新联盟通过包容性数据收集应对健康公平挑战

为改善健康结果，各团体联手实现种族、族裔、语言、性取向和性别认同数据收集的标准化

华盛顿2023年9月28日 /美通社/ -- 今天，全国少数群体质量论坛(NMQF)、蓝十字与蓝盾协会(BCBSA)和17个伙伴组织宣布成立数据公平联盟，这是一个新的伙伴关系，旨在通过更好、更准确和更具代表性的种族、族裔和语言(REL)以及性取向和性别认同(SOGI)数据来改善健康结果。针对这一重要数据制定标准化方法至关重要，它可以确保每一个美国人都有平等的机会实现最高健康水平。

不平等普遍存在于我们的整个医疗保健系统中，必须加以解决。许多种族、族裔、社会经济和LGBTQIA+社区的服务水下低下，需求呼声不足，因此糖尿病、高血压、肥胖、哮喘、心脏病、癌症和早产的发生率更高。缺乏全面的数据来更好地理解这些挑战，以及收集数据的标准过时，这些因素都在促成健康公平差距不断扩大。

BCBSA总裁兼首席执行官Kim Keck表示："这个联盟是改善数百万美国人健康状况的重要一步。在服务水平低下的社区，人们在医疗保健方面往往面临着严重的差距，数据标准化将使我们的国家能够找到解决方案来改善结果，并最终创建一个更好的卫生系统，使得公平护理成为一种期望，而不是一种例外。"

1977年，管理和预算办公室(OMB)推出了第15号统计政策指令(SPD 15)，制定了一套收集种族和族裔数据的最低标准。OMB正在启动修订SPD 15的正式审查，上次更新已经是近30年前的事情。

NMQF和BCBSA合作发布了一份问题简报，概述了OMB的全面解决方案，包括对REL和SOGI数据收集及分类收集种族/族裔数据的明确要求，以及所有政府机构和私营医疗保健利益相关者非自愿、统一采用更新后的指令。

数据公平联盟将专注于以下方面：

宣传数据作为促进健康公平的关键支柱的重要性。

加快数据倡导，以影响政策标准。

有效的数据收集标准是改善健康结果的必要条件。

联盟将教导并鼓励OMB和政策制定者扩大SPD 15，方法是进一步分解最低标准收集类别，并要求医疗保健实体（包括所有政府和私营利益相关者）非自愿、统一且普遍采用新的SPD 15。此外，联盟还将与卫生与公众服务部合作，促进新SPD 15标准的实施，并倡导为SOGI数据制定补充标准。

NMQF总裁兼首席执行官Gary Puckrein博士表示： "数据是现代医疗保健的生命线，经过数十年的健康数据收集，NMQF对现有综合REL和SOGI数据标准的局限性感到担忧。数据公平联盟的成立标志着我们共同承诺，不仅要促进医疗保健公平，还要制定有针对性的解决方案，从而更好地满足服务水平低下群体的需求。我们很自豪能够共同领导这一由多方利益相关者领导人组成的联盟，为所有社区打造一个更健康的未来。"

数据公平联盟成员包括：

AAMC健康公平中心

社区健康倡导者

妇女保健和预防联盟

美国福利委员会

美国癌症协会癌症行动网络

美国糖尿病协会 ®

亚太岛民健康论坛

黑人心脏病专家协会

黑人卫生系统药剂师协会

黑人妇女健康当务之急

蓝十字与蓝盾协会

美国家庭

美国心理健康协会

少数族裔健康研究所

全国西班牙裔医学会

全国LGBTQ工作组

全国少数群体质量论坛

全国农村卫生协会

城市研究所

关于全国少数群体质量论坛 全国少数群体质量论坛协助医疗保健提供者、专业人员、管理人员、研究人员、政策制定者以及社区和信仰组织向少数群体社区提供适当的医疗保健。这项援助以科学、研究和分析的形式提供证据为基础，从而导致系统资源的有效组织和管理，以提高包括少数群体在内的全体美国人口的医疗保健质量和安全性。如需了解更多信息，请访问 www.nmqf.org。

关于蓝十字与蓝盾协会 蓝十字与蓝盾协会是一个由34家以社区为基础、本地运营的独立蓝十字与蓝盾公司组成的全国性联合会，这些公司共同为三分之一的美国人提供医疗保健保险。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association