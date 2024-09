Wuliangye Global Harmony Tour: „Fragrance Meets" Italien

MAILAND, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Am 16. September 2024 kam unter dem Motto „Fragrance Meets the World: Harmony in Symbiosis", Wuliangyes „Global Harmony Tour" nach Europa zurück und begann eine neue Reise in Italien, mit feinem Spirituosen als Bindeglied. Was wie ein breit gefächertes Angebot an interdisziplinärem Kulturaustausch aussehen mag, ist in Wirklichkeit ein von Wuliangye sorgfältig geplantes Kulturfest. Ziel ist es, den kulturellen Dialog auf höchstem Niveau durch die universelle Sprache des feinen Alkohols zu fördern und der hochwertigen Entwicklung von Wuliangye durch tiefgreifenden Austausch und Lernen neue Inspiration und Dynamik zu verleihen.

Wuliangye Global Harmony Tour: "Fragrance Meets" Italy

Im Jahr 2023 arbeitete Wuliangye mit der Campari-Gruppe zusammen, um den Cocktail „Wugroni" zu kreieren, bei dem der aromatische Basislikör „Wugu Song" von Wuliangye mit 40 % Alkoholgehalt den Gin im Originalrezept ersetzt. Dies markierte ein neues Paradigma der Ost-West-Fusion, das den chinesischen Baijiu internationalisierte und die Cocktailkultur in China lokalisierte. Im Jahr 2024 wurde die Zusammenarbeit vertieft und der Wugroni-Cocktail in über 700 Bars in China, den USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Singapur eingeführt.

Die Partnerschaft von Wuliangye mit Bulgari, einer renommierten italienischen Edelmarke, diente dem Austausch und der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kategorien. Wuliangye prüft die Möglichkeit, dass seine Produkte künftig in den Hotels, Restaurants und Bars von Bulgari angeboten werden.

Während eines Besuchs am Istituto Europeo di Design (IED) erklärte Wuliangye: „Dieser ausführliche Besuch und Austausch mit dem IED ermöglicht es uns, in verschiedenen Bereichen zu lernen und zusammenzuarbeiten, darunter Produktdesign, Spirituosen-Innovation und Handwerkskunst. Indem wir auf weltweit führende Industriedesignkonzepte und -erfahrungen zurückgreifen, wollen wir hochwertige Entwicklungsergebnisse in eine höhere Lebensqualität umwandeln."

Darüber hinaus fand am 17. September (Ortszeit) in Mailand, Italien, die Veranstaltung „Harmony Night" für Auslandschinesen statt, mit der der 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China und das Mittherbstfest gefeiert wurden. Wuliangye hatte einen prominenten Auftritt als „Premiumpartner" und „designierte Spirituose" der Veranstaltung, um das Fest zu feiern und die chinesische Kultur bei der chinesischen Gemeinschaft in Übersee zu fördern. Zeng Congqin, Chairman der Wuliangye Group Co. Ltd. hielt eine Videoansprache, in der er sagte: „Harmonie ist die Essenz der chinesischen Kultur und das unermüdliche Streben der Chinesen in Übersee. Ganz gleich, wo wir uns befinden, Harmonie, Koexistenz und Wiedervereinigung sind die ewigen Bestrebungen des chinesischen Volkes."

Kontakt: Joy Li, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511781/Wuliangye_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511782/Wuliangye_Global_Harmony_Tour.jpg