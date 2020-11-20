新的高档龙舌兰和梅斯卡尔酒品牌Lobos 1707在美国和墨西哥推出

独立烈酒品牌Lobos 1707今天在墨西哥和美国推出其龙舌兰酒和梅斯卡尔酒完整商标。Lobos 1707以西班牙语中“狼群”一词命名，专注于彰显群体的力量。

“打造和设计Lobos 1707的核心在于爱、传承和纯正”，Osorio表示。“我将Lobos 1707视为另一种叙述的方式。它的讲述从我们对这款烈酒的钟爱开始，也以此作为结束，从陈放工艺，直到拿起酒瓶和第一次共同品味。这个故事赞颂了我们的群体，以及与我们一起走过这一历程的大家庭。最重要的是，Lobos 1707代表着团结”。

Lobos 1707由首席执行官Dia Simms领导，他是过去25年来业内最具活力的领导者之一。Simms以推动创新和多元化而获得声誉，在全球开发了多款最知名酒品，包括创建了一个价值数十亿美元的烈酒品牌。

“Lobos 1707是一个高端品牌，我们独特的陈酿工艺满足了这一加速发展的品类的需求”，Simms表示。“首次品尝Lobos 1707之后，我就爱上了这款酒及其品牌故事。我们带来的是绝妙的美酒、漂亮的包装，以及令人自豪的传承。我们的愿景是通过自身的价值观和产品与我们的客户群体联系沟通。在Lobos 1707，我们的观点是：如果桌旁已坐满了人，那么就打造一张更大的桌子。”

新公司得到了龙舌兰酒拥趸勒布朗·詹姆斯的支持。他及他的合作伙伴小牛卡特投资该公司是基于其产品质量、公司的核心价值观，以及它所代表的一个机会，那就是打造由多元领导层领导的强大消费品品牌。

“我第一次品尝Lobos 1707龙舌兰酒时就意识到它与众不同。当我对品牌故事和领导团队有了更多了解后，我知道我也想参与其中，”詹姆斯说。“Lobos 1707的核心是颂扬集体的力量和让人们团结在一起。它注重共同的热忱和价值观。我喜欢和朋友们一起品味龙舌兰酒，我们想要一个能让我们产生共鸣的品牌。”

詹姆斯和卡特是Main Street Advisors' (MSA)投资机构成员。这一机构与Mezorio Spirits是对Lobos 1707进行投资的联合牵头方。安东尼·戴维斯和德雷蒙德·格林也是MSA投资人，此外还有Klutch Sports Group首席执行官兼创始人Rich Paul。他们与Torch Capital共同组成了投资方团队。

为庆祝品牌发布，Lobos 1707在2021年初全国发布前提供以下产品：

Lobos 1707 龙舌兰酒， Extra Añejo ：不加冰块饮用口感最佳；Extra Añejo未加混合调配，适合细细品鉴。这款精心打造的龙舌兰酒在美国白橡木桶中陈酿三年，在历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，以获得持久的风味体验。每一口都带来甜美柑橘、陈年木本和鲜明的葡萄酒、烟草和焙烘咖啡及可可的味道。750毫升瓶装建议零售价为149.99美元

：不加冰块饮用口感最佳；Extra Añejo未加混合调配，适合细细品鉴。这款精心打造的龙舌兰酒在美国白橡木桶中陈酿三年，在历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，以获得持久的风味体验。每一口都带来甜美柑橘、陈年木本和鲜明的葡萄酒、烟草和焙烘咖啡及可可的味道。750毫升瓶装建议零售价为149.99美元 Lobos 1707 龙舌兰酒， Reposado ：长达六个月在美国白橡木酒桶中的陈放赋予了Reposado的浓烈风味。酒液中混合了少量的Lobos 1707龙舌兰Extra Añejo，并在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成。Reposado以其辛辣芳香和浓烈风味能给任何饮品带来根本性地改观。750毫升瓶装建议零售价为47.99美元

