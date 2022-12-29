XCMG доставили компании Mengxi Zhenghe Group 100 грузовиков на водородном топливе

СЮЙЧЖОУ (Китай), 29 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG, входящая в тройку ведущих мировых производителей строительной техники, доставила конечному клиенту, компании Mengxi Zhenghe Group, 100 грузовиков на водородном топливе, которые будут работать на строительстве шахты недалеко от Ордоса в китайской автономной области Внутренняя Монголия, в рамках заказа на тысячу грузовиков на водородном топливе, подписанного ранее с компанией Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (далее Sino-Synergy).

XCMG Delivers 100 Hydrogen-Fueled Trucks to Mengxi Zhenghe Group.

Три компании провели в Сюйчжоу церемонию в честь поставки. В рамках стратегического плана сотрудничества с компанией Sino-Synery, одного из ведущих производителей водородных топливных элементов в Китае, лидирующей в отрасли в плане индустриализации, масштаба и доли рынка, компания XCMG поставит в общей сложности более 1000 грузовиков на водородном топливе к 2025 году. Эта сделка значительно укрепит позиции XCMG в стране в качестве компании, задающей стандарты для отрасли экологически чистого транспорта, работающего на водороде.

«Мы убеждены, что использование грузовиков на водородном топливе компании XCMG может обеспечить безопасную, эффективную, экономичную и низкоуглеродную транспортировку для большинства горнопромышленных районов, — заявил Луо Дун (Luo Dong), заместитель генерального директора компании Mengxi Zhenghe Group, являющейся конечным клиентом этой сделки. — Этот заказ на массовую закупку тяжелых грузовиков от XCMG является очередным ключевым событием в развитии водородного транспорта».

Тяжелые грузовики XCMG на водородном топливе имеют выходную мощность 110 кВт и полуавтоматическую многоступенчатую коробку передач (AMT). Этот грузовик имеет большой пробег без дозаправки, более 450 км, и оснащен самостоятельно разработанным XCMG электродвигателем, КПД которого превышает 97%. Автомобиль и его компоненты прошли тысячи часов испытаний аппаратного и программного обеспечения, и сочтены хорошо приспособленными к крайне холодным условиям и пересеченной местности.

По результатам расчетов эксплуатационных данных, использование 100 этих транспортных средств, работающих на водородных топливных элементах, с пробегом 50 тысяч километров в год снизит выбросы углекислого газа на 7950 тонн по сравнению с автомобилями, работающими на газе. Это принесет как экономические, так и социальные выгоды.

В 2020 году компания XCMG представила свой первый тяжелый грузовик на водородном топливе, что стало ее первыми шагами на пути к новаторскому применению водородной энергетики. В течение последних двух лет обе стороны тесно сотрудничали и запустили серию тяжелых грузовиков на водородном топливе с «передовыми технологиями и неразрушимой конструкцией», идеально подходящих для использования в горнодобывающем секторе.

Более подробная информация представлена на сайте компании XCMG http://en.xcmg.com/en-ap/, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram и TikTok.

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