新的高档龙舌兰和梅斯卡尔酒品牌Lobos 1707在美国和墨西哥推出
这一活力品牌由Diego Osorio和Dia Simms领导并获勒布朗·詹姆斯支持
Nov 20, 2020, 07:53 ET
纽约、洛杉矶和墨西哥城2020年11月20日 /美通社/ -- 独立烈酒品牌Lobos 1707今天在墨西哥和美国推出其龙舌兰酒和梅斯卡尔酒完整商标。Lobos 1707以西班牙语中“狼群”一词命名，专注于彰显群体的力量。该品牌由创始人兼首席创意官Diego Osorio和首席执行官Dia Simms领导，并获得了体育和文化偶像人物勒布朗·詹姆斯的早期支持。这种高级烈酒的创意灵感来自有数百年历史的古老蒸馏工艺，在一个不断扩展的品类中创造了一种完全独特的产品。Lobos 1707品牌将提供Extra Añejo、Reposado、Joven和Mezcal Artesanal酒款。
每一款都采用传统的墨西哥蒸馏和陈酿工艺，并在来自西班牙的佩德罗-希梅内斯(PX)风味酒桶中熟成。Lobos 1707独特的酒桶陈酿工艺以现代方式秉承了始于400年前的酿酒方法。专有配方和世界级的产品打造由墨西哥和西班牙的酿酒大师领衔完成。
“打造和设计Lobos 1707的核心在于爱、传承和纯正”，Osorio表示。“我将Lobos 1707视为另一种叙述的方式。它的讲述从我们对这款烈酒的钟爱开始，也以此作为结束，从陈放工艺，直到拿起酒瓶和第一次共同品味。这个故事赞颂了我们的群体，以及与我们一起走过这一历程的大家庭。最重要的是，Lobos 1707代表着团结”。
Lobos 1707由首席执行官Dia Simms领导，他是过去25年来业内最具活力的领导者之一。Simms以推动创新和多元化而获得声誉，在全球开发了多款最知名酒品，包括创建了一个价值数十亿美元的烈酒品牌。
“Lobos 1707是一个高端品牌，我们独特的陈酿工艺满足了这一加速发展的品类的需求”，Simms表示。“首次品尝Lobos 1707之后，我就爱上了这款酒及其品牌故事。我们带来的是绝妙的美酒、漂亮的包装，以及令人自豪的传承。我们的愿景是通过自身的价值观和产品与我们的客户群体联系沟通。在Lobos 1707，我们的观点是：如果桌旁已坐满了人，那么就打造一张更大的桌子。”
新公司得到了龙舌兰酒拥趸勒布朗·詹姆斯的支持。他及他的合作伙伴小牛卡特投资该公司是基于其产品质量、公司的核心价值观，以及它所代表的一个机会，那就是打造由多元领导层领导的强大消费品品牌。
“我第一次品尝Lobos 1707龙舌兰酒时就意识到它与众不同。当我对品牌故事和领导团队有了更多了解后，我知道我也想参与其中，”詹姆斯说。“Lobos 1707的核心是颂扬集体的力量和让人们团结在一起。它注重共同的热忱和价值观。我喜欢和朋友们一起品味龙舌兰酒，我们想要一个能让我们产生共鸣的品牌。”
詹姆斯和卡特是Main Street Advisors' (MSA)投资机构成员。这一机构与Mezorio Spirits是对Lobos 1707进行投资的联合牵头方。安东尼·戴维斯和德雷蒙德·格林也是MSA投资人，此外还有Klutch Sports Group首席执行官兼创始人Rich Paul。他们与Torch Capital共同组成了投资方团队。
为庆祝品牌发布，Lobos 1707在2021年初全国发布前提供以下产品：
- Lobos 1707龙舌兰酒，Extra Añejo：不加冰块饮用口感最佳；Extra Añejo未加混合调配，适合细细品鉴。这款精心打造的龙舌兰酒在美国白橡木桶中陈酿三年，在历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，以获得持久的风味体验。每一口都带来甜美柑橘、陈年木本和鲜明的葡萄酒、烟草和焙烘咖啡及可可的味道。750毫升瓶装建议零售价为149.99美元
- Lobos 1707龙舌兰酒，Reposado：长达六个月在美国白橡木酒桶中的陈放赋予了Reposado的浓烈风味。酒液中混合了少量的Lobos 1707龙舌兰Extra Añejo，并在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成。Reposado以其辛辣芳香和浓烈风味能给任何饮品带来根本性地改观。750毫升瓶装建议零售价为47.99美元
- Lobos 1707龙舌兰酒，Joven：青春精神、成熟灵魂。这款龙舌兰酒经过碳过滤，然后在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，使其风味比市场上任何其他银色或白色龙舌兰酒都更加醇厚。卓越而均衡的酒体带有些微炽热的香脂香调。750毫升瓶装建议零售价为44.99美元
- Lobos 1707 Mezcal Artesanal：Lobos 1707 Mezcal一个热烈迷人的酒款，每啜饮一口都能让你感受到在瓦哈卡州圆锥形露天篝火中烘烤100%纯度的Espadin龙舌兰草的味道。酒液随后经过埃及石磨的研磨，产生一种烟熏感同时又顺滑的液体，带有淡淡的香料味。750毫升瓶装售价54.99美元
品牌制作了名为《Lobos 1707呈现：打造更大的桌子》的短片以作宣传，影片将于11月18日首映。影片描述了从酒桶到餐桌的过程，让人们从幕后了解来自墨西哥长满龙舌兰草的田野中的品牌本源。影片穿插讲述不同个体对酒款酿造过程的贡献，以狼群聚集并邀请每一个人在桌旁就坐作为结束。影片可通过以下网址观看/下载：https://youtu.be/yxVXGk5rGE0。
Lobos 1707龙舌兰酒和Mezcal目前在纽约市、佛罗里达和加州的部分零售店和餐厅有售，并通过以下网址在线销售：https://www.reservebar.com/collections/lobos-1707
关于Lobos 1707
Lobos 1707是一家融合了传统和创新的独立烈酒生产商。以其同名先辈作为灵感启发，Lobos创始人兼首席创意官Diego Osorio于2020年与首席执行官兼品牌创建人Dia Simms以及传奇运动员和文化偶像勒布朗·詹姆斯共同推出了Lobos 1707。产品组合包括Lobos 1707龙舌兰酒，Extra Añejo、Lobos 1707龙舌兰酒，Reposado、Lobos 1707龙舌兰酒，Joven和Lobos 1707 Mezcal Artesanal，全部是注入了历史、文化和家族传承的顶级产品。Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒在墨西哥Los Altos de Jalisco地区采集原料、蒸馏酒液并装瓶，带有传统和现代技术影响下独特而高品位的风味特点。Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒采用100%蓝色韦伯龙舌兰酿造，在佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，然后完成装瓶。产品设计采用了Osorio家族的盾徽和龙舌兰风图罗盘，代表西班牙文化和墨西哥文化的结合。部分收益将捐赠给墨西哥和美国的狼群保护区。每个人都可获得桌旁的一席之地，搅动、啜饮、品味和放纵享受Lobos 1707。
关于Mezorio Spirits LLC
Mezorio Spirits是一家知名的酒类控股公司，由Marc Mezvinsky和Diego Osorio创立。 Mezorio以其顶级品质且具有文化关联性的烈酒产品组合而自豪。 公司总部位于纽约。
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照片 - https://mma.prnewswire.com/media/1337214/Homepage_Tout.jpg
标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1337212/Lobos_1707_Logo.jpg
Lobos 1707
SOURCE Lobos 1707