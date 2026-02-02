WHO provádí historický obrat ke správě na úrovni okresů a potvrzuje model „zdola nahoru" v oblasti klimatu a zdraví v tropické jižní Číně

Pao-Tching zakládá první „živou laboratoř" na úrovni okresů na světě a vyvíjí proaktivní zdravotní standardy 1,5 °C

PAO-TCHING, Čína, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Světová zdravotnická organizace (WHO) se po desetiletích globální zdravotní diplomacie zaměřené na hlavní města poprvé rozhodla uspořádat svou vlajkovou konferenci o klimatu a zdraví na úrovni okresů a vybrala jeden tropický okres v jižní Číně, aby otestovala škálovatelná řešení pro globální Jih.

Mezinárodní konference o inovacích a spolupráci v oblasti klimatu a zdraví, která dnes skončila v autonomním okrese Pao-Tching Li a Miao, znamená rozhodující posun od prosazování politiky k jejímu zavádění. Konferenci organizovala WHO a spolupořádaly ji lidová vláda autonomního okresu Pao-Tching Li a Miao, Institut globálního zdraví Pekingské univerzity a Institut pro klima a udržitelný rozvoj Ning-jüan (Chaj-nan), s vědeckou podporou Institutu environmentální medicíny Pekingské univerzity. Umístěním konference do klimaticky ohroženého subtropického okresu – ostrovního ekosystému čelícího tlakům na biologickou rozmanitost a omezením vyplývajícím z rozvíjející se ekonomiky – WHO vysílá jasný signál: účinná správa klimatu a zdraví musí být ověřena v „mikro-laboratořích", které lze replikovat v analogických kontextech po celém světě.

Od konsensu na vysoké úrovni k ověření v praxi

Konference svedla dohromady mezinárodní partnery z agentur OSN, badatelské sféry a místních samospráv ze 14 zemí v Asii a Tichomoří, Africe, Evropě a Spojených státech, včetně Dr. Rüdigera Krecha, úřadujícího ředitele Odboru WHO pro životní prostředí, změnu klimatu a zdraví, a Dr. Marie Neirové, bývalé ředitelky téhož odboru. Ústřední otázka zněla: mohou mezinárodní zainteresované strany překročit rámec písemných závazků a společně vytvořit standardizované nástroje na místní úrovni, které budou vědecky přesné a finančně životaschopné?

Pao-Tching – hornatý tropický okres ve střední části ostrova Chaj-nan – poskytl ověřovací terén. Jeho kombinace zranitelnosti mořského klimatu, bohaté biologické rozmanitosti a charakteristik rozvíjející se ekonomiky poskytla reálné testovací prostředí pro ověření „nejvýhodnějších nákupů" WHO – katalogu nízkonákladových zásahů s vysokými společnými přínosy pro klima a zdraví.

Místní samosprávy představují okres jako globální uzel

Ve svém úvodním projevu Liu Pingzhi, člen vedení provincie Chaj-nan a stálý zástupce ředitele provinční skupiny pro významné projekty, vyzval k pragmatické spolupráci s cílem podpořit sbližování nízkouhlíkových technologií, umělé inteligence a veřejných zdravotnických služeb v Pao-Tchingu a celé provincii Chaj-nan a vytvořit tak opakovatelné a škálovatelné zkušenosti.

Zhu Jiang, tajemník stranického výboru autonomního okresu Pao-Tching Li a Miao, podrobně popsal vývoj okresu jako zóny mezinárodní spolupráce a jeho strategickou trajektorii jako testovacího prostředí pro zdravotnické systémy odolné vůči změnám klimatu. Přítomnost těchto vysokých místních úředníků zdůraznila záměrnou institucionální volbu: začlenění globální správy zdravotnictví do regionálních správních jednotek, které přímo nesou tíhu změny klimatu.

Dr. Krech vyzval k posílení globálního sdílení znalostí a mobilizaci zdrojů za účelem realizace prioritních programů WHO a potvrdil, že pilotní projekt v Pao-Tchingu demonstruje inovativní potenciál jednotek na úrovni okresů v rozvojových zemích v rámci globálního řízení zdravotnictví. Dr. Neirová tento strategický obrat podpořila a zdůraznila kritickou cestu od „klimatických závazků k místním opatřením" a vyjádřila očekávání, že projekt Pao-Tching se stane mezinárodním modelem pro multisektorovou spolupráci, což signalizuje iniciativu WHO přesunout těžiště zavádění opatření v oblasti klimatu a zdraví směrem dolů k základům administrativních struktur.

