新的州排名报告一个州一个州地比较特许学校法律情况

华盛顿2020年1月29日 /美通社/ -- 1月27日，National Alliance for Public Charter Schools（美国公立特许学校联盟）发布了该组织一年一度的州特许学校法律情况排名报告《Measuring Up to the Model: A Ranking of State Public Charter School Laws, Eleventh Edition》（符合模式要求：州公立特许学校法律情况排名 -- 第11版），而这恰逢全美择校周 (National School Choice Week)。在超过十年的时间里，这份报告一直都在分析美国各州在让其特许学校法律与"黄金标准"模范法律协调一致方面做得有多好，另外一份报告《A Model Law for Supporting the Growth of High-Quality Charter Schools: Second Edition》（支持高质量特许学校发展的模范法律 -- 第2版）也进行了发布。美国各州按照它们的综合得分进行排名，各州的综合得分要基于21个重要基准，例如责任性、授权、灵活性、基于绩效的合约和提供资金支持上面的公平性。

美国公立特许学校联盟总裁兼首席执行官尼娜-里斯 (Nina Rees) 表示："特许学校不可能迎合所有价值主张，管理创建特许学校的州法律，对特许学校的品质和创新能力，具有很大的影响。这份报告是一个工具，投票支持民主党和共和党的州的政策制定者与倡导者，能够利用这一工具，通过要求达到最佳实践，为特许学校的创新自由提供保证，来帮助改善他们所在的州的特许学校法律，提升这一领域的品质。"