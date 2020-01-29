新的州排名報告一個州一個州地比較特許學校法律情況

華盛頓2020年1月29日 /美通社/ -- 1月27日，National Alliance for Public Charter Schools（美國公立特許學校聯盟）發佈了該組織一年一度的州特許學校法律情況排名報告《Measuring Up to the Model: A Ranking of State Public Charter School Laws, Eleventh Edition》（符合模式要求：州公立特許學校法律情況排名 -- 第11版），而這恰逢全美擇校周 (National School Choice Week)。在超過十年的時間裏，這份報告一直都在分析美國各州在讓其特許學校法律與「黃金標准」模範法律協調一致方面做得有多好，另外一份報告《A Model Law for Supporting the Growth of High-Quality Charter Schools: Second Edition》（支持高質量特許學校發展的模範法律 -- 第2版）也進行了發佈。美國各州按照它們的綜合得分進行排名，各州的綜合得分要基於21個重要基准，例如責任性、授權、靈活性、基於績效的合約和提供資金支持上面的公平性。

美國公立特許學校聯盟總裁兼 CEO Nina Rees 表示：「特許學校不可能迎合所有價值主張，管理創建特許學校的州法律，對特許學校的品質和創新能力，具有很大的影響。這份報告是一個工具，投票支持民主黨和共和黨的州的政策制定者與倡導者，能夠利用這一工具，通過要求達到最佳實踐，為特許學校的創新自由提供保證，來幫助改善他們所在的州的特許學校法律，提升這一領域的品質。」