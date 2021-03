XCMG wysyła 400 szt. swoich sztandarowych produktów do krajów inicjatywy „Jeden pas, jedna droga"

XUZHOU, Chiny, 2 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- Czołowy producent maszyn budowlanych XCMG (000425.SZ) 18 lutego b.r. wysłał z Chin ponad 400 sztuk sprzętu budowlanego do krajów inicjatywy „Jeden pas, jedna droga" położonych m.in. w Południowo-Wschodniej Azji i Rosji.

Wśród wysłanych towarów znalazły się produkty z różnych kategorii, w tym: koparki, równiarki i żurawie. Dotrą one do miejsc położonych wzdłuż tzw. Morskiego Jedwabnego Szlaku, pomagając w zwalczaniu pandemii COVID-19 i przyczyniając się do ożywienia gospodarczego w tych krajach.