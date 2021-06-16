新调查深入分析水域安全教育代际和种族间不平等

芝加哥2021年6月16日 /美通社/ -- 美国基督教青年会（YMCA of the USA或Y-USA，YMCA）今天发布一组新数据，突显父母在游泳和水域安全方面的个人体验和障碍。从包括黑人、拉丁裔/西班牙裔和其他人群在内的多种美国父母收集的数据表明，10*个父母中就有9人将游泳视为子女的一项关键生活技能 -- 与急救技能和制备膳食的能力相当。在确保所有父母和子女在水域附近（无论是泳池、海滩、海滨公园还是湖畔）都能保持安全和自信方面，更深入的探究揭示了独特的代际和种族间不平等的影响。

根据美国疾病防治中心的数据，黑人的溺水率在所有年龄组中都比白人高得多，这一比例基本保持不变，突显出美国历史上长期存在的系统性种族主义现象。此外，根据美国国家游泳基金会与美国孟菲斯大学和内华达大学拉斯维加斯分校进行的一项全国范围的研究，60%的非裔美国儿童和45%的西班牙裔儿童不会游泳，而白人儿童的比例为40%。Y-USA的新数据强调，虽然负担能力和可获得性对不同种族和族裔背景的父母来说是主要障碍，但不出所料，接受调查的黑人父母比其他接受调查的美国父母更有可能将包括谨慎、焦虑和恐惧在内的负面情绪与水域和水域活动相关联。

YMCA新调查深入分析水域安全教育代际和种族间不平等

Y-USA调查的其他主要结果包括：

虽然大多数家长都表示有兴趣参加水域安全课程，但两位家长中有一位认为水域安全课程费用昂贵，几乎三成（32%）的家长表示，由于考虑到负担能力，水域安全不是一个最重要的事项。

与其他群体（包括黑人家长和一部分接受调查的美国父母人口）相比，拉丁裔/西班牙裔父母（36%）对负担能力的担忧更高。

与接受调查的美国父母人口相比，黑人父母报告对水或水中活动缺乏信心的可能性是美国父母的1.6倍。

这与以下支持数据相对应：44%的黑人父母自我报告说只有初学者或无游泳能力，与美国父母的整体人口以及接受调查的拉丁裔/西班牙裔父母细分群体相比，差异近20%。

九成的美国父母认为游泳是子女的一项关键生活技能，与急救技能或能够制备简单膳食相当，接受调查的黑人父母不太可能鼓励子女参与水中活动。

父母还将游泳/水域安全技能评为比精通科学、技术、工程和数学（STEM）、艺术和音乐、团队运动或荒野生存更重要的技能。

近60%的黑人父母对湖泊、河流、海滩或海洋有负面关联，40%的黑人父母对泳池有负面情绪。

“我们从美国国家游泳基金会了解到，如果父母一方不会游泳，他们的孩子将仅有13%的机会学会游泳，但我们必须在美国历史背景下分析这些数据，”YMCA of the USA创新优先事项总监Lindsay Mondick表示。“特别是我们有一段泳池排斥的相关历史，这导致我们在与溺水相关的数据中看到一些种族间不平等现象。凭借Y-USA这样重要的覆盖范围，我们有责任帮助打破这些障碍并参与这些对话，以最终解决这些不平等的影响，包括尤其是黑人和拉丁裔/西班牙裔成年人对水域的恐惧、应激源和行为。"

100多年前，Y-USA创立了团体游泳课程概念，时至今日，每年向超过100万儿童讲授宝贵的水域安全和游泳技能。作为一项重要的社区资产，Y-USA认识到自身组织的规模和覆盖范围让其具有独特的有利地位，可以弥补在提供游泳课程和水域安全教育方面的差距。鉴于有2600个Y-USA服务于全国1万个社区，以及其覆盖范围和工作，Y-USA有责任承认、认识和了解在提供适当资源、建立信任以及最终使家庭在所有水域中都感到舒适和自信方面存在的情感障碍。

Y-USA提供两种课程，旨在帮助儿童享受乐趣、树立信心并保持安全，包括从6个月到成人的三个一般类别的游泳课程，以及一个针对4-14岁儿童和部分地点成人的免费特别防溺课程“水域安全”（Safety Around Water）。如需了解有关Y-USA水域安全的更多信息，请访问https://www.ymca.net/watersafety。我们鼓励有兴趣报名参加的人员拜访当地Y-USA了解更多详情，包括向合资格者提供财政援助和/或奖学金。

* YMCA的此项研究经与Edelman及其研究小组Edelman Data & Intelligence（DxI）合作进行。2021年5月进行了一项10分钟在线调查并收集了这些见解（时间为2021年5月5日至5月21日）。此次调查在N=500个、并有18岁以下子女的美国父母中进行（符合美国人口普查资料），此外还有N=250个黑人和西班牙裔/拉丁裔父母中进行的过采样受众。对整个家长和过采样群体通用池中的黑人和西班牙裔/拉丁裔受访者进行了分析，样本总数为N= 309个黑人和N=335个拉丁裔/西班牙裔父母。

关于YMCA

美国基督教青年会（YMCA）秉承创立使命，是一个致力于提升社区的领先的非营利组织，已有超过175年的历史。YMCA通过确保所有人都能获得学习、成长和发展的资源、关系和机会，从而增强每个人的能力，无论他们是谁或是来自哪里。通过将来自不同背景、具有不同观点和不同年代的人们聚集在一起，YMCA的目标是致力于改善整体健康和福祉，激发青年潜能，并展示全国1万个社区之间建立联系的重要性。 ymca.net

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