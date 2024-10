Wuliangye macht mit „Fragrance" erneut Halt in Frankreich und begibt sich auf eine neue Reise in die Welt

PARIS, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 22. September machte die „Harmony Global Tour" von Wuliangye erneut Station in Paris, nachdem sie letztes Jahr in der „Stadt der Liebe" gestartet wurde. Die chinesisch-französische Kunstausstellung mit dem Thema „Millennial History, Harmony in World" (Tausendjährige Geschichte, Harmonie in der Welt) wurde in der Hall des Maréchaux im eröffnet und markiert den Beginn der „Harmony Global Tour" 2024 in Frankreich. Die Ausstellung zeigte Werke von Spitzenkünstlern aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Kalligrafie aus China und Frankreich, um eine aromatische Verbindung mit hochwertigen Spirituosen zu schaffen und die Freundschaft zwischen beiden Ländern durch kulturellen Austausch zu vertiefen. Mit „Harmony in Fragrance" verbindet Wuliangye chinesische und französische Künstler, die durch das Zusammentreffen von Inspirationen die Grenzen der Vorstellungskraft immer mehr erweitern und gemeinsam eine harmonische und schöne Kunstwelt erschaffen. Es war auch das erste Mal, dass mehrere repräsentative Werke aus der Kalligraphie- und Gemäldesammlung von Wuliangye im Ausland erschienen, was einen Durchbruch in der innovativen Ausdrucksweise und Erforschung der Internationalisierung des chinesischen Baijiu bedeutete.

Wuliangye set off for France again with “Fragrance”, embarking on a new journey to the world

Während der „Harmony Global Tour" in Frankreich hat Wuliangye die Zusammenarbeit mit seinen Partnern weiter vertieft. Am 23. September besuchte Wuliangye den Hauptsitz der Michelin Gruppe in Paris und wurde von Michelin zu einem hochkarätigen Abendessen eingeladen. Bei diesem Anlass unterzeichneten beide Parteien eine Kooperationsvereinbarung, in der Wuliangye offiziell als globaler Partner für den Guide Michelin 2025 und 2026 angekündigt wurde.

Seit der ersten Veranstaltung der „Harmony Global Tour"-Reihe in Paris im vergangenen Jahr hat Wuliangye seine Reichweite auf Länder wie Neuseeland, Chile und Brasilien ausgedehnt. Vom 16. bis 25. September dieses Jahres machte sich Wuliangye erneut auf den Weg nach Italien, Österreich und Frankreich, um im Rahmen der aktualisierten „Harmony Global Tour" 2024 unter dem Motto „Fragrance Meets the World, Harmony in Symbiosis" die Welt mit hochwertigen Spirituosen zu verbinden und ein weiteres Kapitel in der Internationalisierung der Marke zu schreiben.

