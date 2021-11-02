Winner Medical представит свои инновационные разработки на выставке MEDICA-2021

«Наше стремление обеспечить безопасность пациентов и медицинских работников делает компанию Winner Medical экспертом в области лечения ран и предотвращения распространения инфекций в операционных. При создании наших новаторских решений для проведения хирургических вмешательств и ухода за ранами мы использовали самые передовые технологии», — заявил генеральный директор компании Winner Medical Цзяньцюань Ли (Jianquan Li).

«Качество продукции и социальная ответственность являются нашими главными приоритетами. Мы постоянно внедряем инновации и разрабатываем продукты следующего поколения для заживления ран и предотвращения распространения инфекций. При этом наша компания использует экологически чистое сырье, чтобы минимизировать воздействие на климат и окружающую среду», — добавил он.

На выставке MEDICA-2021 компания Winner Medical представит ряд своих новейших разработок в области ухода за ранами, в основе которых лежат пять технологий: силикон, вспенивающиеся материалы, противомикробные средства, биотехнологии и гелеобразующие волокна. Они предназначены для предотвращения разрушения кожи, лечения сложных ран и защиты организма на протяжении всего цикла заживления. Продукция компании имеет сертификат Государственного управления по контролю за лекарственными средствами КНР (NMPA) и соответствует стандарту Conformité Européenne (CE) ЕС. Кроме того, она одобрена Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Разработки Winner Medical широко используются медицинскими работниками более чем в 110 странах мира для лечения острых и хронических ран, вызванных диабетом, неподвижностью, заболеваниями вен, а также травматическими повреждениями, ожогами, инвазивными операциями и другими причинами.

Основная линейка продукции компании для профилактики распространения инфекций включает в себя одежду для использования в операционной. Изделия выполнены из 100% хлопка спанлейс — биоразлагаемого дышащего материала, который защищает от намокания и проникновения бактерий. Легкий материал обеспечивает надежную защиту во время стандартных хирургических операций, предполагающих средний уровень загрязнения биологическими жидкостями и риск заражения. Хирургический халат PURCOTTON производства Winner Medical имеет дополнительную защиту на груди и рукавах и предназначен для проведения процедур, предполагающих высокий уровень загрязнения биологическими жидкостями.

Информация о компании Winner Medical

Компания Winner Medical Co., Ltd. (код акций: 300888), основанная в 1991 году и имеющая штаб-квартиру в Шэньчжэне (Китай), является крупномасштабным производителем медицинской продукции, обеспечивающим скоординированное развитие медицинского и потребительского секторов посредством своих трех основных брендов: Winner, Purcotton и PureH2B. Компания стремится предоставлять пользователям и потребителям возможности для повышения качества своей жизни и создавать ценности для улучшения жизни.

Благодаря 30-летнему опыту производства товаров медицинского назначения Winner является одним из ведущих брендов медицинских расходных материалов на китайском рынке, обладающим масштабным видением. Purcotton — бренд товаров первой необходимости — унаследовал 30-летний опыт компании в производстве медицинских товаров. Используя в качестве сырья чистый хлопок, этот бренд нацелен на создание ряда высококачественных хлопчатобумажных продуктов повседневного спроса, характеризующихся гигиеничностью, удобством и экологической безопасностью. Бренд PureH2B создан в качестве ресурсной платформы, обеспечивающей потребителям возможность выбора высококачественных, гигиеничных и эстетичных продуктов со всего мира.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.winnermedical.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1676162/img.jpg

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.