和热情，所以未来的洛杉矶人将能够欣赏到前几代人的努力。"

洛杉矶第一个历史文化古迹"Leonis Adobe"于1962年8月6日命名。该命名标准让该市能够囊括范围广泛的古迹类型。虽然建筑物在"历史文化古迹"中占据绝大部分，但桥梁、公共楼梯等结构以及树木也可以获得命名。Griffith Park、Echo Park和Banning Park等开放空间，以及具有文化意义的自然特征，也能被认为是"历史文化古迹"。

"历史文化古迹"命名为财产提供一定程度的防拆除保护。业主还有资格使用保护激励措施，如《米尔斯法案历史财产合同计划》，这些措施会提供财产税减免来支持对城市重要历史资源的大规模修复。保护可促进更可持续的发展模式，促进整个城市现有建筑的重新利用，同时通过回收材料减少碳排放来应对气候变化。

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