：长达六个月在美国白橡木酒桶中的陈放赋予了Reposado的浓烈风味。酒液中混合了少量的Lobos 1707龙舌兰Extra Añejo，并在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成。Reposado以其辛辣芳香和浓烈风味能给任何饮品带来根本性地改观。750毫升瓶装建议零售价为47.99美元 Lobos 1707 龙舌兰酒， Joven ：青春精神、成熟灵魂。这款龙舌兰酒经过碳过滤，然后在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，使其风味比市场上任何其他银色或白色龙舌兰酒都更加醇厚。卓越而均衡的酒体带有些微炽热的香脂香调。750毫升瓶装建议零售价为44.99美元

：青春精神、成熟灵魂。这款龙舌兰酒经过碳过滤，然后在该品牌历史悠久的佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，使其风味比市场上任何其他银色或白色龙舌兰酒都更加醇厚。卓越而均衡的酒体带有些微炽热的香脂香调。750毫升瓶装建议零售价为44.99美元 Lobos 1707 Mezcal Artesanal：Lobos 1707 Mezcal一个热烈迷人的酒款，每啜饮一口都能让你感受到在瓦哈卡州圆锥形露天篝火中烘烤100%纯度的Espadin龙舌兰草的味道。酒液随后经过埃及石磨的研磨，产生一种烟熏感同时又顺滑的液体，带有淡淡的香料味。750毫升瓶装售价54.99美元

品牌制作了名为《Lobos 1707呈现：打造更大的桌子》的短片以作宣传，影片将于11月18日首映。影片描述了从酒桶到餐桌的过程，让人们从幕后了解来自墨西哥长满龙舌兰草的田野中的品牌本源。影片穿插讲述不同个体对酒款酿造过程的贡献，以狼群聚集并邀请每一个人在桌旁就坐作为结束。影片可通过以下网址观看/下载：https://youtu.be/yxVXGk5rGE0。

Lobos 1707龙舌兰酒和Mezcal目前在纽约市、佛罗里达和加州的部分零售店和餐厅有售，并通过以下网址在线销售：https://www.reservebar.com/collections/lobos-1707

关于 Lobos 1707

Lobos 1707是一家融合了传统和创新的独立烈酒生产商。以其同名先辈作为灵感启发，Lobos创始人兼首席创意官Diego Osorio于2020年与首席执行官兼品牌创建人Dia Simms以及传奇运动员和文化偶像勒布朗·詹姆斯共同推出了Lobos 1707。产品组合包括Lobos 1707龙舌兰酒，Extra Añejo、Lobos 1707龙舌兰酒，Reposado、Lobos 1707龙舌兰酒，Joven和Lobos 1707 Mezcal Artesanal，全部是注入了历史、文化和家族传承的顶级产品。Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒在墨西哥Los Altos de Jalisco地区采集原料、蒸馏酒液并装瓶，带有传统和现代技术影响下独特而高品位的风味特点。Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒采用100%蓝色韦伯龙舌兰酿造，在佩德罗-希梅内斯(PX)酒桶中使用“索莱拉系统”方法熟成，然后完成装瓶。产品设计采用了Osorio家族的盾徽和龙舌兰风图罗盘，代表西班牙文化和墨西哥文化的结合。部分收益将捐赠给墨西哥和美国的狼群保护区。每个人都可获得桌旁的一席之地，搅动、啜饮、品味和放纵享受Lobos 1707。

关于 Mezorio Spirits LLC

Mezorio Spirits是一家知名的酒类控股公司，由Marc Mezvinsky和Diego Osorio创立。 Mezorio以其顶级品质且具有文化关联性的烈酒产品组合而自豪。 公司总部位于纽约。

照片 - https://mma.prnewswire.com/media/1337213/LRMR_LOBOS_1707.jpg

照片 - https://mma.prnewswire.com/media/1337214/Homepage_Tout.jpg

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1337212/Lobos_1707_Logo.jpg

Lobos 1707

SOURCE Lobos 1707