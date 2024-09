Tournée Wuliangye Global Harmony : « Fragrance Meets » Italie

MILAN, 24 septembre. 2024 /PRNewswire/-- Le 16 septembre 2024, sous le thème « Fragrance Meets the World: l'harmonie en symbiose », le « Global Harmony Tour » de Wuliangye est retourné en Europe, s'embarquant pour un nouveau voyage en Italie, avec les liqueurs fines comme lien de connexion. Ce qui peut apparaître comme un large éventail d'échanges culturels interdisciplinaires est en fait une fête culturelle méticuleusement planifiée par Wuliangye. L'objectif est d'encourager les dialogues culturels de haut niveau par le biais du langage universel de la liqueur fine, en apportant une nouvelle inspiration et un nouvel élan au développement de haute qualité de Wuliangye par le biais d'échanges et d'apprentissages profonds.

Wuliangye Global Harmony Tour: "Fragrance Meets" Italy

En 2023, Wuliangye a collaboré avec le groupe Campari pour créer le cocktail « Wugroni », en utilisant la liqueur de base aromatique à 40 % d'alcool de Wuliangye, « Wugu Song », pour remplacer le gin dans la recette originale. Cette création a marqué un nouveau paradigme de fusion Est-Ouest, internationalisant le baijiu chinois et localisant la culture des cocktails en Chine. En 2024, la collaboration s'est approfondie et le cocktail Wugroni a été lancé dans plus de 700 bars en Chine, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et à Singapour, marquant ainsi une avancée significative sur les marchés de consommation internationaux.

Parallèlement, le partenariat de Wuliangye avec Bulgari, une marque italienne haut de gamme renommée, a permis d'explorer les échanges et la coopération entre les catégories. Wuliangye étudie les possibilités d'intégrer ses produits dans les hôtels, restaurants et bars de Bulgari à l'avenir.

Lors d'une visite à l'Istituto Europeo di Design (IED), Wuliangye a déclaré : « Cette visite et cet échange approfondis avec l'IED nous permettent d'apprendre et de collaborer dans divers domaines, notamment la conception de produits, l'innovation en matière de liqueur et l'artisanat. En nous inspirant des concepts et de l'expérience des meilleurs designers industriels du monde, nous voulons transformer les résultats d'un développement de haute qualité en une meilleure qualité de vie ».

En outre, le 17 septembre, heure locale, l'événement chinois d'outre-mer « Harmony Night » célébrant le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le festival de la mi-automne s'est tenu à Milan, en Italie. Wuliangye a fait une apparition remarquée en tant que « partenaire premium » et « alcool désigné » de l'événement, célébrant le festival et promouvant la culture chinoise auprès de la communauté chinoise d'outre-mer. Zeng Congqin, président de Wuliangye Group Co., Ltd, a prononcé un discours par vidéo, déclarant : « L'harmonie est l'essence de la culture chinoise et la quête incessante des Chinois d'outre-mer. Où que nous soyons, l'harmonie, la coexistence et la réunion sont les aspirations éternelles du peuple chinois.

Contact : Joy Li, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511781/Wuliangye_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511782/Wuliangye_Global_Harmony_Tour.jpg