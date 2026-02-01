La conférence internationale sur l'innovation et la coopération en matière de climat et de santé, qui s'est achevée aujourd'hui dans le comté autonome de Baoting Li et Miao, marque un passage décisif de la défense des politiques à la mise en œuvre. La conférence a été organisée par l'OMS et accueillie conjointement par le gouvernement populaire du comté autonome de Baoting Li et Miao, l'Institut de santé mondiale de l'université de Pékin et l'Institut du climat et du développement durable de Ningyuan (Hainan), avec le soutien académique de l'Institut de médecine environnementale de l'université de Pékin. En situant la réunion dans un pays subtropical vulnérable sur le plan climatique - un écosystème insulaire confronté à des pressions sur la biodiversité et à des contraintes économiques émergentes - l'OMS envoie un signal clair : une gouvernance efficace en matière de climat et de santé doit être validée dans des « micro-laboratoires » susceptibles d'être reproduits dans des contextes analogues dans le monde entier.

Du consensus de haut niveau à la validation sur le terrain

La conférence a réuni des partenaires internationaux issus d'agences des Nations unies, d'universités et de gouvernements locaux de 14 pays d'Asie-Pacifique, d'Afrique, d'Europe et des États-Unis, dont Dr. Rüdiger Krech, directeur par intérim du département Environnement, changement climatique et santé de l'OMS, et Dr. Maria Neira, ancienne directrice de ce même département. La question centrale : les acteurs internationaux peuvent-ils aller au-delà des engagements écrits pour collaborer à la création d'outils normalisés au niveau local qui soient à la fois scientifiquement rigoureux et financièrement viables ?

Baoting, un comté tropical montagneux du centre de l'île de Hainan, a fourni le cas de validation. La convergence de la vulnérabilité du climat marin, de la richesse de la biodiversité et des caractéristiques d'une économie émergente a offert un terrain d'essai réel pour valider les « Best Buys » de l'OMS, un catalogue d'interventions peu coûteuses présentant des avantages concomitants élevés en matière de santé et de climat.

Les collectivités locales positionnent le comté comme un nœud mondial

Dans son discours d'ouverture, Liu Pingzhi, membre du groupe de direction du parti du gouvernement provincial de Hainan et directeur adjoint à temps plein du groupe de direction des grands projets provinciaux, a appelé à une coopération pragmatique pour favoriser la convergence des technologies à faible émission de carbone, de l'intelligence artificielle et des services de santé publique à Baoting et dans tout Hainan, en créant des expériences reproductibles et extensibles.

Zhu Jiang, secrétaire du parti du comité du comté autonome Li et Miao de Baoting, a détaillé l'évolution du comté en tant que zone de coopération internationale et sa trajectoire stratégique en tant que terrain d'essai pour les systèmes de santé résistants au climat. La présence de ces hauts fonctionnaires locaux a mis en évidence un choix institutionnel délibéré : intégrer la gouvernance mondiale de la santé dans les unités administratives infranationales qui subissent directement l'impact du changement climatique.

Le Dr Krech a appelé à un renforcement du partage des connaissances et de la mobilisation des ressources au niveau mondial afin de mettre en œuvre les programmes prioritaires de l'OMS, affirmant que le projet pilote de Baoting démontre le potentiel innovant des unités au niveau des comtés dans les pays en développement dans le cadre de la gouvernance mondiale de la santé. Le Dr Neira a renforcé ce pivot stratégique, en soulignant le chemin critique qui mène des « engagements climatiques à l'action locale » et en exprimant l'espoir que le projet Baoting devienne un modèle international de collaboration multisectorielle, signalant l'initiative de l'OMS de déplacer le centre de gravité de la mise en œuvre de la santé climatique vers le bas, à la base des structures administratives.

