新的州排名報告一個州一個州地比較特許學校法律情況
Jan 29, 2020, 09:29 ET
華盛頓2020年1月29日 /美通社/ -- 1月27日，National Alliance for Public Charter Schools（美國公立特許學校聯盟）發佈了該組織一年一度的州特許學校法律情況排名報告《Measuring Up to the Model: A Ranking of State Public Charter School Laws, Eleventh Edition》（符合模式要求：州公立特許學校法律情況排名 -- 第11版），而這恰逢全美擇校周 (National School Choice Week)。在超過十年的時間裏，這份報告一直都在分析美國各州在讓其特許學校法律與「黃金標准」模範法律協調一致方面做得有多好，另外一份報告《A Model Law for Supporting the Growth of High-Quality Charter Schools: Second Edition》（支持高質量特許學校發展的模範法律 -- 第2版）也進行了發佈。美國各州按照它們的綜合得分進行排名，各州的綜合得分要基於21個重要基准，例如責任性、授權、靈活性、基於績效的合約和提供資金支持上面的公平性。
美國公立特許學校聯盟總裁兼 CEO Nina Rees 表示：「特許學校不可能迎合所有價值主張，管理創建特許學校的州法律，對特許學校的品質和創新能力，具有很大的影響。這份報告是一個工具，投票支持民主黨和共和黨的州的政策制定者與倡導者，能夠利用這一工具，通過要求達到最佳實踐，為特許學校的創新自由提供保證，來幫助改善他們所在的州的特許學校法律，提升這一領域的品質。」
連續第五年，印第安納州擁有全美最強大的特許學校，在全美排名第一（45個州制定了特許學校法律）。印第安納州的法律不對特許學校的發展設置上限，包括允許出現多位授權人，並能提供相當程度的自主性和責任性。盡管還有許多工作要做，但是印第安納州近年來取得了很大的進步，能夠為特許學校提供更多的公平融資。
報告的關鍵發現包括：
- 愛達荷州和田納西州在今年的排名中升幅最大，排名都提升了4位。愛達荷州由第21位升至第17位，這主要是因為，該州政策的改變能夠更好地支持滿足特許學校設施的需求。田納西州由第28位升至第24位，這其中的主要原因是，該州建立了一個新的州級上訴機構，並且加強了對於授權人的問責。
- 排名前十位的州包含較早建立特許學校的州（印第安納州排名第一，科羅拉多州排名第二，明尼蘇達州排名第四，佛羅里達州排名第七，路易斯安那州排名第八，華盛頓特區排名第十），以及新近建立特許學校的州（華盛頓州排名第三，阿拉巴馬州排名第五，密西西比州排名第六，緬因州排名第九）。排名前十位的州的構成表明，許多現有的州繼續根據發揮作用的情況（和沒有發揮作用的情況）來加強它們的法律，許多新的州則非常看重那些經驗教訓，因此它們沒有重複它們之前的各州所犯的錯誤。
- 加利福尼亞州和伊利諾伊州在今年的排名中，出現了引人注目的下滑。加利福尼亞州由第18位降至第20位，這主要是因為該州削弱了其上訴過程，終結了特許學校教師資格認證上面的靈活性。伊利諾伊州則從第35位降至第37位，這同樣是由於該州削弱了上訴流程。
- 首次為特許學校制定法律的州，以及對其法律進行大幅修正的州，超過了原先排名更高的州，例如麻省、亞利桑那州和紐約州。這意味著在全美範圍內，有更多的州制定了更好的特許學校法律。
- 2019年，西弗吉尼亞州成為美國第45個制定特許學校法律的州。該州的法律帶來了足夠的自主性和責任性，但也提出了上限，只支持有限的特許學校發展，只允許學區管理者能夠授權建立新的特許學校，不提供任何設施上面的支持。西弗吉尼亞州首次上榜的排名是第34位。
- 馬里蘭州擁有全美最弱的特許學校法律，在全美排名第45位（45個州制定了特許學校法律）。馬里蘭州的法律並不對特許學校發展設置上限，但是只允許學區管理者能夠授權建立新的特許學校，為特許學校提供不大的自主性，不太夠的責任性和不公平的資金支持。其它排名倒數五位的州分別是艾奧瓦州（第41位）、懷俄明州（第42位）、阿拉斯加州（第43位）和堪薩斯州（第44位）。
點擊這裏，可以瀏覽《符合模式要求：州公立特許學校法律情況排名 -- 第11版》報告全文。
想要與報告作者進行更加深入的探討，請報名參加由美國公立特許學校聯盟主辦的2020年全美特許學校大會 (2020 National Charter Schools Conference)，該大會將於6月21日至6月24日在佛羅里達州奧蘭多舉行。
National Alliance for Public Charter Schools
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SOURCE National Alliance for Public Charter Schools
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