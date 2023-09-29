新聯盟透過包容性數據收集解決健康平等挑戰

為改善健康成果，各集團合作將種族、民族、語言、性取向及性別認同數據收集標準化

華盛頓2023年9月30日 /美通社/ -- 本日，National Minority Quality Forum（NMQF）、藍十字藍盾協會 （Blue Cross Blue Shield Association，簡稱 BCBSA），以及 17 個合作機構宣佈成立Data Equity Coalition（數據平等聯盟），這是一個新的合作關係，旨在透過更好、更準確和更有代表性的種族、民族和語言（REL）及性取向與性別認同（SOGI）數據改進健康成果。為這一重要數據制定標準化方法，對於確保美國所有人都有平等機會去獲取最高水平的健康至關重要。

我們的醫療保健系統存在不平等——而這些問題必須得以解決。許多種族、民族、社會經濟及 LGBTQIA+ 社群沒有獲得充分服務，並且代表性不足，因此，他們有更高機率經歷糖尿病、高血壓、肥胖、哮喘、心臟病、癌症，以及早產。缺乏全面的數據以及過時的資訊收集標準是造成健康公平差距擴大的因素之一。

BCBSA 主席及行政總裁 Kim Keck 表示：「成立這個聯盟，是改善數百萬美國人健康的重要一大步。服務不足社群的人們往往面臨嚴重的醫療差距，將數據標準化讓我國能夠針對這些問題提出解決方案，改善成果，最終建立一個更好的醫療系統，讓公平護理成為期望，而非例外。」

1977 年，美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，簡稱 OMB）發佈了 Statistical Policy Directive No. 15 （SPD 15），建立了一系列收集種族和民族數據的最低標準。 OMB 正啟動一次正式審查來修訂 SPD 15，該標準上次更新的時間是近 30 年前。

NMQF 和 BCBSA 合作發佈了一份問題簡報，概括了對 OMB 的全面解決方案，包括對 REL 和 SOGI 數據收集的清晰要求、分類收集種族／民族數據，以及所有政府機構及私營部門醫療保健持份者非自願性地統一採用更新後的指引。

Data Equity Coalition 將重點關注以下各項：

教導數據的重要性，即其作為促進健康平等的重要支柱。

加速數據宣傳以影響政策標準。

有效的數據收集標準對改善健康成果的必要性。

該聯盟將會教育及促使 OMB 和決策者擴展 SPD 15，透過進一步區分最低標準數據收集的分類，並要求醫療保健實體非自願性、統一和全面地採用全新的 SPD 15，包括所有政府及私營部門持份者。此外，聯盟亦將與美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）合作，推動實施全新的 SPD 15 標準，並提倡為 SOGI 數據制定額外標準。

NMQF 主席及行政總裁 Gary A. Puckrein 博士表示：「數據是現代醫療保健的命脈，收集健康數據數十年後，NMQF 對 REL 及 SOGI 數據的現有綜合標準的限制表示擔憂。Data Equity Coalition 的成立標誌著我們的共同承諾，不但要促進醫療保健實體，亦要針對問題制定解決方案，更好地滿足服務不足群體的需求。我們很自豪能夠共同帶領這個由多個持份者組成的領導聯盟，為所有社群創造一個更健康的未來。」

Data Equity Coalition 成員包括：

AAMC Center for Health Justice

Advocates for Community Health

Alliance for Women's Health and Prevention

American Benefits Council

American Cancer Society Cancer Action Network

American Diabetes Association ® （美國糖尿病協會）

（美國糖尿病協會） Asian & Pacific Islander Health Forum

Association of Black Cardiologists

Association of Black Health-system Pharmacists

Black Women's Health Imperative

Blue Cross Blue Shield Association（藍十字藍盾協會）

Families USA

Mental Health America

Minority Health Institute, Inc

National Hispanic Medical Association

National LGBTQ Taskforce

National Minority Quality Forum

National Rural Health Association

Urban Institute

關於 National Minority Quality Forum

National Minority Quality Forum 協助醫療保健供應商、專業人士、管理人員、研究人員、決策者及社群和以信仰為基礎的組織，為少數社群提供適當的醫療保健服務。此協助是基於以科學、研究和分析提供證據，從而有效地組織和管理系統資源，為美國所有人口，包括少數族群，改善醫療保健的品質和安全。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nmqf.org。

藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）簡介 藍十字藍盾協會（Blue Cross Blue Shield Association）是一個由 34 間獨立、社區為本、本地營運的藍十字（Blue Cross）和藍盾（Blue Shield）公司組成的全國聯會，這些公司共同為三分之一的美國人提供醫療保健服務。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association