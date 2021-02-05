Wondfo: тестирование на нейтрализующие антитела, тестирование на антигены и ПЦР-тестирование как ключевые элементы борьбы против COVID-19 в 2021 году

Тестирование имеет принципиально важное значение, задавая направление реализации эффективных программ массового вмешательства, которые также могут свести к минимуму дезорганизацию экономической деятельности. Однако при пандемии такого размера и масштабов странам трудно определить идеальную стратегию тестирования ввиду отсутствия универсального подхода. Страны не только не имеют возможности полагаться на один «золотой стандарт» тестирования, но и не могут использовать одни и те же стратегии из-за различий в демографии, инфраструктуре, культурных традициях и экономическом потенциале.

Процессу тестирования свойственны различные тонкости. При определении того, какой тип теста следует использовать, необходимо принимать во внимание такие ключевые аспекты, как изменения динамики заболевания и характер имеющихся в распоряжении тестов.

В зависимости от времени появления коронавируса и наличия в организме человека двух типов антител (IgG или IgM), предназначенных для борьбы с ним, ПЦР-тесты и тесты на антигены являются подходящими на ранних стадиях (в указаниях ВОЗ рекомендуется использовать ПЦР-тесты и тесты на антигены для сортировки пациентов), в то время как тесты на антитела подходят на более позднем этапе, так как антитела образуются в течение нескольких дней или недель после заражения вирусом и в еще больших количествах при повторном заражении. Кроме того, изучение нейтрализующих антител, которые предотвращают или лечат заболевание, может помочь в разработке вакцин и оценке их эффективности.

«Золотым стандартом» для тестирования на COVID-19 считаются ПЦР-тесты. По мнению ВОЗ, ПЦР-тесты должны быть рекомендованным методом для выявления и лабораторного подтверждения случаев заражения COVID-19. Однако ПЦР требует применения технологий лабораторной обработки и может занимать до 48 часов. Для сравнения, тесты на антигены и антитела, именуемые также экспресс-тестами, могут давать результат через 15-30 минут и играть важную роль в процессах скрининга, эпиднадзора и эпидемиологических исследований.

В тех случаях, когда страны осуществляют программы испытаний в неидеальных условиях из-за быстрого распространения вируса и дефицита медицинских ресурсов, экспресс-тесты также используются наряду с ПЦР-тестами в ситуациях, когда они могут быть наилучшим из имеющихся вариантов.

Компания Wondfo прилагает неустанные усилия для обеспечения поддержки в борьбе с пандемией

Работая в условиях развивающейся и нарастающей борьбы, компания Wondfo придерживается высочайших стандартов. Wondfo круглосуточно взаимодействует с научно-исследовательскими учреждениями и органами здравоохранения для обеспечения того, чтобы технологии тестирования и соответствующие изделия отвечали их конкретным и насущным потребностям.

В прошлом году исследования, проводившиеся в Брауновском и Калифорнийском университетах, показали, что тесты Wondfo на антитела достигли наивысших уровней чувствительности и специфичности среди всех оцениваемых тестов. Исследователи и больничные лаборатории в Бразилии, Франции и Австралии также пришли к аналогичным выводам и рекомендовали эти тесты для национальных и региональных программ тестирования. С начала пандемии по сегодняшний день компания Wondfo поставила свыше 50 миллионов тестов на COVID-19 в 93 страны.

Поставляемые компанией Wondfo тесты на антитела были выбраны органами здравоохранения в качестве основных тест-систем для различных сценариев тестирования и сыграли одну из важнейших ролей в общенациональной борьбе с пандемией в Испании, Бразилии, Ирландии и Индонезии. Тесты Wondfo использовались Министерством здравоохранения Бразилии при обследовании определенных групп населения в 133 наблюдаемых городах во всех бразильских штатах. Эти данные будут использоваться для принятия решений о профилактических мерах и оценки готовности системы здравоохранения на уровне штатов.

Те же тесты использовались в бразильском исследовании на COVID-19 у детей для определения того, имеется ли у ребенка постинфекционный синдром, вызванный заражением, т.е. мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C).

Кроме того, компания Wondfo предоставляет тесты на антигены для систем здравоохранения 38 стран. Тест на антигены, являющийся одним из видов экспресс-теста, который выявляет наличие вирусных белков (антигенов), лучше всего использовать для оперативного выявления острых инфекционных заболеваний в случае высокой вирусной нагрузки или при известном воздействии инфекции на человека, а также можно использовать для предварительной сортировки пациентов и формирования мер по борьбе с пандемией для потенциально уязвимых групп населения.

По мере осуществления программ вакцинации компания Wondfo также наблюдает повышение спроса на тесты на нейтрализующие антитела. Возможность обнаруживать и исследовать нейтрализующие антитела помогает людям понимать и определить их воздействие на организм человека и поэтому имеет важнейшее значение для оценки эффективности вакцин и измерения иммунной реакции у вакцинируемого населения.

На фоне продолжения борьбы с пандемией в 2021 году, которая ведется во всем мире против первоначальных и мутировавших вирусов, компания Wondfo убеждена в том, что тестирование на нейтрализующие антитела, тестирование на антигены и ПЦР-тестирование будут иметь решающее значение для сдерживания распространения болезни и разработки вакцин, а следовательно, и для сохранения контроля над пандемией. Предлагая свои комплексные тест-системы — тесты Wondfo на ОТ-ПЦР и антигены, позволяющие обнаруживать новые штаммы коронавируса B.1.1.7 и B.1.351 и дикий вариант 2019-nCoV, компания Wondfo по-прежнему стремится предоставлять высококачественные продукты, способные внести свой вклад в глобальные усилия.

Информация о компании Wondfo

С момента своего основания в 1992 году компания Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, производством, реализацией и обслуживанием продуктов для тестирования пациентов в стационарных условиях (POCT) и предоставляет клиентам профессиональные средства экспресс-диагностики и лечения хронических заболеваний.

В настоящее время компания Wondfo, насчитывающая более 4000 сотрудников, имеет широкий ассортимент средств для быстрого выявления сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, опухолей, инфекционных болезней, наркомании, беременности и пр., реализуемых более чем в 140 странах и регионах. Для получения более подробной информации посетите страницу по адресу http://en.wondfo.com.cn/ или обратитесь к нам по адресу [email protected].

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