Percée interdisciplinaire : Normaliser l'action locale

La conférence a produit des cadres concrets visant des résultats exécutables et transférables :

Modernisation de la médecine traditionnelle : Le professeur Zhang Boli , académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et président honoraire de l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin, a proposé que la philosophie holistique de la « correspondance entre le ciel et l'homme » dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC) fournisse une base philosophique durable pour des villes saines et résistantes au climat. Les ressources de la MTC peuvent être transformées en services et industries de « santé proactive », intégrant la sagesse préventive de manière globale dans les systèmes de connaissances sur l'adaptation au climat mondial.

, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et président honoraire de l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin, a proposé que la philosophie holistique de la « correspondance entre le ciel et l'homme » dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC) fournisse une base philosophique durable pour des villes saines et résistantes au climat. Les ressources de la MTC peuvent être transformées en services et industries de « santé proactive », intégrant la sagesse préventive de manière globale dans les systèmes de connaissances sur l'adaptation au climat mondial. 1,5°C Système de santé proactif : Le professeur Ren Minghui de l'université de Pékin a proposé un système ciblant les "villes résilientes au changement climatique" à travers quatre voies : l'autonomisation numérique, les soins intégrés de prévention, de traitement et de récupération, la synergie écologie-santé et le développement de l'industrie de la santé. En reliant le gouvernement, les entreprises, les communautés et les individus pour former un écosystème multipartite, le projet pilote Hainan Baoting vise à développer des outils mesurables et évolutifs pour des villes proactives et résilientes sur le plan de la santé.

de l'université de Pékin a proposé un système ciblant les "villes résilientes au changement climatique" à travers quatre voies : l'autonomisation numérique, les soins intégrés de prévention, de traitement et de récupération, la synergie écologie-santé et le développement de l'industrie de la santé. En reliant le gouvernement, les entreprises, les communautés et les individus pour former un écosystème multipartite, le projet pilote Hainan Baoting vise à développer des outils mesurables et évolutifs pour des villes proactives et résilientes sur le plan de la santé. Critères de référence en matière de santé environnementale : Le professeur Francesco Forastiere , du groupe de recherche sur la santé environnementale de l'Imperial College de Londres, a souligné que les interventions en matière de santé environnementale devraient établir des voies efficaces entre les preuves scientifiques et l'impact politique, afin d'obtenir des améliorations synergiques en matière de santé et d'avantages sociaux.

, du groupe de recherche sur la santé environnementale de l'Imperial College de Londres, a souligné que les interventions en matière de santé environnementale devraient établir des voies efficaces entre les preuves scientifiques et l'impact politique, afin d'obtenir des améliorations synergiques en matière de santé et d'avantages sociaux. La qualité de l'air en tant que facteur de résilience : Lidia Morawska , membre de l'Académie australienne des sciences à l'Université de technologie de Queensland, a proposé d'utiliser des capteurs à faible coût et des systèmes d'intelligence artificielle pour optimiser en synergie la qualité de l'air intérieur, la consommation d'énergie et le confort dans les bâtiments, en recommandant la mise en place de projets de démonstration à Baoting pour stimuler l'établissement de normes au niveau mondial.

, membre de l'Académie australienne des sciences à l'Université de technologie de Queensland, a proposé d'utiliser des capteurs à faible coût et des systèmes d'intelligence artificielle pour optimiser en synergie la qualité de l'air intérieur, la consommation d'énergie et le confort dans les bâtiments, en recommandant la mise en place de projets de démonstration à Baoting pour stimuler l'établissement de normes au niveau mondial. L'autonomisation de l'IA : Fan Wenfei , membre étranger de l'Académie chinoise des sciences et scientifique en chef à l'Institut des sciences informatiques de Shenzhen, a présenté des applications d'IA complètes du « système d'analyse des données Diaoyucheng » dans le domaine de la santé publique, affirmant que « l'efficacité des applications est le seul critère pour tester les voies de l'IA » et plaidant pour une diversification algorithmique afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard de paradigmes uniques.

