WOMBO в AppGallery: пользователи устройств Huawei могут петь под фонограммы с помощью ИИ

Впервые появившись в марте 2021 года, приложение WOMBO быстро покорило весь мир, достигнув более 10 миллионов загрузок уже в первый месяц и заняв 32-е место в мире по числу загрузок по итогам своего второго квартала. Сейчас WOMBO официально является самым быстрорастущим в истории канадских пользовательских приложений.

«Мы очень рады тому, что WOMBO продолжает распространяться по всему миру благодаря нашему сотрудничеству с AppGallery, — заявил глава компании WOMBO Бен Бенхин (Ben Benkhin). — Мы были поражены, увидев столько радости и смеха, которые мы смогли подарить нашим пользователям начиная с марта, и с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Huawei в продолжение процесса расширения всемирной географии нашего присутствия».

Huawei обеспечивает партнерам технологическую поддержку

Платформа AppGallery, являющаяся одной из самых быстрорастущих и третьей в мире по величине площадкой для распространения приложений, демонстрирует возможность разработчиков реализовывать имеющийся у них потенциал с использованием существенной оперативной поддержки и рекомендаций со стороны Huawei.

WOMBO является очередным примером приложения, использующего предлагаемую компанией Huawei платформу HMS Core, интегрированного с HUAWEI Ads и IAP Kits для расширения взаимодействия с пользователями AppGallery и бесперебойно обеспечивающего бесплатный минимум и гибкую систему оплаты внутри приложения (IAP) для премиальных подписок.

«Уже увидев возможности WOMBO и работая вместе с Huawei, мы сумели понять, как мы сможем распространить приносимую им радость еще дальше, — добавил Бен Бенхин. — Процесс внедрения проходил легко и приятно, сопровождаясь значительной поддержкой и рекомендациями на всем протяжении».

Теперь приложение WOMBO доступно для загрузки через AppGallery.

Информация об AppGallery — одном из трех ведущих магазинов приложений по всему миру

Платформа AppGallery, входящая в тройку ведущих мировых маркетплейсов приложений, предлагает широкий спектр международных и местных разработок в 18 категориях, включая навигацию и транспорт, новости, социальные сети и пр. Магазин приложений AppGallery доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 550 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру. Компания Huawei установила партнерские отношения с 4,5 миллионами разработчиков по всему миру, а в 2020 году общее количество загрузок из AppGallery достигло 384,4 млрд.

Информация о компании WOMBO Studios, Inc.

WOMBO дает вам возможность оживлять свои фотографии. Используя сверхсовременную технологию, разработанный нами алгоритм WOMBO AI легко превращает фотографии с изображением вас, ваших друзей или родных и вообще любого человека в динамичные и экспрессивные видеоролики.

Мы расширяем границы возможного с помощью одного селфи. Люди по всему миру используют WOMBO для создания забавных, причудливых и экспрессивных видеороликов с изображением людей, поющих под фонограммы. Загружайте приложение WOMBO и присоединяйтесь к этому хору уже сегодня! Более подробная информация представлена на странице http://w.ai/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1589794/WOMBO.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei