Wyndham Grand Xi'an South reçoit le prix de l'hôtel global de l'année 2017

« Recevoir cet honneur prouve le travail incroyable des équipes de notre hôtel qui offrent une hospitalité de premier ordre jour après jour, » a expliqué Frank Rudis, directeur général depuis l'ouverture de l'hôtel en 2014. « Pour gagner le cœur et la fidélité des clients, le plus important est de maintenir la qualité de l'hôtel et cultiver la passion des détails chez le personnel ; nous avons réussi sur les deux fronts et nous continuerons nos efforts pour mettre la barre encore plus haut pour ce que représente être un 'hôtel global de l'année' ».

Pour pouvoir recevoir le prix, l'hôtel doit offrir à ses clients des niveaux remarquables de service, des installations de classe mondiale et démontrer d'excellents niveaux de qualité, des commentaires exceptionnels des clients et un engagement inébranlable concernant le programme de fidélité Wyndham et ses membres.

Le Wyndham Grand Xi'an South a également été classé dans le « Top 25 des hôtels en Chine » selon le classement élaboré en 2018 par TripAdvisor Travelers' Choice®, se classant nº1 à Xi'an pour la troisième année d'affilée. Les prix Travelers' Choice sont déterminés à partir des millions de commentaires et opinions que les voyageurs de par le monde laissent en une seule année sur le site TripAdvisor.

À propos de Wyndham Grand Xi'an South :

Wyndham Grand Xian South est situé dans un emplacement stratégique sur le site touristique prestigieux du 'Great Tang All Day Mall' à Xi'an, à quelques minutes de la Grande pagode de l'oie sauvage, de centres commerciaux internationaux, d'une rue commerçante piétonne et de nombreux sites historiques. L'hôtel se trouve à tout juste 5 minutes en voiture du Centre international des congrès de Xi'an et du Centre international de conférences et d'expositions Qu Jiang. Wyndham Grand est la marque emblématique de la famille Wyndham et Wyndham Grand Xian South est le premier hôtel de luxe que le groupe gère directement en Chine. Outre cet emplacement idéal, Wyndham Grand Xian South rassemble à la fois les influences architecturales contemporaine et traditionnelle chinoise. L'hôtel compte 565 chambres et suites spacieuses, élégantes et confortables. L'hôtel offre des expériences gastronomiques 5 étoiles avec un haut niveau de créativité, en présentant des cuisines du monde entier, ainsi que des spécialités locales dans ses incroyables bars et restaurants. L'hôtel propose également un cadre élégant pour organiser des réunions de haut niveau et des évènements privés haut de gamme. La polyvalence de nos salles de réunions facilite la planification d'évènements au Wyndham Grand Xian South.

