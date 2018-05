Wyndham Grand Xi'an South als „Global Hotel of the Year in 2017" ausgezeichnet

„Mit dieser Ehre werden wir für die phänomenalen Bemühungen unserer Hotelteams belohnt, jeden Tag aufs Neue erstklassige Gastfreundlichkeit zu vermitteln," sagte Frank Rudis, Geschäftsleiter des Hauses seit dessen Eröffnung 2014, denn „die Herzen der Gäste und deren Treue lassen sich nur durch Aufrechterhaltung eines hochwertigen Hotels und Kultivierung eines Personals gewinnen, das sich mit Leidenschaft um die Einzelheiten kümmert; beides haben wir mit Erfolg bewiesen, und wir sind bestrebt, die Latte noch höher zu legen, was den Maßstab für ein ,Global Hotel of the Year' betrifft."

Um sich für die Anerkennung zu qualifizieren, muss das betreffende Hotel außergewöhnlich hohe Serviceleistungen erbringen und seinen Gästen ein erstklassiges Haus bieten. Zudem muss es hohe Qualitätsbewertungen und hervorragende Gastbewertungen erhalten und das Wyndham Rewards Treueprogramm und dessen Mitglieder hundertprozentig fördern und vertreten.

Das Wyndham Grand Xi'an South zählt auch in den 2018 Travelers' Choice® Auszeichnungen von TripAdvisor zu den „Top 25 Hotels in China" und gilt im chinesischen Xi'an im dritten Jahr in Folge als das Spitzenhotel vor Ort. Travelers' Choice Gewinner werden aus Millionen von Gastkommentaren und Meinungen ermittelt, die TripAdvisor von internationalen Reisenden in einem Jahr erfasst.

Informationen zu Wyndham Grand Xi'an South:

Wyndham Grand Xian South befindet sich in bester Lage zur angesehenen Attraktion der ,Great Tang All Day Mall' in Xi'an, nur wenige Minuten von der Dayan Pagoda, internationalen Einkaufszentren, der Fußgängerzone und vielen berühmten historischen Kulturerbestätten entfernt. Das Hotel lässt sich mit dem Auto innerhalb von 5 Minuten vom Xi'an International Conference Center und dem Qu Jiang International Conference & Exhibition Center erreichen. Wyndham Grand ist die Top-Marke der Wyndham Gruppe, und das Wyndham Grand Xian South ist das erste Luxushotel unter Direktverwaltung durch die Wyndham Group in China. Neben seiner idealen Lage wurde das Wyndham Grand Xian South in sowohl zeitgemäßem Stil als auch unter Beachtung traditionell chinesischer Architektur entworfen. Das Hotel verfügt über 565 geräumige, elegante und bequeme Gästezimmer und Suiten. Mit seinem 5-Sterne-Restauranterlebnis setzt das Hotel neue kreative Akzente gleichermaßen mit seinem Gourmetangebot aus aller Welt wie mit regionalen Spezialitäten in den bemerkenswerten Restaurants und Bars. Auch bietet das Hotel eine elegante Host-Umgebung für hochrangige Treffen und gehobene private Veranstaltungen. Durch die Vielseitigkeit unserer Konferenz- und Funktionsräumlichkeiten wird das Event-Planning im Wyndham Grand Xian South zu einer Freude.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/698397/Wyndham_Grand_Xi_an_South.jpg

SOURCE Wyndham Grand Xi'an South