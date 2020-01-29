新的州排名报告一个州一个州地比较特许学校法律情况
Jan 29, 2020, 09:29 ET
华盛顿2020年1月29日 /美通社/ -- 1月27日，National Alliance for Public Charter Schools（美国公立特许学校联盟）发布了该组织一年一度的州特许学校法律情况排名报告《Measuring Up to the Model: A Ranking of State Public Charter School Laws, Eleventh Edition》（符合模式要求：州公立特许学校法律情况排名 -- 第11版），而这恰逢全美择校周 (National School Choice Week)。在超过十年的时间里，这份报告一直都在分析美国各州在让其特许学校法律与"黄金标准"模范法律协调一致方面做得有多好，另外一份报告《A Model Law for Supporting the Growth of High-Quality Charter Schools: Second Edition》（支持高质量特许学校发展的模范法律 -- 第2版）也进行了发布。美国各州按照它们的综合得分进行排名，各州的综合得分要基于21个重要基准，例如责任性、授权、灵活性、基于绩效的合约和提供资金支持上面的公平性。
美国公立特许学校联盟总裁兼首席执行官尼娜-里斯 (Nina Rees) 表示："特许学校不可能迎合所有价值主张，管理创建特许学校的州法律，对特许学校的品质和创新能力，具有很大的影响。这份报告是一个工具，投票支持民主党和共和党的州的政策制定者与倡导者，能够利用这一工具，通过要求达到最佳实践，为特许学校的创新自由提供保证，来帮助改善他们所在的州的特许学校法律，提升这一领域的品质。"
连续第五年，印第安纳州拥有全美最强大的特许学校，在全美排名第一（45个州制定了特许学校法律）。印第安纳州的法律不对特许学校的发展设置上限，包括允许出现多位授权人，并能提供相当程度的自主性和责任性。尽管还有许多工作要做，但是印第安纳州近年来取得了很大的进步，能够为特许学校提供更多的公平融资。
报告的关键发现包括：
- 爱达荷州和田纳西州在今年的排名中升幅最大，排名都提升了4位。爱达荷州由第21位升至第17位，这主要是因为，该州政策的改变能够更好地支持满足特许学校设施的需求。田纳西州由第28位升至第24位，这其中的主要原因是，该州建立了一个新的州级上诉机构，并且加强了对于授权人的问责。
- 排名前十位的州包含较早建立特许学校的州（印第安纳州排名第一，科罗拉多州排名第二，明尼苏达州排名第四，佛罗里达州排名第七，路易斯安那州排名第八，华盛顿特区排名第十），以及新近建立特许学校的州（华盛顿州排名第三，阿拉巴马州排名第五，密西西比州排名第六，缅因州排名第九）。排名前十位的州的构成表明，许多现有的州继续根据发挥作用的情况（和没有发挥作用的情况）来加强它们的法律，许多新的州则非常看重那些经验教训，因此它们没有重复它们之前的各州所犯的错误。
- 加利福尼亚州和伊利诺伊州在今年的排名中，出现了引人注目的下滑。加利福尼亚州由第18位降至第20位，这主要是因为该州削弱了其上诉过程，终结了特许学校教师资格认证上面的灵活性。伊利诺伊州则从第35位降至第37位，这同样是由于该州削弱了上诉流程。
- 首次为特许学校制定法律的州，以及对其法律进行大幅修正的州，超过了原先排名更高的州，例如马萨诸塞州、亚利桑那州和纽约州。这意味着在全美范围内，有更多的州制定了更好的特许学校法律。
- 2019年，西弗吉尼亚州成为美国第45个制定特许学校法律的州。该州的法律带来了足够的自主性和责任性，但也提出了上限，只支持有限的特许学校发展，只允许学区管理者能够授权建立新的特许学校，不提供任何设施上面的支持。西弗吉尼亚州首次上榜的排名是第34位。
- 马里兰州拥有全美最弱的特许学校法律，在全美排名第45位（45个州制定了特许学校法律）。马里兰州的法律并不对特许学校发展设置上限，但是只允许学区管理者能够授权建立新的特许学校，为特许学校提供不大的自主性，不太够的责任性和不公平的资金支持。其它排名倒数五位的州分别是艾奥瓦州（第41位）、怀俄明州（第42位）、阿拉斯加州（第43位）和堪萨斯州（第44位）。
点击这里，可以浏览《符合模式要求：州公立特许学校法律情况排名 -- 第11版》报告全文。
想要与报告作者进行更加深入的探讨，请报名参加由美国公立特许学校联盟主办的2020年全美特许学校大会 (2020 National Charter Schools Conference)，该大会将于6月21日至6月24日在佛罗里达州奥兰多举行。
National Alliance for Public Charter Schools
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http://www.publiccharters.org/
SOURCE National Alliance for Public Charter Schools
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