Willie Nelson y trece importantes ligas y organizaciones deportivas se unen al Ad Council y el COVID Collaborative para la difusión de la iniciativa nacional de educación sobre la vacuna contra el COVID-19 "It's Up To You"

"Los deportes y los momentos deportivos ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas en todo nuestro país e, independientemente de a quién estés apoyando, todos estamos ansiosos por volver a las arenas, estadios y momentos que extrañamos", expresó Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council. "Estamos agradecidos por la extraordinaria colaboración y el compromiso de todas nuestras ligas, organizaciones asociadas y de Willie Nelson por prestar su voz para estos poderosos anuncios públicos. Sabemos que este trabajo inspirará a los estadounidenses y los alentará a obtener la información más reciente sobre las vacunas contra el COVID-19".

VIDEO: https://youtu.be/H3Mil9G-HuI

Willie Nelson, quien recibió su vacuna contra el COVID-19 con anterioridad este año, grabó una nueva versión de "I'll Be Seeing You" pro bono específicamente para ser incluida en los nuevos PSA. Desarrollados pro bono por la agencia creativa Pereira O'Dell en colaboración con las trece ligas y organizaciones, los anuncios recuerdan a los fanáticos la alegría y la euforia de vivir juntos los eventos deportivos en persona, y concluyen con el mensaje esperanzador de que ahora que las vacunas están disponibles, esperamos poder volver pronto a esos momentos que amamos. Como parte de los anuncios, se muestran algunos de los momentos más icónicos en la historia del deporte reciente, incluida la celebración de Jordan Spieth después de ganar el Campeonato de Viajeros de 2017, el abrazo emotivo de Naomi Osaka y Coco Gauff después del US Open, Pete Alonso conectando un jonrón, la multitud en la WWE gritando por Finn Balor, así como momentos más íntimos de emoción e interacción de fanáticos y jugadores, y se dirige al público a GetVaccineAnswers.org para obtener respuestas a las principales preguntas que tienen los consumidores sobre las vacunas contra el COVID-19.

"Esta es la misma canción que usamos en nuestro anuncio anterior, pero hecha con una vibra completamente diferente, en forma exclusiva para esta historia que estamos contando. Eso permite que las ligas y organizaciones tengan su propia voz en esta batalla contra la pandemia y, al mismo tiempo, sean parte de un movimiento más amplio. El objetivo es que otros aliados tomen esta canción y esta idea y la hagan suya también", dijo PJ Pereira, presidente creativo de Pereira O'Dell.

Según la investigación del Ad Council realizada por Ipsos en febrero, aproximadamente el 40 % del público estadounidense sigue indeciso sobre vacunarse contra el COVID-19. De esa población indecisa, solo el 56 % dice sentirse segura de tener suficiente información para orientar su decisión sobre vacunarse contra el COVID-19, en comparación con el 96 % de los ya comprometidos. La mayoría (más del 80 %) está ansiosa por volver con las personas y a los momentos que extrañan, incluidos los eventos deportivos. Y los nuevos datos de Bully Pulpit Interactive muestran que el 28 % de los estadounidenses indecisos dicen que se inspiran y es más probable que se vacunen cuando se les permita regresar a los eventos deportivos. Estos conocimientos subrayan la urgencia de continuar los esfuerzos de comunicación masiva que brinden a las audiencias respuestas a las principales preguntas que tienen las personas sobre las vacunas contra el COVID-19.

"Los deportes nos unen como personas. Contar en nuestro equipo con este extraordinario conjunto de ligas y organizaciones deportivas y con la voz de Willie Nelson nos ayudará a informar a más estadounidenses sobre las vacunas contra el COVID-19, a obtener la información que necesitan con prontitud para tomar su decisión de vacunarse y, así, acercarnos a disfrutar de nuestros eventos deportivos favoritos de forma presencial", mencionó John Bridgeland, cofundador y director ejecutivo de COVID Collaborative.

Según el modelo del Ad Council, los anuncios públicos estarán al aire en tiempos y espacios donados por los medios de comunicación a través de plataformas de televisión y de medios digitales a partir de esta semana. Entre los aliados que patrocinan los anuncios públicos están Bank of America, con donaciones por más de $1.7 millones en inventario de anuncios para ayudar al Ad Council y a COVID Collaborative a llegar a los fanáticos del deporte con los anuncios públicos de la campaña "It's Up To You'". Otros socios importantes de los medios, incluido Facebook, NBCUniversal, entre otros, se han comprometido a proporcionar importantes espacios mediáticos en donación para poner al aire y ampliar los activos de los anuncios públicos.

El lanzamiento de este contenido se produce después del reciente lanzamiento por parte del Ad Council y COVID Collaborative de la iniciativa "It's Up To You", que incluye activos creativos desarrollados por Pereira O'Dell, JOY Collective, iHeartMedia, Group SJR, Values Partnerships y otros socios para garantizar que el público estadounidense tenga la información más reciente y precisa sobre las vacunas contra el COVID-19. Además de un amplio terreno de juego para poner la información en manos de mensajeros locales de confianza, el Ad Council y COVID Collaborative están movilizando poderosos intermediarios, incluyendo artistas icónicos y ligas y organizaciones deportivas, para llegar a millones de estadounidenses con información que, según nuestras encuestas, ahora ellos desean para tomar la decisión de obtener la vacuna.

