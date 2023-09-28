嘻哈博物館和 MASS APPEAL 宣佈，由 CÎROC 贊助的嘻哈博物館巡展將於 10 月 14 日在紐約市拉開帷幕

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紐約2023年9月28日 /美通社/ -- HISPANIC PR WIRE/ -- 嘻哈博物館本日宣佈，由 CÎROC Ultra-Premium Vodka 贊助的嘻哈博物館巡展（在此獲取門票）將於 10 月 14 日，在嘻哈文化的誕生地紐約拉開帷幕，隨後將前往亞特蘭大、休士頓、夏洛特、洛杉磯和邁阿密。為慶祝嘻哈文化誕生 50 週年，娛樂公司 Mass Appeal 以及 Hip Hop 50 的官方伏特加贊助商 CÎROC Ultra-Premium Vodka 攜手嘻哈博物館，共同講述先驅者的故事，這些先驅者不僅創造和發展了這種音樂，還在世界範圍內掀起波瀾。

在博物館於 2025 年開館之前，巡展將展出 1973 年至 1990 年嘻哈文化早期階段的文物，突顯這一流派從街區派對到場場爆滿的體育場的重要早期歷程。每個巡迴站點都將展示一個社群的文化和社會成就，這些社群為發出自己的聲音而戰並取得成功，改變了嘻哈文化的過去並最終推動其向前發展。

由 CÎROC Ultra-Premium Vodka 贊助的嘻哈博物館巡展

「在我們慶祝嘻哈文化誕生 50 週年之際，嘻哈博物館很高興能與 Mass Appeal 合作，並得到 CÎROC Ultra-Premium Vodka 的支援。嘻哈文化走過五十年的發展歷程，以其豐富多樣的表現形式展現全球影響力。透過博物館的巡展，我們將展示這種文化的區域創意影響力、其創造者以及全國各地幫助推動這一流派興起的社群。」環球嘻哈博物館執行董事 Rocky Buccano 表示。

這次展覽由嘻哈歷史學家 Pete Nice 和 Paradise Gray 策劃，重點介紹了嘻哈文化的起源，從誕生於草根一直到首次全球巡演。

嘻哈文化是有史以來上最具影響力的文化之一。從誕生之初，它就挑戰了代際思維，顛覆了從時尚和藝術到語言和政治的方方面面。五十年來，經常被忽視和服務不足的社群為這一全球現象培養了新的創意表達。它讓沉默者發聲，讓被壓迫者有了目標。

歡迎您加入我們的巡展，回到這一切開始的地方。

完整的巡展日期清單如下（可能會有變化）

紐約市：10 月 14 日 亞特蘭大：10 月 21 日 休士頓：11 月 4 日 洛杉磯：11 月 11 日 夏洛特：11 月 18 日 邁阿密：12 月 5 日至 12 月 9 日

嘻哈博物館巡展是 Mass Appeal 主導的 #HipHop50 活動的點睛之筆，該活動是涉及多個方面的跨平台活動，旨在紀念過去半個世紀最持久的運動的誕生和崛起。Mass Appeal 最近在嘻哈文化迎來 50 週年之際舉辦了明星雲集的 Hip Hop 50 Live 現場音樂會，其中包括 Run DMC 帶來的 Bottom of the Ninth 表演。與嘻哈博物館的合作將繼續推動 Mass Appeal 以最真實、最具全球影響力的方式紀念嘻哈文化。

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關於嘻哈博物館 嘻哈博物館位於布朗克斯區，旨在弘揚和保護當地及全球嘻哈音樂和文化的歷史，以激發靈感、增強能力和促進理解。嘻哈博物館位於靈文化的發祥地，將於 2025 年在布朗克斯區開館，為觀眾、藝術家和技術提供一個匯聚的空間，圍繞過去、現在、未來的嘻哈文化創造無與倫比的教育和娛樂體驗。

關於 Hip Hop 50 Hip Hop 50 是 Mass Appeal 寫給嘻哈文化的情書。它體現了公司致力於以最真實、最具全球影響力的方式推廣嘻哈文化的承諾。Hip Hop 50 將透過獨特的故事講述方式來啟動，在雋永的內容、原創音樂、現場體驗、戰略夥伴關係、客製化產品等更多方式中實現。Hip Hop 50 Universe 的每個方面都包含與嘻哈博物館相關的慈善部分。請透過線上、廣播和街區尋找 #HipHop50。

關於 Mass Appeal Mass Appeal 是一家娛樂公司，致力於從文化塑造者和改變者的角度講述故事。自 1996 年成立以來，我們一直在記錄影響流行思潮的新興運動。如今，Mass Appeal 為嘻哈文化的代言人，影響範圍不斷擴大。彙集內容、音樂和創意服務的綜合產品讓 Mass Appeal 能夠更大限度發揮產品的影響力。我們多元化的思想流派使我們與朋友和敵人都截然不同。請在所有社群平台上關注 Mass Appeal：@massappeal。

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SOURCE Mass Appeal