嘻哈博物馆和MASS APPEAL宣布诗珞珂赞助的嘻哈博物馆巡展将于10月14日在纽约市拉开帷幕

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纽约2023年9月28日 /美通社/ -- 今天，嘻哈博物馆（The Hip Hop Museum）宣布由诗珞珂（CÎROC）超优质伏特加赞助的嘻哈博物馆巡展（此处提供门票）将于10月14日在嘻哈音乐的诞生地纽约市开始，然后前往亚特兰大、休斯顿、夏洛特、洛杉矶和迈阿密。 为庆祝嘻哈音乐诞生50周年，娱乐公司 Mass Appeal 和Hip Hop 50官方伏特加诗珞珂超优质伏特加与嘻哈博物馆合作，讲述了音乐先驱者们的故事，他们创造和发展的音乐在世界范围内掀起了波澜。

在博物馆2025年开幕日之前，巡回展将展出1973-1990年的早期嘻哈文物，突出该流派从街区派对到场场爆满的体育场馆演出发展道路上开创的重要先河。 每个巡展点都将展示一个社区的文化和社会成就，他们为发出自己的声音而奋斗并取得了胜利，推动了定义嘻哈音乐的本源和最终发展的指针。

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"在我们庆祝嘻哈音乐50周年之际，嘻哈博物馆很高兴能与Mass Appeal合作，并得到诗珞珂超优质伏特加的支持。 50年的成长和嘻哈文化所有表现形式的全球影响。 通过参观博物馆的巡回展，我们将展示这种文化的区域创意影响力、其创造者以及全国范围内推动这一流派发展的社区。"环球嘻哈博物馆执行董事 Rocky Buccano 表示。

该展览由嘻哈历史学家 Pete Nice 和 Paradise Gray 策划，重点介绍嘻哈音乐的起源，从草根兴起到首次全球巡演。

嘻哈是有史以来世界上最具影响力的文化之一。 在其诞生之初，就挑战了一代人的思维，颠覆了从时尚和艺术到语言和政治的方方面面。 50年来，这一全球现象在经常被忽视、得不到充分服务的社区培育了新的创意表达。 它让沉默者发出声音，让被压迫者有了目标。

欢迎您加入我们的旅程，回顾这一切是如何开始的。

完整的巡展日期列表如下（可能会有变化）

纽约：10月14日 亚特兰大：10月21日 休斯敦：11月4日 洛杉矶：11月11日 夏洛特：11月18日 迈阿密：12月5日-12月9日

嘻哈博物馆巡展是Mass Appeal发起的#HipHop50计划的最新点睛之笔，这是一项多方面的跨平台活动，旨在纪念过去半个世纪最持久运动的诞生和崛起。 Mass Appeal最近在嘻哈音乐生日之际举办了Hip Hop 50星光熠熠现场音乐会，其中包括Run DMC带来的Bottom of the Ninth表演。 与嘻哈博物馆的合作将使Mass Appeal继续以最真实、最具全球影响力的方式纪念嘻哈音乐。

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关于嘻哈博物馆

布朗克斯的嘻哈博物馆（The Hip Hop Museum）弘扬并保存当地和全球嘻哈音乐和文化的历史，以激发灵感、增强能力和促进理解。 将于2025年开业的嘻哈博物馆位于该文化的发源地布朗克斯，将为观众、艺术家和技术提供一个汇聚的空间，围绕过去、现在和未来的嘻哈文化创造无与伦比的教育和娱乐体验。

关于Hip Hop 50

Hip Hop 50是Mass Appeal给嘻哈的一封情书。 这体现了该公司致力于以最真实和最具全球影响力的方式弘扬嘻哈文化的承诺。 Hip Hop 50通过独特的故事讲述来激活，这些故事通过永恒的内容、原创音乐、现场体验、战略合作伙伴关系、定制产品等等以及更多方式来实现。 Hip Hop 50 Universe的方方面面都包含与嘻哈博物馆相关的慈善部分。 在线、直播和街区查找#HipHop50。

关于Mass Appeal

Mass Appeal是一家娱乐公司，致力于从塑造和改变文化者的角度讲述故事。 自1996年以来，我们记录了影响流行思潮的新兴运动。 如今，Mass Appeal已成为嘻哈音乐的代言人，其影响范围不断扩大。 内容、音乐和创意服务的综合产品增强了Mass Appeal最大限度发挥我们产品影响力的能力。 我们的思想流派多种多样，这使我们与朋友和敌人都截然不同。 查找@massappeal，在所有社交平台上关注Mass Appeal。

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Mass Appeal

SOURCE Mass Appeal