Interdisciplinární průlom: standardizace místních opatření

Konference přinesla konkrétní rámce zaměřené na proveditelné a přenositelné výsledky:

  • Modernizace tradiční medicíny: Prof. Zhang Boli, badatel z Čínské akademie inženýrství a čestný prezident Tchien-ťinské univerzity tradiční čínské medicíny, uvedl, že holistická filozofie „souladu mezi nebem a člověkem" v tradiční čínské medicíně (TČM) poskytuje udržitelný filozofický základ pro zdravá města odolná vůči změnám klimatu. Zdroje TČM lze transformovat na služby a odvětví „proaktivního zdraví" a komplexně integrovat preventivní moudrost do globálních systémů znalostí o adaptaci na klima.
  • Proaktivní systém zdraví 1,5 °C: Prof. Ren Minghui z Pekingské univerzity navrhl systém zaměřený na „města odolná vůči změnám klimatu" prostřednictvím čtyř cest: digitální posílení, integrovaná prevence-léčba-rekonvalescence-péče, synergie ekologie a zdraví a rozvoj zdravotnického oboru. Propojením vlády, podniků, komunit a jednotlivců do ekosystému s více zúčastněnými stranami si pilotní projekt Chaj-nan Pao-Tching klade za cíl vyvinout měřitelné a škálovatelné nástroje pro aktivní města odolná vůči změnám klimatu.
  • Měřítka environmentálního zdraví: Prof. Francesco Forastiere z výzkumné skupiny pro environmentální zdraví na Imperial College London zdůraznil, že zásahy v oblasti environmentálního zdraví by měly vytvářet účinné cesty od vědeckých důkazů k politickému dopadu a dosahovat synergických zlepšení v oblasti zdraví a sociálních přínosů.
  • Kvalita ovzduší jako spojovací článek odolnosti: Prof. Lidia Morawská, členka Australské akademie věd na Queensland University of Technology, navrhla využití nízkonákladových senzorů a systémů umělé inteligence k dosažení synergické optimalizace kvality vnitřního ovzduší, spotřeby energie a komfortu v budovách a doporučila zřídit demonstrační projekty v Pao-Tchingu, které by podpořily stanovení globálních standardů.
  • Posílení umělé inteligence: Prof. Fan Wenfei, zahraniční člen Čínské akademie věd a hlavní vědecký pracovník Šenčenského institutu výpočetních věd, předvedl full-stack aplikace umělé inteligence „Systému analýzy dat Diaoyucheng" v oblasti veřejného zdraví a uvedl, že „účinnost aplikace je jediným kritériem pro testování cest umělé inteligence", a prosazoval diverzifikaci algoritmů, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jediném paradigmatu.
  • Stavební normy 1,5 °C: Prof. Wang Qingqin, technický ředitel Čínské společnosti pro urbanistiku, navrhl, aby zdravé budovy představovaly hlavní směr pokroku v odvětví ekologického stavebnictví a aby praxe města Pao-Tching přispěla k vytvoření norem 1,5 °C přizpůsobených mořským a ostrovním regionům.
  • Integrace zdravotních ukazatelů: Prof. Huang Wei, ředitel Institutu environmentální medicíny na Pekingské univerzitě, se podílel na vytvoření systému proaktivních zdravotních ukazatelů 1,5 °C, který poskytuje epidemiologický rámec pro kvantifikaci společných přínosů pro klima a zdraví na úrovni krajů a zajišťuje vědeckou přesnost při hodnocení zranitelnosti tropických rozvojových regionů.

Akční matice Pao-Tching: Od konceptu k institucionalizaci

Zveřejnění akční matice Pao-Tching (2026–2028) znamená přechod globální spolupráce v oblasti klimatu a zdraví od propagace k institucionalizované implementaci:

  • Úroveň standardů: Vypracování systému proaktivních zdravotních ukazatelů 1,5 °C s mezinárodním řídícím výborem složeným z odborníků z více zemí, propagace postupů Pao-Tching jako „otevřeného zdrojového kódu", který mohou replikovat města v globálním Jihu;
  • Úroveň výzkumu: Zahájení mezinárodního plánu vědecké spolupráce s cílem vytvořit síť pro monitorování zranitelnosti klimatu a zdraví na úrovni krajů pokrývající tropické a subtropické regiony, zveřejňování výročního globálního indexu odolnosti krajů vůči změnám klimatu a zdraví;
  • Úroveň praxe: Nasazení a ověření intervenčních programů WHO „nejlepší nákupy" v Pao-Tchingu jako scénáře v reálném světě.

Překlenutí mezery v implementaci

V rámci uzavřených workshopů odborníci navrhli konkrétní cesty ke standardizaci, včetně metodiky pro sadu nástrojů WHO „nejlepší nákupy" a rámce pro systém proaktivních zdravotních indikátorů 1,5 °C. Účastníci také dosáhli předběžné shody ohledně standardů financování v oblasti klimatu a zdraví na úrovni okresů, přičemž využili politiku usnadňující přeshraniční tok kapitálu v rámci svobodného obchodního přístavu Chaj-nan k navržení šablon projektů v oblasti klimatu a zdraví, které jsou srozumitelné pro investiční banky.

Strategický význam

Na pozadí nepříznivých podmínek, kterým čelí globální multilateralismus, představuje konference v Pao-Tchingu protichůdný příběh: účinné globální veřejné statky mohou vycházet z inovací na úrovni okresů. Ověřením správy klimatu a zdraví v zranitelném okrese reprezentativním pro globální Jih vytvořila WHO a čínští partneři replikovatelnou šablonu pro agendu odolnosti vůči změně klimatu o 1,5 °C.

Očekává se, že konsensus a akční plán vytvořené na konferenci v Pao-Tchingu poskytnou inovativní modely spolupráce pro města globálního Jihu a urychlí přechod od vize k realitě při budování globální komunity zdraví pro všechny.

