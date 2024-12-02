香港航空温哥华再起航 2025年1月18日起 每周两班直航服务

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 刚于11月28日庆祝成立十八周年的香港航空宣布，将于2025年1月18日起恢复营运往返加拿大温哥华的直航服务，每周提供两班服务，为往来两地及转机旅客提供更多出行选择。

温哥华是香港航空首个北美航点，曾于2017年6月首航，并一直深受旅客欢迎。公司非常荣幸能够重新开通此航线，藉此举展现了香港航空重返国际市场的决心，并体现其由区域航空公司转型为国际航空公司的策略，以及其全球航线网络的策略性布局。

香港航空董事长阎波表示：「我们很高兴温哥华再次成为香港航空在北美洲的首个航点。我们希望吸引更多旅客探索温哥华的迷人风光，促进家庭团聚和商业合作。温哥华航线的开通将进一步完善我们的亚洲航线网络，为全球旅客提供更丰富和便捷的出行选择，连接香港、大湾区、大洋洲以及北美洲。」

自去年完成架构重组后，香港航空积极提升服务质素及拓展业务，透过策略性规划优化航线网络及调整机队规模，目前已覆盖30多个航点，展现强劲的复苏势头。今年航班数量已全面恢复至疫情前水平，平均客座率维持约85%，预计全年载客量将达标，超过500万人次。为配合业务发展，公司将会继续按需求扩展机队规模，以进一步提升运力。多元化的机队配置将提升航班的灵活性及覆盖范围，让旅客经香港便捷地前往中国内地、日本、韩国、东南亚等地区，以及澳洲、美国、加拿大和欧洲等全球热门旅游目的地。

香港航空来往香港和温哥华的航班详情*如下（所有时间均为当地时间）：

航线 航班号码 起飞时间 抵达时间 运作班次 香港 – 温哥华 HX080 22:10 18:10 每周二 23:50 19:50 每周六 温哥华 – 香港 HX081 01:50 07:00 +1 每周三、日

备注：航班号及时间如有更改，恕不另行通知。

顾客于即日起可在香港航空网站上预订机票。

如欲查询更多票务详情，请浏览香港航空网站 www.hongkongairlines.com 或致电香港航空服务热线 (852) 3916 3666 。

关于香港航空

成立于2006年，香港航空乃以香港为基地的全服务航空公司，其航线网络广泛覆盖亚太地区30个主要城市，分别与多间航空和渡轮服务公司签订联程协议及代码共享。香港航空以全空中巴士机队营运，服务备受国际肯定，自2011年起荣获国际认可的Skytrax四星级评级。更多信息，请浏览www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒体 。

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