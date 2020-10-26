Wonderful® Pistachios отмечает рождение первого в мире зеленого щенка по кличке Pistachio, даря фисташки каждому жителю итальянской коммуны, где он родился, и гарантируя его хозяину пожизненную доставку

Wonderful ® Pistachios дарит фисташки каждому жителю коммуны Паттада в итальянском регионе Сардиния, а хозяин щенка будет получать их пожизненно

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 26 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Незабываемый пес достоин незабываемого лакомства. Сегодня компания-владелец бренда Wonderful® Pistachios объявила о том, что планирует подарить по пакету фисташек Wonderful Pistachios всем жителям коммуны Паттада в итальянском регионе Сардиния в честь рождения первого в мире зеленого щенка по кличке "Pistachio" (Пистачио, в переводе «Фисташка»). Кроме того, компания обеспечит бесплатную пожизненную доставку фисташек Wonderful Pistachios г-ну Кристиану Маллокки (Cristian Mallocci) — счастливому владельцу собаки, управляющему небольшой фермой в Паттаде.

Новость о рождении Пистачио быстро распространилась по планете, и, хотя его окрас носит временный характер, зеленый цвет известен тем, что приносит удачу, и г-н Маллокки воспринимает его рождение как луч надежды в это трудное время. Wonderful Pistachios, не чуждая массовой культуре, долгие годы работала с некоторыми голливудскими знаменитостями, продвигавшими одноименную марку.

«Мы взволнованы тем вниманием и радостью, которые привносит новорожденный щенок по кличке Пистачио в мировое сообщество любителей фисташек и нашу команду Wonderful Pistachios, — сообщил старший вице-президент The Wonderful Company по маркетингу Адам Купер (Adam Cooper). — Мы согласны с мнением г-на Маллокки, что мы все могли бы использовать маленькую зеленую надежду и удачу прямо сейчас, и мы хотим не только принять Пистачио в нашу команду как талисман, но и выразить свое восхищение, подарив всем 3 тысячам его соседей фисташки Wonderful Pistachios».

Фисташки Wonderful Pistachios предлагаются как традиционно в скорлупе, так и в удобной для еды очищенной форме (Wonderful Pistachios No Shells), а также могут иметь вкусы Honey Roasted (жареные с медом) и Chili Roasted (жареные с чили).

Wonderful Pistachios

Wonderful Pistachios — крупнейший в мире вертикально интегрированный переработчик и рыночный производитель фисташек. Наши орехи, произрастающие в Калифорнийской долине, проходят проверку на отсутствие ГМО организацией Non-GMO Project, что обеспечивает рациональный и здоровый выбор для потребителей по всему миру. Наши орехи продаются в магазинах по всей стране и в Интернете под флагманским брендом Wonderful® Pistachios. Более подробная информация представлена на сайте по адресу getcrackin.com, а также на наших страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Wonderful Pistachios входит в состав The Wonderful Company — частной компании стоимостью около 5 млрд долларов США, также владеющей такими легендарными брендами как Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine и Teleflora®. Для получения более подробной информации о The Wonderful Company посетите ее сайт по адресу www.wonderful.com или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram. Для просмотра текущего отчета по корпоративной социальной ответственности посетите страницу по адресу: www.wonderful.com/csr.

The Wonderful Company

The Wonderful Company — частная компания стоимостью 5 млрд долларов США со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, посвятившая свою деятельность распространению здоровых продуктов питания по всему миру через свои легендарные потребительские бренды. 10 тысяч сотрудников компании по всему миру ставят своей целью повсеместно обеспечивать потребителей самыми свежими и полезными фисташками, цитрусовыми и гранатами; разливать по бутылкам лучшую воду и вина; а также создавать яркие букеты, оставляющие неповторимый след в душе. Эта целенаправленная политика находит свое отражение в позиции компании на рынке: лесные орехи Wonderful Pistachios® являются номером 1 в Америке среди аналогов и самых востребованных снеков в стране; Wonderful® Halos® — мандарином номер 1 в Америке; POM Wonderful® — брендом номер 1 среди производителей 100% гранатового сока в Америке; FIJI® Water — американским брендом номер 1 импортной бутилированной воды премиум-класса; JUSTIN® Wine имеет в своем ассортименте Каберне Совиньон № 1 в Калифорнии, а Teleflora® является ведущей в мире службой доставки цветов.

В основе отношений компании с потребителями лежит стремление нести им здоровье, что по своей сути является заботой о благе общества. Компания известна своей давней приверженностью принципам корпоративной социальной ответственности, что подтверждается ее инвестициями в размере более 1 млрд долларов США в обеспечение экологической устойчивости; 65 млн долларов на благотворительные цели, в образовательные проекты и инновационные оздоровительные программы ежегодно; а также 143 млн долларов на строительство двух школьных городков в Калифорнийской долине.

Для получения более подробной информации о The Wonderful Company, ее продукции и основополагающих принципах посетите ее сайт по адресу www.wonderful.com или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram. Для просмотра текущего отчета по корпоративной социальной ответственности посетите страницу по адресу: www.wonderful.com/csr.

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SOURCE Wonderful Pistachios