Entre los principales contribuyentes a la fecha se encuentran: Amazon, Apple, Bank of America, Cisco, CVS Health, Facebook, General Motors, Google y YouTube, la Fundación Humana, NBCUniversal/Comcast, Salesforce, Verizon, Walgreens y Walmart. Otras organizaciones que han hecho aportes importantes son: Adobe, America's Health Insurance Plans (AHIP), la American Heart Association, la American Medical Association, BNY Mellon, Business Roundtable, Citi, Ford Motor Company, Honeywell, JPMorgan Chase, la Fundación New York Life, Stanley Black & Decker, Synchrony, Target, Unilever, Wells Fargo y ViacomCBS.

Desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, el Ad Council ha movilizado a la industria para lanzar una iniciativa de comunicaciones sin precedentes y de múltiples frentes para combatir el COVID-19. Hasta la fecha, los esfuerzos de respuesta al COVID-19 del Ad Council han dado como resultado 44,000 millones de impresiones, $456 millones en valor de medios donados y más de 33 millones de visitas a Coronavirus.gov.

El Ad Council

El Ad Council tiene una larga historia de creación de comunicaciones de servicio público que salvan vidas en tiempos de crisis nacionales, comenzando en los primeros días de la organización durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de septiembre, y en catástrofes naturales como el huracán Katrina y el huracán Sandy. Sus profundas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, los expertos en diferentes problemas y los líderes gubernamentales hacen que la organización esté en una posición única para distribuir rápidamente información que salva vidas a millones de estadounidenses.

El Ad Council es el punto donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro integra las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. El Ad Council ha creado muchas de las campañas más icónicas en la historia de la publicidad. Friends Don't Let Friends Drive Drunk (Los amigos no dejan que los amigos conduzcan embriagados). Smokey Bear (Oso Smokey). Love Has No Labels (El amor no tiene etiquetas).

Las innovadoras campañas sociales positivas del Ad Council crean consciencia, inspiran a la acción y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las redes sociales del Ad Council en Facebook y Twitter y vea el trabajo creativo en YouTube.

COVID Collaborative

COVID Collaborative es una asamblea nacional de expertos, líderes e instituciones especializadas en salud, educación y economía, y asociaciones que representan la diversidad del país para cambiar el rumbo de la pandemia apoyando los esfuerzos federales, estatales y locales de respuesta al COVID-19.

COVID Collaborative es copresidida por el exgobernador y senador estadounidense Dirk Kempthorne (R-ID) y el exgobernador Deval Patrick (D-MA), y dirigida por el director ejecutivo John Bridgeland y el presidente Gary Edson. COVID Collaborative cuenta con la experiencia de las administraciones republicanas y demócratas a nivel federal, estatal y local, incluidos excomisionados de la FDA, directores de los CDC y cirujanos generales de los Estados Unidos; exsecretarios de Educación, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; destacados expertos e instituciones de salud pública de todo el país; Business Roundtable, la National Association of Manufacturers y la U.S. Chamber of Commerce; la NAACP, UnidosUS y el National Congress of American Indians; la Fundación Skoll, la Fundación Allstate y la Fundación Rockefeller; y asociaciones que representan a los que están en primera línea, desde la American Public Health Association y la Association of State and Territorial Health Officials hasta el Council of Chief State School Officers y el Council of the Great City Schools.

Para conocer más, visite www.CovidCollaborative.us y siga a COVID Collaborative en Twitter y LinkedIn.

CITAS ANEXAS:

American Horse Council

"El American Horse Council, la voz de la industria del caballo en Washington D. C., quiere animar a todos los entusiastas de los caballos y a nuestros compañeros entusiastas del deporte a vacunarse lo antes posible, para que podamos regresar con seguridad a los escenarios y disfrutar de los eventos competitivos. Las vacunas tendrán un papel importante para controlar esta pandemia y volver a algún sentido de normalidad", señaló Julie Broadway, presidenta del American Horse Council.

Athletes Unlimited

"La misión central de Athletes Unlimited es promover el liderazgo cívico y cultivar a los líderes del mañana. Estamos orgullosos de apoyar la campaña "It's Up To You" del Ad Council para promover la concientización y la educación sobre la vacunación para prevenir la propagación del COVID-19", comentó Jon Patricof, director ejecutivo y cofundador de Athletes Unlimited.

Major League Baseball (MLB)

"Estamos orgullosos de unirnos a las otras ligas deportivas para enviar un mensaje importante de salud y seguridad a nuestros fanáticos. El béisbol tiene una habilidad única para unir a la gente en el estadio creando experiencias comunitarias y momentos memorables. Nuestros fanáticos son parte integral en la creación de esa magia. Tenemos la esperanza de que esta campaña resuene entre millones de personas y las inspire a actuar en nuestro deseo común de volver a la normalidad. Esperamos volver a escuchar el rugido de la multitud en nuestros estadios". - Barbara McHugh, vicepresidenta sénior de Marketing de MLB

Major League Soccer (MLS)

"Major League Soccer es muy consciente de que informar sobre vacunas es clave para volver a mejores días para todos", expresó JoAnn Neale, presidenta y directora administrativa de la MLS. "Extrañamos ver a los fanáticos de la MLS llenar los estadios de sus comunidades y animar a su club favorito partido tras partido. Es por eso que la Major League Soccer se enorgullece de asociarse con el Ad Council y muchas de las principales ligas deportivas de Norteamérica en la campaña 'It's Up To You'".

NASCAR

"Durante los últimos 12 meses hemos visto que el poder colectivo de los deportes ayuda a unificar a nuestro país y congregar a los estadounidenses en torno a temas importantes", expresó Pete Jung, vicepresidente sénior de Marketing de NASCAR. "En la actualidad, debemos seguir alentando a nuestra audiencia a aprender más sobre las vacunas contra el COVID-19 y los beneficios de vacunarse, y en NASCAR estamos orgullosos de unirnos al Ad Council y a otras ligas deportivas para promover ese importante mensaje".

National Basketball Association (NBA) y Women's National Basketball Association (WNBA)

"La familia NBA y WNBA reconoce que llegar a nuestros fanáticos con mensajes de salud y seguridad tiene la capacidad de salvar vidas, y seguimos comprometidos a usar nuestra plataforma para informar a tantas personas como sea posible. Unirnos a la nueva campaña del Ad Council y COVID Collaborative con otras ligas deportivas profesionales participantes ayudará a profundizar nuestros esfuerzos para alentar a los fanáticos a aprender más sobre las vacunas contra el COVID-19". – Kate Jhaveri, directora de Marketing de la NBA

National Football League (NFL)

"La NFL se complace en unirse a las otras ligas deportivas profesionales para alentar a las comunidades a aprender más sobre la vacuna contra el COVID-19", señaló Anna Isaacson, vicepresidenta sénior de Responsabilidad Social de la NFL. La NFL tiene una larga trayectoria de trabajar para generar cambios positivos en comunidades y, a través de esta campaña de difusión de información sobre vacunas, estamos comprometidos a utilizar nuestra plataforma para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre lo que es mejor para ellos".

National Hockey League (NHL)

"Los goles espectaculares, las atajadas increíbles, los momentos destacados, los hitos únicos en la vida. Nada de eso es igual sin que miles de fanáticos de la NHL estén alentando desde las tribunas. La salud y seguridad de los fanáticos de la NHL es de suma importancia. A medida que más estadios abren sus puertas, la NHL y sus 31 clubes miembros están haciendo su parte para reducir la incidencia de casos de COVID-19 con medidas y protocolos de seguridad mejorados. Cada uno tiene un papel que desempeñar para combatir este virus mortal", dijo Heidi Browning, vicepresidenta ejecutiva sénior y directora de Marketing de la NHL

National Women's Soccer League (NWSL)

"Todos tenemos que hacer nuestra parte para difundir la noticia de que podemos vencer esta enfermedad, y la NWSL tiene el honor de asociarse con las ligas deportivas y el Consejo de Publicidad para apoyar esta iniciativa", expresó Lisa Baird, comisionada de la NWSL. "Todos queremos volver a ver a los fanáticos en los estadios. Pero, mucho más importante, todos queremos estar seguros y bien, comprometidos en nuestras comunidades locales, apoyando a nuestras empresas locales y reunidos con nuestros amigos y familiares. Depende de todos nosotros llegar allí, y si Willie Nelson lo dice, ¡más o menos tienes que hacerlo!".

PGA TOUR

"Es fundamental que todos los grupos se informen sobre la vacuna contra el COVID-19 para tomar decisiones inteligentes e informadas", mencionó Jay Monahan, comisionado de PGA TOUR. "Siendo uno de los primeros deportes en regresar al campo de juego el año pasado, PGA TOUR se enorgullece de colaborar con el Ad Council y otros deportes profesionales importantes para seguir unificando e inspirando a través de este siguiente paso tan importante para nuestras comunidades".

US Tennis Association

"En la USTA estamos orgullosos de ser socios en esta iniciativa y animamos a todos a informarse sobre la vacunación contra el COVID-19. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los fanáticos al regresar a los eventos deportivos en vivo, incluido el US Open, y esta asociación ayudará mucho a garantizar que podemos hacerlo de la manera más segura posible", expresó Mike Dowse, director ejecutivo de la US Tennis Association.

WWE

"Nos complace asociarnos con el Ad Council y otras ligas deportivas líderes en esta campaña vital de difusión de información sobre las vacunas", señaló Stephanie McMahon, directora de marca de la WWE. "Los fanáticos de la WWE son nuestra salsa secreta y estamos ansiosos por traerlos de vuelta a nuestros eventos en vivo pronto".

