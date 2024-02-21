向退伍英雄致敬，提升亚裔军人地位

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Asian Hall of Fame

21 Feb, 2024, 01:15 ET

Johnny Cash 的致敬音乐会推动对于退伍军人的认可

洛杉矶2024年2月21日 /美通社/ -- 为了提高公众对亚裔退伍军人及其服役成就的积极看法，亚裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 将于太平洋标准时间 2024 年 3 月 2 日下午 6:00 至晚上 8:30 在 Biltmore Los Angeles, 501 S. Grand Avenue, Los Angeles 举办"向退伍英雄致敬"活动。代客泊车费用为 35 美元（含活动验证），着装要求为西装加领带。

入选少将（退役）Antonio Taguba 表示："亚裔美国人、夏威夷原住民、太平洋岛民和美洲原住民退伍军人遭受到的边缘化状况正在削弱美国社会。不关注退伍军人的过往贡献，会导致公众对忠诚价值的质疑，并致使军队招募面临困难。我很高兴这一紧要问题将获得创伤倡导计划的全面支持。"Taguba 少将是创伤倡导计划的创始人兼主席，与入选者兼主席 Ren Hanami 一同创立了该计划。

为了强化他们共同努力推翻 1946年《废除法案》的成果，亚洲名人堂向菲律宾退伍军人认可和教育项目颁发亚裔退伍军人奖

洛杉矶县监事会主席 Kathryn Barger 将嘉奖获得国会金质奖章的美籍华裔二战退伍军人。一位美国陆军退伍军人的孙辈 Arascena Fong 被授予社区参与奖学金。这位神经多样性的成员于 2022 年成为亚洲名人堂学院的一员。

亚洲名人堂艺术家大使 Johnny Cash 因其对退伍军人的支持以及融合多元文化的感人音乐而备受喜爱。入选人 Hiro Yamamoton（Soundgarden 乐队）将为 James Garner 领衔的 The Johnny Cash Tribute 乐队发表欢迎致辞，该乐队曾在福尔瑟姆州立监狱音乐会的 40 周年和50 周年庆典上演出。

亚洲名人堂标志性慈善精品店的收益将用于支持创伤倡导计划。这一独家购物体验包括 St. John 箱包展、签名拍卖品以及 Hermes、Chanel、Burberry、Ferragamo 和品牌展示者的 Gold Box Benefit 活动。

创伤倡导计划还分发人道主义援助物资。最近的援助包括救援以色列危机、毛伊岛野火、土耳其地震受害者、乌克兰难民、蒙特利公园社区护理，以及疫情期间向 71 家医院提供 25800 份医疗用品。

可通过以下网址获取门票：https://www.asianhalloffame.org/buytickets
新闻凭证申请：https://www.asianhalloffame.org/credentials

弘扬遗产。推进公平事业。
作为一家文化、教育和人道主义慈善机构，亚洲名人堂致力于改变公众对亚裔和土著的传统的看法。该计划促进社区拨款，并为文化素养、职业途径、女性创业基金和创伤倡导计划提供资金。请致电 (626) 600-9418 与 Rochelle Srigley 联系，或可浏览 www.asianhalloffame.org

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