„Wer wird die Fragen stellen? Die Fragen stammen aus Taiwan" - Taiwanisches Design auf der Mailänder Designwoche

TAIPEH, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Wer stellt in diesem Zeitalter des komplexen Wandels die richtigen Fragen? Im ersten taiwanesischen Pavillon in Mailand stellen 15 Ateliers und Marken aus Taiwan globale Themen aus dem Blickwinkel der heimischen materiellen Kultur und Reflexion dar. Anhand ihrer Projekte untersuchen sie die Rolle von Design in der heutigen Gesellschaft und den Wert von Design Thinking, wenn es darum geht, Fragen richtig zu stellen. Die Fragen werden nämlich in Taiwan ausgearbeitet.

Eine Ausstellung über die Gegenwart und die Zukunft von Taiwan

Visual design by S.SELECT LAB

Taiwan ist ein Inselstaat, der in seiner Geschichte mehrfach kolonisiert wurde. Er enthält Spuren der chinesischen Kultur, ist aber auch stark von der japanischen Kultur beeinflusst. Die Insel ist vom Meer umgeben, hat aber auch mehr als 3000 Meter hohe Berge und viele schöne Seen zu bieten. Neben seinen Landschaften und Naturreichtümern ist Taiwan auch für seine Technologie- und Halbleiterindustrie weltberühmt.

Diese Merkmale spiegeln sich in den Projekten der Ausstellung „Wer wird die Fragen stellen? Die Fragen stammen aus Taiwan" wider, die von Eric Yu, Atelier SUPERB, und Tsung-Yen Hsieh im ersten Taiwan-Pavillon der Mailänder Designwoche kuratiert und von der Verwaltung für industrielle Entwicklung des taiwanesischen Ministeriums für Wirtschaft mit Unterstützung des taiwanesischen Ministeriums für Kultur und des ausführenden Organisators Taiwan Design Research Institute (TDRI) organisiert wurde.

Die Ausstellung zielt nicht nur darauf ab, die taiwanesische materielle Kultur und den Stand der Technik des lokalen Designs hervorzuheben, sondern auch Konventionen in Frage zu stellen und die Grenzen der Kreativität bei der Lösung globaler und kollektiver Probleme neu zu definieren. Die 15 teilnehmenden Designer und Marken, die bereits im Rahmen der Golden Pin Awards für lokale Spitzenleistungen ausgezeichnet wurden, zeigen ein vielfältiges und beispielhaftes Spektrum an Talenten und Perspektiven in Bezug auf lokale Identität und Projektwerte im Rahmen umfassenderer Themen wie Umweltverträglichkeit und ganzheitliches Design. Die ausgestellten Produkte – von Wohnaccessoires bis hin zu Möbeln, von nachhaltigen Textilien bis hin zu Materialien aus recycelten und postindustriellen Ressourcen – ermöglichen es uns, über die Rolle des Designs in der Innovationsindustrie nachzudenken und ein neues Paradigma von Qualitäts- und Produktionsmodellen zu fördern, das die Technologie nutzt, um Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in Gesellschaft und Produktion zu erzielen.

„Unser Ziel ist es, Taiwans Design in die Welt hinauszutragen", sagt Chi-Yi Chang, Präsident des TDRI. „Wir wollen einem internationalen Publikum unser lebendiges und dynamisches Designethos vorführen und die Kreativität, Innovation und Handwerkskunst hervorheben, die die taiwanesische Kultur ausmachen. Wir beim TDRI sind davon überzeugt, dass Design ein wesentliches Instrument für die fachübergreifende Zusammenarbeit ist, das, integriert in die Geschäfts- und Betriebsstrategien der Produktionssektoren, junge Menschen stärken und das Wachstum fördern kann."

„Wir waren nicht nur auf der Suche nach guten Projekten", so die Kuratoren Eric Yu und Tsung-Yen Hsieh. „Wir haben nach Stimmen gesucht, die den Rhythmus unserer Zeit wiedergeben. Wir haben Designer und Unternehmen ausgewählt, die nachweislich Grenzen überschreiten und einen wichtigen Beitrag zur Designbranche leisten."

Eintauchen zwischen Produkten und fliegenden Gedanken

Wenn Besucher den Taiwan-Pavillon betreten, finden sie sich in einer Art Wolke voller Comics wieder, als ob sie in die Gedanken und Fragen eines Menschen eintauchen würden. „Wer bin ich?" und „Woher komme ich?" sind ontologische Fragen, die uns helfen, uns selbst und unsere Gemeinschaften zu verstehen, und die es uns ermöglichen, durch Design eine sinnvolle Zukunft zu fördern. Die gesamte Ausstellungshalle ist mit „Sprechblasen" und „Gedankenblasen" geschmückt, die an Comics erinnern und eine Dialektik zwischen Gedanken und gesprochenen Worten schaffen.

Das von Atelier SUPERB entworfene Set mit den Grafiken von S.SELECT LAB unterteilt die Umgebung in drei Bereiche: Im ersten sind die ersten Projekte gesammelt, die sich auf das Upcycling von Abfällen konzentrieren, im zweiten sind nachhaltige Marken und Produkte mit einem hohen Anteil an recyceltem Material ausgestellt und im dritten gibt es einen interaktiven Raum mit einem Bereich, in dem die Besucher ihre Gedanken aufschreiben können. Jedes der ausgestellten Produkte wird von einer Frage begleitet, die zum Nachdenken anregt, und erscheint neben LED-Bildschirmen, die die Produktionsprozesse veranschaulichen oder die Landschaft Taiwans einfangen. Die Ansichten zeigen sowohl die Schönheit als auch die negative Seite der Insel, wie z. B. weggeworfene Abfälle an den Stränden, und bieten dem Besucher einen ungewöhnlichen und unverstellten Blick.

Offizieller Organisator: Verwaltung für industrielle Entwicklung, Ministerium für Wirtschaft, Taiwan

Unterstützt von: Ministerium für Kultur, Taiwan

Ausführender Organisator: Taiwan Design Research Institute

Kurator: Eric Yu, Atelier SUPERB

Co-Kurator: Tsung-Yen Hsieh

Designer: Atelier SUPERB, Eric Yu, Ming-Ching Hsu, Ai-Wei Kung

Visuelles: S.SELECT LAB

Marken aus Taiwan:

Nestle Taiwan Ltd, Nespresso Branch, YSTUDIO, SJ Furniture LAB, s2studio, Green Footprint Int'l Co., Ltd, Dot Design Co., Ltd, UKL Enterprise Co., Ltd, Good Form, JC Architecture, Kobe Leather,

Studio Kiichi, Taiwan Power Company, 2 by Wu&Chen, Duolog Design LLC, W Glass Project × Hsiang Han Design, Test Rite Retail Co., Ltd. hoi!, Fakultät für Industriedesign, Universität von Tunghai, Fakultät für Industriedesign, Universität von Tunghai / Qiao-Yun Hong, Fang-Xi Lin Ling Tung Universitäts-Designers: Yuh Ching Weng, Ru Yun Lee, Hsin Ting Ko, Sevane Yen und Shan Wei Hsieh.

Partner der Zusammenarbeit:

Taiwanesische Studentenvereinigung von Mailand

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377033/image.jpg