PARIS, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 22 septembre, la « tournée mondiale Harmonie » de Wuliangye a retrouvé Paris après son lancement dans la "ville de l'amour" l'année dernière. L'exposition d'art sino-française, sous le thème "Héritage millénaire, et un Monde Harmonieux", a ouvert ses portes dans la Salle des Maréchaux des Arts Décoratifs, marquant le début de l'étape française de la « tournée mondiale Harmonie » édition 2024. Le délicieux eau-de-vie bâtit un pont parfumé sur lequel les échanges culturels véhiculent les sentiments des peuples. l'exposition a présenté des œuvres de éminents artistes chinois et français dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la calligraphie. Les arts chinois et français se "rencontrent harmonieusement dans les parfums" de Wuliangye, élargissent sans cesse les frontières de l'imagination à travers la collision de leurs inspirations et ont co-construit un monde artistique harmonieux et magnifique. Certaines des œuvres de peinture et de calligraphie de la collection Wuliangye sont exposées pour la première fois à l'étranger, marquant une nouvelle étape dans l'exploration de l'expression innovante et internationale du baijiu chinois.

Le nouvel rencontre “parfumé”de Wuliangye avec la France, et inaugure un nouveau chapitre de son voyage à l’international (PRNewsfoto/Wuliangye Group Co., Ltd.)

Durant cette tournée mondiale, Wuliangye a approfondi ses partenariats. Le 23 septembre, lors de l'étape parisienne, la société a rendu visite au siège du groupe Michelin et a été invitée à un dîner de gala prestigieux. À cette occasion, un accord de partenariat a été signé, faisant officiellement de Wuliangye un partenaire global du Guide Michelin pour 2025 et 2026.

Depuis le lancement de la première étape de "Tournée mondiale d'Harmonie" à Paris l'année dernière, Wuliangye a déjà voyagé aux nombreux lieux, tels que l'Auckland en Nouvelle-Zélande, au Chili et au Brésil. Cette année, du 16 au 25 septembre, la version améliorée de l'édition 2024 de l'événement va prendre son envol, en restant fidèle au thème "Rencontres parfumées dans le monde, harmonie et cohabitation". Le programme va faire étape en Italie, en Autriche et en France, consolidant ainsi l'internationalisation de la marque en reliant le monde à travers son baijiu emblématique.

Joy Li

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517456/Wuliangye_set_off_for_France_again_with__Fragrance___embarking_on_a_new_journey_to_the_world.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2517458/Logo.jpg