向退伍英雄致敬，提升亚裔軍人地位

Johnny Cash 的致敬音樂會提升對退伍軍人的認可

洛杉磯2024年2月21日 /美通社/ -- 為提高公眾對亞裔退伍軍人及其服役傳統的正面觀感，亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 將於太平洋標準時間 2024 年 3 月 2 日晚上 6:00 至 8:30 舉辦「致敬退伍軍人」活動，地點在：Biltmore Los Angeles, 501 S. Grand Avenue, Los Angeles。代客泊車費用為 35 美元（含活動驗證），著裝要求為西裝加領帶。

入選的退役少將 Antonio Taguba 表示：「亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民和美洲原住民退伍軍人遭受的邊緣化對待正削弱美國社會。忽略退伍軍人的過往貢獻會讓公眾質疑忠誠的價值，並對徵兵工作產生負面影響。我很高興這個關鍵問題將得到創傷療養倡導計劃的全力支援。」Taguba 少將是創傷療養倡導計劃的創始人兼主席，他與入選者兼主席 Ren Hanami 一同創立了該計劃。

為拓展他們共同努力推翻 1946 年《廢除法案》的成果，亞裔名人堂向菲律賓退伍軍人認可與教育專案頒發亞裔退伍軍人獎。

洛杉磯郡監事會 Kathryn Barger 將表彰獲得國會金質勳章的二戰美籍華裔退伍軍人。美國陸軍退伍軍人的孫子 Arascena Fong 被授予社區參與獎學金。這位神經多樣性的成員於 2022 年成為亞裔名人堂學院的一員。

亞裔名人堂藝術家大使 Johnny Cash 因其對退伍軍人的支援和融合多元文化的真摯音樂而備受喜愛。入選者 Hiro Yamamoto（Soundgarden 樂隊）將為 James Garner 的 The Johnny Cash Tribute 樂隊致歡迎辭，這個官方指定的樂隊曾在福爾松州立監獄音樂會 40 周年和 50 周年慶演出。

亞裔名人堂的標誌性慈善精品店的收益將捐給創傷療養倡導計劃。獨家購物體驗包括 St. John 箱包展、親筆簽名拍品，以及 Hermes、Chanel、Burberry、Ferragamo 和其他品牌展示者的 Gold Box Benefit 活動。

創傷療養倡導計劃還分發人道主義援助物資，最近一次援助包括救援以色列、毛伊島野火、土耳其地震的受害者、烏克蘭難民、蒙特利公園社區護理，以及疫情期間向 71 家醫院提供 25,800 份醫療用品。

已在網站上銷售門票：https://www.asianhalloffame.org/buytickets。

申請傳媒採訪證：https://www.asianhalloffame.org/credentials。

頌揚傳承。推進公平事業。

亞裔名人堂是一個宣導文化、教育和人道主義的慈善機構，旨在改變公眾對亞裔和原住民傳統的看法。該計劃專注於提高社區補助，並資助文化素養、勞工晉升管道、婦女創始人基金和創傷療養倡導計劃。請致電 (626) 600-9418 聯絡 Rochelle Srigley，或瀏覽 www.asianhalloffame.org。

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