香港航空溫哥華再起航 2025年1月18日起 每週兩班直航服務

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 剛於11月28日慶祝成立十八周年的香港航空宣佈，將於2025年1月18日起恢復營運往返加拿大溫哥華的直航服務，每週提供兩班服務，為往來兩地及轉機旅客提供更多出行選擇。

溫哥華是香港航空首個北美航點，曾於2017年6月首航，並一直深受旅客歡迎。公司非常榮幸能夠重新開通此航線，藉此舉展現了香港航空重返國際市場的決心，並體現其由區域航空公司轉型為國際航空公司的策略，以及其全球航線網絡的策略性佈局。

香港航空主席閻波表示：「我們很高興溫哥華再次成為香港航空在北美洲的首個航點。我們希望吸引更多旅客探索溫哥華的迷人風光，促進家庭團聚和商業合作。溫哥華航線的開通將進一步完善我們的亞洲航線網絡，為全球旅客提供更豐富和便捷的出行選擇，連接香港、大灣區、大洋洲以及北美洲。」

自去年完成架構重組後，香港航空積極提升服務質素及拓展業務，透過策略性規劃優化航線網絡及調整機隊規模，目前已覆蓋30多個航點，展現強勁的復甦勢頭。今年航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約85%，預計全年載客量將達標，超過500萬人次。為配合業務發展，公司將會繼續按需求擴展機隊規模，以進一步提升運力。多元化的機隊配置將提升航班的靈活性及覆蓋範圍，讓旅客經香港便捷地前往中國內地、日本、韓國、東南亞等地區，以及澳洲、美國、加拿大和歐洲等全球熱門旅遊目的地。

香港航空來往香港和溫哥華的航班詳情*如下（所有時間均為當地時間）：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 溫哥華 HX080 22:10 18:10 每週二 23:50 19:50 每週六 溫哥華 – 香港 HX081 01:50 07:00 +1 每週三、日

備注：航班號及時間如有更改，恕不另行通知。

顧客於即日起可在香港航空網站上預訂機票。

如欲查詢更多票務詳情，請瀏覽香港航空網站 www.hongkongairlines.com 或致電香港航空服務熱線 (852) 3916 3666 。

關於香港航空

成立於2006年，香港航空乃以香港為基地的全服務航空公司，其航線網絡廣泛覆蓋亞太地區30個主要城市，分別與多間航空和渡輪服務公司簽訂聯程協議及代碼共享。香港航空以全空中巴士機隊營運，服務備受國際肯定，自2011年起榮獲國際認可的Skytrax四星級評級。更多資訊，請瀏覽www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒體 。

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