, membre étranger de l'Académie chinoise des sciences et scientifique en chef à l'Institut des sciences informatiques de Shenzhen, a présenté des applications d'IA complètes du « système d'analyse des données Diaoyucheng » dans le domaine de la santé publique, affirmant que « l'efficacité des applications est le seul critère pour tester les voies de l'IA » et plaidant pour une diversification algorithmique afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard de paradigmes uniques. 1,5°C Normes de construction : Wang Qingqin , directeur technique de la Société chinoise d'études urbaines, a déclaré que les bâtiments sains représentaient l'orientation principale de l'industrie de la construction écologique, et que la pratique de Baoting contribuerait à l'élaboration de normes 1,5°C adaptées aux régions marines et insulaires.

, directeur technique de la Société chinoise d'études urbaines, a déclaré que les bâtiments sains représentaient l'orientation principale de l'industrie de la construction écologique, et que la pratique de Baoting contribuerait à l'élaboration de normes 1,5°C adaptées aux régions marines et insulaires. Intégration des indicateurs de santé : Le professeur Huang Wei, directeur de l'Institut de médecine environnementale de l'Université de Pékin, a participé à la formulation du système d'indicateurs de santé proactif 1.5°C, qui fournit un cadre épidémiologique permettant de quantifier les avantages concomitants du climat et de la santé au niveau des comtés et de garantir la rigueur scientifique des évaluations de la vulnérabilité des régions tropicales en développement.

Matrice d'action de Baoting : Du concept à l'institutionnalisation

La publication de la matrice d'action Baoting (2026-2028) marque le passage de la coopération mondiale en matière de climat et de santé de la phase de sensibilisation à la mise en œuvre institutionnalisée :

Niveau des normes : Rédiger le système d'indicateurs de santé proactif 1.5°C , avec un comité de pilotage international composé d'experts de plusieurs pays, en promouvant les pratiques de Baoting en tant que « code source ouvert » pouvant être reproduit par les villes du Sud ;

Rédiger le système d'indicateurs de santé proactif , avec un comité de pilotage international composé d'experts de plusieurs pays, en promouvant les pratiques de Baoting en tant que « code source ouvert » pouvant être reproduit par les villes du Sud ; Niveau de recherche : Lancement d'un plan de coopération scientifique internationale visant à établir un réseau de surveillance de la vulnérabilité du climat et de la santé au niveau des comtés dans les régions tropicales et subtropicales, et publication de l'indice annuel Global County Climate Health Resilience Index ;

Lancement d'un plan de coopération scientifique internationale visant à établir un réseau de surveillance de la vulnérabilité du climat et de la santé au niveau des comtés dans les régions tropicales et subtropicales, et publication de l'indice annuel ; Niveau de pratique : Déploiement et validation des programmes d'intervention « Best Buys » de l'OMS à Baoting en tant que scénario du monde réel.

Combler le fossé de la mise en œuvre

Lors d'ateliers à huis clos, les experts ont avancé des pistes de normalisation spécifiques, notamment la méthodologie pour la boîte à outils « Best Buys » de l'OMS et le cadre pour le système d'indicateurs de santé proactif à 1,5°C. Les participants sont également parvenus à un consensus préliminaire sur les normes de financement de la santé climatique au niveau des comtés, en s'appuyant sur les politiques de facilitation des flux de capitaux transfrontaliers du port de libre-échange de Hainan pour concevoir des modèles de projets de santé climatique lisibles par les banques d'investissement.

Importance stratégique

Dans le contexte des vents contraires qui pèsent sur le multilatéralisme mondial, la conférence de Baoting présente un contre-récit : des biens publics mondiaux efficaces peuvent provenir de l'innovation au niveau national. En validant la gouvernance climat-santé dans un pays vulnérable représentatif du Sud, l'OMS et ses partenaires chinois ont créé un modèle reproductible pour le programme de résilience climatique à 1,5°C.

Le consensus et le plan d'action établis lors de la conférence de Baoting devraient fournir des paradigmes de coopération innovants pour les villes du Sud et accélérer le passage de la vision à la réalité dans la construction d'une communauté mondiale de la santé pour tous.

